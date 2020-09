Deux fois-Grammy-bande nommée APPORTE-MOI L’HORIZON a enrôlé son compatriote britannique Yungblud pour son nouveau single « Obéit », disponible maintenant via Registres de Columbia. La piste a été créée en tant que Annie Mac« Hottest Record » sur elle BBC Radio 1 montrer plus tôt dans la journée.

La vidéo officielle du single a également été créée aujourd’hui. Dirigé par APPORTE-MOI L’HORIZON chanteur Oliver Sykes, le visuel a été tourné à Londres et les stars à la fois Oli et Yungblud qui s’affrontent comme des robots avant qu’une tournure inattendue des événements ne se produise.

« Obéit » est une ode montante sur la façon dont, en tant que société, l’oppression a été si normalisée dans notre ADN que nous ne pouvons même plus la voir. Oli dit: « Nous nous considérons libres, mais seulement parce que les chaînes sont invisibles, et que nous sommes contrôlés d’une manière à laquelle nous ne voulons même pas penser. Ils nous disent comment vivre avec un sourire sur leur visage, comme la merde n’est pas merdique, informez-nous de statistiques tragiques comme si ce n’était rien… c’est un monde étrange. «

Yungblud ajoute: «On nous dit de nous conformer à une idée complètement dépassée à laquelle nous ne nous rapportons pas ou ne comprenons même pas. Ils nous apprennent à nous retourner les uns contre les autres et à lutter contre nos différences plutôt que de les embrasser et de les célébrer. Ils essaient de garder nous divisés parce que cela nous affaiblit. Les robots suivent les robots, parce qu’ils ne ressentent rien du tout. Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que pour nous, être différent, c’est être libre, et un monde d’amour et d’égalité est un monde nous voulons faire partie. Nous nous éleverons au-dessus de la haine et du détournement. Nous nous battrons pour le monde dont nous voulons faire partie. Nous n’obéirons pas. «

Écrit par APPORTE-MOI L’HORIZON avec une production supplémentaire par Condamner et Doom éternel compositeur Mick Gordon, « Obéit » est le troisième morceau tiré du premier EP du groupe du « Posthumain » séries. Il fait suite à la première chanson du groupe sortie pendant l’isolement « Parasite Eve », qui compte plus de 35 millions de flux à ce jour. APPORTE-MOI L’HORIZON continue d’utiliser ce temps pour créer et écrire ce qui devrait être l’une de ses musiques les plus puissantes et les plus marquantes à ce jour.

Crédit photo: Haris Nukem

