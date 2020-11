Bien que le coronavirus ait changé tous les plans de l’industrie de la musique, beaucoup ont trouvé en ces jours de fermeture la clarté de commencer à planifier ce qu’ils feront l’année prochaine. Mais d’un autre côté, il y a des artistes quiou ils peuvent rester les bras croisés attendre que les choses reviennent à la normale pour sortir de la nouvelle musique, et c’est le cas avec Billie Eilish, qui malgré tout ce que nous vivons, continue de composer.

L’année dernière a fait sensation pour la jeune star, avec la sortie de son premier album, Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? Avec lui, il a réussi à se produire dans le monde entier, à jouer dans les festivals les plus importants et surtout à balayer les Grammy Awards de ce 2020. Mais bien que la pandémie l’ait amené à annuler la tournée, il avait prévu de promouvoir cet album – qui comprenait le Mexique -, Cette talentueuse jeune fille de 18 ans n’a pas arrêté de travailler.

Billie Eilish n’arrête pas de travailler dans cette quarantaine

Quand l’emprisonnement a commencé, Billie Eilish a commencé un podcast avec son père, est également apparu dans les sessions Tiny Desk, a créé un logo pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, prépare son documentaire avec Apple TV + et il a même jeté son propre ukulélé. Mais elle est aussi très active en termes de musique, puisqu’elle a sorti la vidéo de la chanson qu’elle a composée avec son frère, RÉSULTATS, pour le nouveau film de James Bond, Pas le temps de mourir.

Et le plus important de tout cela est peut-être qu’à la mi-juillet, il nous a présenté une chanson née grâce à la cuareterna, «mon avenir». Cependant, mais comme cette fille ne s’arrête pas, il y a quelques jours elle a annoncé sur ses réseaux sociaux que eCe 12 novembre lancerait une nouvelle chanson. La seule chose qui nous attendait était le moment où il serait disponible sur toutes les plateformes et au titre qu’il porterait, «Par conséquent, je suis».

Maintenant il a une nouvelle chanson pour nous

Contrairement à la chanson qu’il a sortie il y a quelques mois, qui était une merveilleuse ballade électronique, ici Billie Eilish revient sur ce son avec lequel elle a rendu le monde fou l’année dernière. Avec des synthés et une boîte à rythmes – magistralement programmés par FINNEAS – ilune pop star chante cyniquement et aussi incroyable que cela puisse paraître, parvient à nous surprendre avec un refrain très simple mais puissant.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également publié une vidéo pour cette chanson. En cela simplement On la voit chanter la chanson au milieu d’un centre commercial abandonné, et profitant du fait qu’il n’y a personne autour de lui, il commence à voler beaucoup de choses. Des bretzels aux chips et soda, Billie détruit tout ce qui est proche d’elle. Une idée assez simple mais très bien exécutée.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêter ce que vous faites et prendre quelques minutes pour Regardez ci-dessous la vidéo de «Par conséquent je suis», la nouvelle chanson de Billie Eilish:

