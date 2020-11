Freddie Mercury Il est l’un des plus grands chanteurs non seulement de l’histoire du rock, mais de la musique en général. Aujourd’hui, à l’occasion du vingt-neuvième anniversaire de son décès, les fans, collègues et vieux amis se souviennent avec émotion à l’idole anglaise flamboyante et emblématique.

Brian May Il était sans aucun doute l’un des plus importants complices créatifs de Freddie et à ce titre, après tant d’années, il garde en mémoire son ancien partenaire de Quoi dans. Le guitariste s’est produit aujourd’hui sur ses réseaux sociaux un petit mais nostalgique hommage au grand Mercure.

L’héritage de Freddie Mercury

Si nous pouvons assurer une chose, c’est que Queen a été l’un des plus grands phénomènes musicaux de son temps. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon a livré une compilation infinie de succès en plus de 20 ans en tant que groupe.

Même avant sa mort le 24 novembre 1991, Freddie et ses collègues étaient encore en mesure de terminer un dernier travail ensemble. Le groupe a sorti l’album Insinuation et la vidéo pour “Le spectacle doit continuer” des mois avant que le chanteur ne perde la vie. Alors, avant de partir, Mercure a scellé un héritage qui se perpétue dans l’esprit du monde à ce jour.

Brian May se souvient du chanteur

Le talent, la créativité et la qualité humaine qui ont caractérisé Freddie Mercury Ils ne passent pas inaperçus même 29 ans après sa mort. Le chanteur reste dans la mémoire d’amis comme Brian May, qui a rendu aujourd’hui hommage au formidable chanteur.

A travers son compte Instagram, le guitariste et astrophysicien a partagé une photo avec laquelle il se souvenait de son collègue. Dans l’image, vous pouvez voir Freddie se maquille alors qu’il se prépare à faire un spectacle. «Tu me manques Freddie, ce jour-là. Repose en paix. Rock dans l’éternité “, il lit dans la description de la photographie.

Les réseaux se souviennent de l’idole

Brian May Il n’a pas été le seul à avoir pris le temps d’exprimer l’affection qu’il entretient encore pour son vieil ami. Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont également exprimés avec toutes sortes d’hommages pleins d’images, de vidéos et de phrases spectaculaires à retenir de Freddie Mercury.

Sans doute, l’héritage du chanteur reste intact et restera à jamais dans l’esprit, le cœur et les oreilles des mélomanes qui le suivent, même après 29 ans sans lui. Et comme Freddie l’a dit, “le spectacle doit continuer”. Ici, nous vous montrons quelques réactions dans les réseaux.