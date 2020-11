La pandémie de coronavirus aussi a fait des ravages sur le calendrier 2020 de Björk. La chanteuse avait tout prévu pour donner des concerts dans son Islande natale tout au long de cette année, mais l’éventualité a tronqué ses plans. Cependant, la situation d’urgence ne l’a pas empêchée de rester active.

L’Islandais a rejoint les lancements de cette longue période de quarantaine avec une nouvelle version de sa chanson “Cosmogony”. Initialement sorti il ​​y a plus de neuf ans, le morceau prend une nouvelle texture grâce à L’artiste a collaboré à cette occasion avec une chorale renommée de son pays.

“Cosmogony” revient après neuf ans

Avec toutes les complications que la pandémie a apportées à l’industrie de la musique, c’est devenu une tendance que divers musiciens inversent leurs propres chansons ou même celles d’autres collègues. De cette façon, nous avons trouvé l’une ou l’autre coupe acoustique ou quelque chose de plus électronique.

Compte tenu de ce qui précède, c’est quelque peu choquant Nouvelle version de Björk. Parce que? La compositrice a rejoint cette alternative de réinterpréter son ancien matériel d’une manière particulière car elle vient de publier une nouvelle version de “Cosmogony”, ce morceau paru en 2011 dans le cadre de l’album Biophilia.

Neuf ans après sa sortie originale, le morceau jusqu’aux plates-formes avec une version interprétée par le chanteur avec le célèbre chœur islandais Hamrahlid, même qui a déjà ses années comme l’un des projets musicaux les plus importants et représentatifs de ce pays. Et bien, la collaboration ne s’est pas faite du jour au lendemain car La relation de Björk et le groupe a toute une histoire.

Björk partage la nouvelle version de «Cosmogony»

Björk Oui Hamrahlid ils se réunissent à cette occasion pour livrer une nouvelle version de «Cosmogony» dans le plus pur style de la musique classique. Le thème, bien sûr, se caractérise par ses chœurs solennels dans une œuvre qui n’utilise que les voix du vieux groupe islandais.

Cette version de la chanson avait déjà été jouée en direct pendant la tournée. Corne d’abondance (2019) du chanteur avec les membres dudit choeur. Cependant, La relation de Björk avec l’ensemble Hamrahlid vient de son adolescence.

“Je J’étais dans cette chorale quand j’avais 16 ans et je crois que tous les musiciens islandais dont vous aurez entendu parler ont été éduqués et baptisés musicalement par cette femme miraculeuse. Thorgerdur est une légende en Islande et a gardé optimisme et lumière dans les temps tumultueux qui se produisent à l’adolescence “, m’a dit Björk sur Instagram à propos de la collaboration et du chef de chœur Thorgerdur Ingolfsdottir.

Cette nouvelle version de la chanson du célèbre chanteur islandais apparaîtra sur Venez et soyez joyeux, le prochain album de la chorale Hamrahlid prêt à être mis sur le marché le 4 décembre prochain. En outre, l’actrice aussi prêtera une autre de ses chansons, «Sonnets», pour la tracklist dudit album. Tellement attentif à ce qui vient avec ce matériel. Alors pendant que vous êtes ici, vous pouvez écouter la version «angélique» de «Cosmogony».

