BLACKPINK et Selena Gomez sont là pour sauver l’été. Après avoir laissé tomber plusieurs indices, teasers et des affiches inspirées du pop-art, leur single collaboratif «Ice Cream», est enfin là, avec un clip vidéo éclatant.

Un match fait dans le paradis de la musique pop, Gomez et BLACKPINK ont livré le prochain prétendant à «Song of the Summer».

Avec sa vidéo d’accompagnement, «Ice Cream» a été écrit par une incroyable gamme d’auteurs-compositeurs, dont Gomez elle-même ainsi que d’autres icônes de la pop Ariana Grande, ainsi que Victoria Monét, TEDDY, Tommy Brown, Steven Franks, Bekuh BOOM et 24.

Avant leur sortie très attendue, les superstars de la K-pop BLACKPINK ont partagé leur enthousiasme à l’idée de travailler avec Selena Gomez dans une récente interview avec un Média coréen.

«Une chanson sur laquelle nous travaillons dur depuis longtemps est enfin sortie. C’est particulièrement spécial parce que nous avons pu travailler avec Selena Gomez », ont déclaré les membres.

Le groupe a également dit avoir été impressionné par Gomez pendant le processus de collaboration, expliquant: «Nous sommes tous fans de Selena Gomez. Bien que nous n’ayons pas pu nous rencontrer en personne pour travailler sur la chanson, nous avons été charmés une fois de plus par elle tout en communiquant avec elle plusieurs fois [during the production process]. Voir à quel point elle était humble et à quel point elle exprimait librement ses opinions nous a fait penser qu’elle était une personne vraiment cool.

En entendant «Ice Cream» pour la première fois, le groupe a répondu: «Quand nous avons entendu la chanson pour la première fois, nous avions l’impression de pouvoir goûter sa douceur. Nous pensons que pour les nombreuses personnes qui font face à la chaleur accablante de la fin de l’été, écouter cette chanson leur donnera une chance de «se détendre» et de se calmer. »

«Ice Cream» est le deuxième single du retour de BLACKPINK en 2020. Musicalement et visuellement, il contraste fortement avec leur précédent succès, « Comment tu aimes ça. »

«Nous apprécions toujours le défi d’essayer de nouvelles choses», ont déclaré les membres de BLACKPINK. « Ice Cream » est tout le contraire de notre single « How You Like That », et nous avons essayé d’exprimer un charme rafraîchissant et charmant [through this new song]. »

Les idoles de la K-pop ont également parlé de leur désir d’interpréter la chanson avec Gomez à l’avenir:

«Nous espérons qu’à l’avenir, lorsque nous pourrons vous voir en personne, nous pourrons chanter‘ Ice Cream ’avec Selena Gomez sur scène. Nous vous accueillerons à nouveau très prochainement, alors d’ici là, restez en bonne santé et heureux en écoutant «Ice Cream». »

Gomez a également fait l’éloge de BLACKPINK, affirmant que leur collaboration était «un grand, grand rêve pour moi» lors d’un appel FaceTime plus tôt cette semaine avec le quatuor.

« Ice Cream » est le deuxième single du premier album tant attendu de BLACKPINK, BLACKPINK: The Album, qui sortira le 2 octobre via YG Entertainment / Interscope et peut être pré-commandé ici.