Billie Eilish est un phénomène mondial. Après avoir sorti sa première chanson à succès «Ocean Eyes» sur Soundcloud en 2015, personne ne pouvait arrêter le auteur-compositeur-interprète américain maintenant dix-huit de devenir une pop star internationale.

Il y a quelques mois, la star a changé son pseudo Instagram emblématique @wherearetheavocados en @billieeilish; ce qui était un mouvement important au sein de sa base de fans.

Peu de temps après, les fans ont réalisé qu’elle était passée du compte 666 suivant à 600 pour enfin, 0. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce important?

Les 666 abonnés Instagram de Billie expliqués

La star avait précédemment déclaré qu’elle avait un faible pour suivre exactement 666 comptes et qu’elle ne suivrait plus les gens si elle n’était pas en mesure de contrôler le nombre.

Cela est arrivé à la controversée YouTuber Tana Mongeau, qui a réalisé une vidéo YouTube de 15 minutes lorsque Billie l’a désabonnée sur Instagram.

Le nombre habituel 666 a des connotations liées au diable, car il est considéré comme le «nombre de la bête» dans le livre de l’Apocalypse chrétienne. Cependant, c’est loin d’être la raison pour laquelle Billie a choisi ce numéro spécifiquement.

La star a déclaré à Teen Vogue dans une interview:

« Donc je suis 666 personnes, je ne suis pas un sataniste les gars, j’aime juste le nombre, »

Billie ne suit pas tout le monde

La quintuple lauréate d’un Grammy a récemment pris une décision encore plus radicale dans le nombre de comptes qu’elle suit sur Instagram – se désabonnant à tout le monde le lundi 24 août.

Les fans ont remarqué que cela s’était produit après que Billie eut posté une histoire qui disait: «Si je suis votre agresseur, DM moi et je ne les suivrai plus». La star a ensuite supprimé l’histoire 30 minutes plus tard, mais a procédé à ne plus suivre tout le monde – y compris son frère Finneas.

Certaines personnes pensaient que le compte de la star avait peut-être été piraté, mais une plus grande majorité de fans affirment que cette décision faisait partie d’une déclaration symbolique sur les abus contre les femmes.

Cela est dû au fait que Billie a cessé de suivre une poignée de personnalités controversées telles que Chris Brown, qui a été reconnu coupable en 2009 d’avoir agressé l’artiste Rihanna, et XXXTentacion, le regretté rappeur qui aurait été enregistré en admettant divers incidents de violence conjugale, il avait joué contre son ancienne ex-petite amie enceinte.

Billie Eilish n’a plus suivi Ansel Elgort, Justin Bieber, XXXTENTACION et Chris Brown sur Instagram après avoir publié qu’elle ne suivrait plus les agresseurs. pic.twitter.com/T75SR1MgWo – Estación Bobba ⚡️ (@EstacionBobba) 24 juin 2020

Billie Eilish elle-même n’a pas expliqué sa décision mais les fans ont soutenu l’artiste.

Pourquoi tout le monde est-il fou que Billie Eilish ne suive pas tout le monde ??? Les célébrités ne sont pas obligées de suivre les gens, vous êtes tous bizarres pic.twitter.com/9xjOroIX5I – JoJo⁷🥛🎸 (@jojosuniverze) 24 juin 2020

Maintenant, pourquoi Billie est-il une cible tout d’un coup ?? Laissez-la tranquille si elle n’a pas suivi tout le monde, ce qui signifie essentiellement tous les artistes problématiques. Que voulez-vous d’autre qu’elle fasse au Chili? Pic.twitter.com/8waOmageUM – Adil (@ taywh0restan) 24 juin 2020

Les personnes qui attaquent Billie Eilish parce qu’elle n’a pas suivi tout le monde au lieu de simplement ne plus suivre les artistes problématiques sont les mêmes personnes qui ne peuvent pas résister à leur propre famille, amis et collègues problématiques. pic.twitter.com/ZUVaqzco0n – Ai🦋 (@AiSjoberg) 24 juin 2020

Dans d’autres nouvelles, TikTok: Qu’est-ce que le défi du ruban à mesurer? Il est temps pour une autre farce!