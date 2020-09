La Fondation Blues a annoncé qu’elle fournirait du contenu pour la chaîne de SiriusXM, B.B. King’s Bluesville. La Fondation doit offrir du matériel de ses archives de diffusion pour augmenter la programmation de la chaîne, y compris de ses événements clés tels que les événements annuels d’intronisation au Blues Hall of Fame.

Il facilitera également la diffusion en première de sa récente Prix ​​de la musique blues spectacle, qui a été mis en scène virtuellement pour la première fois cette année, lors d’une cérémonie à Memphis en mai. Cette émission, animée par la présentatrice de SiriusXM Shemekia Copeland, devrait être diffusée sur B.B. King’s Bluesville, canal 74, le vendredi 4 septembre à 21 h HE. Il y aura quatre rediffusions au cours de la fin de semaine de la fête du Travail.

Élargir la portée du blues

Barbara Newman, présidente-directrice générale de la Blues Foundation, a déclaré: «La Blues Foundation est très enthousiasmée par ce nouveau partenariat dans lequel nous nous engageons avec B.B. King’s Bluesville sur SiriusXM. Cette chaîne sera désormais alimentée par la Fondation Blues, ce qui signifie que nous fournirons et aiderons à développer du contenu pour élargir la portée du blues tout en offrant des informations éducatives continues au large éventail d’auditeurs qui s’abonnent au réseau SiriusXM.

«Nous espérons que davantage d’auditeurs seront à l’écoute», a poursuivi Newman, «et que nos efforts de collaboration continus nous aideront à remplir la mission de la Blues Foundation de préserver, célébrer et élargir la sensibilisation au blues.»

«Une destination profondément organisée

Steve Blatter, vice-président senior et directeur général de Sirius XM pour la programmation musicale: «Nous sommes ravis de travailler avec la Blues Foundation pour créer une destination musicale unique et profondément organisée pour nos abonnés qui aiment le blues.

«Cette collaboration améliorera l’expérience des auditeurs de B.B. King’s Bluesville avec une variété de contenus d’archives que seule la Blues Foundation peut offrir. C’est un excellent moyen de célébrer et de préserver davantage l’héritage du blues en Amérique. »

Après sa première le 4 septembre, l’émission des Blues Music Awards sera de nouveau diffusée le 5 septembre à 3 h 00 et 18 h 00 HE, et le 6 septembre à 6 h 00 et 15 h 00 HE.

