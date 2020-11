À la mi-décembre 2019, la Musique Philharmonique Municipale d’Ayutla à Oaxaca a été victime d’un vol dans lequel ils ont été dépouillés de leurs instruments de musique. Depuis, le groupe originel de la communauté Mixe vit dans sa propre chair la difficulté de récupérer un peu de ce qui a été perdu.

L’importance de ce regroupement va bien au-delà, bien sûr, car pour cette communauté leur présence est une source de fierté et de tradition. Les habitants d’Ayutla ont besoin de ce groupe municipal pour façonner leur programme riche et varié de festivités et de traditions, qui ils ne seraient pas les mêmes sans l’intervention musicale du philharmonique.

Compte tenu de cela, le label Pedro Y El Lobo a décidé de rejoindre la cause avec un lancement spécial dont l’objectif est de soutenir la situation malheureuse que les gens traversent non seulement Philharmonique municipalmais la communauté Mixe en général.

La situation dans la communauté Mixe d’Ayutla

La Orchestre philharmonique municipale d’Ayutla est plus qu’un groupe musical; C’est un symbole de la richesse culturelle de la communauté Mixe. En tant qu’ambassadeurs de la région, le groupe est en charge de décorer les célébrations dans ce quartier d’Oaxaca avec leurs mélodies, des fêtes les plus colorées aux funérailles des habitants bien-aimés.

Les membres de ce groupe distingué ont reçu de bonnes nouvelles en décembre de l’année dernière lorsqu’ils ont appris que ses instruments de musique ont été volés. Et c’est que la valeur de ces objets, selon les personnes proches de la communauté, avait une valeur émotionnelle importante car ils se réalisent grâce à des dons, des économies et tout type de contribution des personnes.

Et si cela ne suffisait pas, Depuis 2017, la communauté Mixe fait face à des pénuries d’eau à la suite du raid sur la source qui alimentait la région en eau.. Des militants tels que la célèbre linguiste Yásnaya Elena Aguilar Gil ont dénoncé les événements, recevant des réponses presque par omission. Aujourd’hui, au milieu d’une pandémie agressive, etLe manque d’eau pour la communauté complique l’environnement sanitaire.

Pedro Y El Lobo rejoint la cause Mixe

Le panorama est visualisé incertain pendant l’Orchestre philharmonique d’Ayutla et la communauté Mixe dans l’ensemble, mais les efforts de soutien se poursuivent. Le label Peter et le loup rejoint la cause des habitants de la région avec le lancement de Pedro et le loup présente:.

Ce sujet est une compilation en direct qui le label indie partagera pour fêter ses 10 ans. Les compositions de cet album comprennent plusieurs enregistrements que la maison de disques de la capitale a réalisés lors de sessions et de concerts depuis sa création en 2010 au CDMX.

Pedro et le loup présente: Il arrivera à Bandcamp le 25 novembre et y restera deux mois afin que les utilisateurs puissent le télécharger. Tous les profits de cette période seront reversés à la Philharmonique municipal d’Ayutla à travers l’association civile The Day After. Le matériel atteindra plus tard d’autres plates-formes de streaming et les redevances générées seront utilisées pour soutenir la communauté Mixe et d’autres luttes autochtones.

À propos du label

Pedro et le loup (PYL) est un label indépendant créé en 2010 dans le quartier Condesa de Mexico. Depuis, le label a fait le choix de proposer ses services en tant que studio d’enregistrement et label, en plus d’organiser des événements live dans divers lieux tels que le Lunario de l’Auditorium National.

Cette maison de disques indépendante, depuis plus de 10 ans, organise des événements pour des artistes tels que Patrick Watson ou The Album Leaf et Belafonte Sensacional. De plus, aujourd’hui en tant que maison de disques, ils ont un catalogue composé de noms tels que Faible rugissement, The Go Rounds, Lázaro Cristóbal Comala, Vallées suspendues et d’autres artistes qui ont trouvé un espace dans PYL pour faire sonner leur musique.

Le 25 novembre, rappelez-vous, il arrivera à Bancamp Pedro et le loup présente:. Ne manquez pas l’opportunité de rejoindre ce projet solidaire pour la communauté Mixe et son orchestre philharmonique. Ici, nous vous laissons la tracklist du matériel.

Tracklist de ‘Pedro Y El Lobo présente:’

1. Balmorhea – «Beaupré» (Live, Ordinary People 2013)

2. Alexi Murdoch – «The Light» (Live, Ordinary People 2014)

3. The Go Rounds – «Wounded Love» (Live, session PYL 2015)

4. Lázaro Cristóbal – “Au revoir, ouvrez plus de fenêtres” (Live, Department 2018)

5. Aisha Burns – «Shelly» (Live, session PYL 2018)

6. Matt Kivel – «The Cruel Mother» (Live, PYL Session 2019)



7. Aide auditive beige – «N’est-ce pas bien» (Live, Sorting Room Studios 2020)

8. The Album Leaf – «Brennivin» (Live, Ordinary People 2014)

9. Low Roar – «Je continuerai à venir» (Live, Teatro Milan 2020)

10. Marisa Anderson – «Resurrection II» (Live, PYL Session 2020)

11. DePedro – «Diciembre» (Live, PYL Session 2019)

12. Joaquín García – «Uneven» (Live, Ordinary People 2013)

13. Rodes Rollins – «Big Girls» (Live, PYL Secret Show 2019)



14. Todd Clouser – «Tlalpan Girl» (Live, session PYL 2017)

15. Belafonte Sensacional – «Las Distancias» (Live, PYL Session 2019)

16. Y La Bamba – «Ojos del Sol» (Live, session PYL 2016)

17. Ryley Walker & Bill MacKay – «The Roundabout» (Live, Department 2016)

18. Vallées suspendues – «In Your Blood» (Live, Department 2016)

19. Jesse Beaman – «Figment of the Imagination» (Live, Seize The Means Studios 2020)

20. Elisabeth Pixley-Fink – «Let Go» (Live, Session PYL 2014)

21. Sons de la page – «Hungry Men» (Live, PYL Session 2020)

22. PH – «Ukulele Song» (Live, PYL Session 2020)

23. Moonatic – «Blank Thoughts» (Live Demo 2013)

24. Cienega – «Sandbox Reworked» (Live, Ordinary People 2014)