Le diffuseur «Whispering» Bob Harris a réuni plus de 30 chanteurs et musiciens pour un single caritatif qui soutiendra l’organisation caritative Help Musicians.

La programmation étoilée appelée Whispering Bob’s All-stars comprend Rick Wakeman, Paul Rodgers, Mark Knopfler, Peter Frampton, John Oates, Judie Tzuke, Wildwood Kin et Duane Eddy – et ils publieront leur couverture du stand classique de Ben E King. By Me le 27 octobre via Under The Apple Tree Records en partenariat avec Absolute Label Services.

Les artistes se sont réunis à distance pendant le verrouillage pour enregistrer la piste, qui non seulement célébrera le 60e anniversaire de la chanson, mais sa sortie marquera également les 50 ans de Harris en tant que diffuseur.

Harris déclare: «COVID-19 a eu un impact dévastateur sur la scène musicale britannique. Les artistes qui comptent sur les performances live pour leurs revenus ont été particulièrement touchés.

«Au cours des six dernières années, Under The Apple Tree a été une plate-forme fantastique pour les artistes émergents et maintenant, en cette période de difficulté, nous voulons collecter des fonds pour aider la communauté musicale de base diversifiée et dévouée que nous aimons tant.

James Ainscough, PDG de Help Musicians, ajoute: «Nous sommes ravis que Bob Harris OBE, ambassadeur Help Musicians depuis de nombreuses années, ait lancé ce merveilleux projet.

«La musique a soutenu un si grand nombre d’entre nous pendant le verrouillage, mais des dizaines de milliers de musiciens ont vu leurs revenus anéantis. C’est grâce à des collectes de fonds comme celle-ci que l’équipe Help Musicians peut continuer à fournir le large éventail de soutien dont on a plus que jamais besoin.

«Grâce à ces généreux dons, Help Musicians a pu offrir un soutien en cas de difficultés financières, des opportunités de développement créatif et un service de santé mentale vital qui atteint toute la communauté musicale pendant cette période difficile.

«Nous souhaitons remercier chaleureusement Bob et l’équipe pour leur soutien continu, ainsi que tous ceux qui font un don pour ce single unique.»

Le single est disponible en pré-commande, tandis que la campagne Stand By Me a lancé une page GoFundMe permettant aux gens de faire des dons.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des artistes impliqués dans le projet.

Whispering Bob’s All-Stars: Stand By Me

Anna Corcoran

Beth Nielsen Chapman

Callaghan

Demi Marriner

Duane Eddy

Elles Bailey

Gregor Philp

Jamie Lawson

Jimmie Allen

John Oates

Judie Tzuke

Judith Owen

Keb Mo

Kiki Dee

Laura Cantrell

Laura Oakes

Leo Sayer

Mark Knopfler

Marie Gauthier

Sœurs McCrary

Mica Paris

Mollie Marriott

P.P. Arnold

Paul Rodgers

Peter Frampton

Richard Thompson

Rick Wakeman

Robbie Cavanagh

Robert Vincent

Rosanne Cash

Sam hors-la-loi

Sam Palladio

Steve Cradock

Les Shires

Twinnie

Ward Thomas

Wildwood Kin