Après la première vidéo record de «Dynamite» la semaine dernière, BTS est de retour avec une version «face B» du visuel, qui présente des plans alternatifs, des bloopers et de nombreux moments ludiques et francs du septuor sud-coréen.

Selon l’annonce officielle, « les téléspectateurs peuvent voir BTS en action, tous s’amusant ensemble dans des vibrations joyeuses. » Et c’est joyeux – basé sur les images de la vidéo, le groupe a eu une explosion complète de tournage de «Dynamite».

Les fans étaient tout aussi enthousiastes à l’idée de regarder le visuel du premier single entièrement en anglais du groupe. Plus de trois millions de téléspectateurs se sont connectés à YouTube pour première en direct de «Dynamite» – doublant presque le record précédemment détenu par les autres stars de la K-pop BLACKPINK pour leur vidéo «How You Like That».

Après sa première, « Dynamite » a été diffusé plus de 101,1 millions de fois le premier jour, battant le record de YouTube pour le plus grand nombre de vues en 24 heures. Ce record était aussi précédemment détenu par BLACKPINK, qui a enregistré 86,3 millions de streams après la première de juin de «How You Like That».

Ce dimanche 30 août, les fans peuvent voir BTS jouer «Dynamite» en direct aux 37e MTV Video Music Awards. Le groupe, qui se produit pour la première fois à la cérémonie de remise des prix, rejoindra une liste de talents étoiles, notamment Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd et Doja Cat. Le groupe est également en lice pour trois prix, dont celui de la meilleure K-Pop, de la meilleure pop et de la meilleure chorégraphie pour leur vidéo «On».

À venir, le groupe attend avec impatience la première de son dernier film de concert, Break The Silence: The Movie. Le film, qui fait ses débuts aux États-Unis le 24 septembre, suit les stars de la pop lors de leur tournée mondiale «Love Yourself: Speak Yourself» de 2019. La première tournée mondiale des stades de BTS comprenait des arrêts dans des lieux emblématiques tels que le stade de Wembley de Londres, le Soldier Field de Chicago, le stade MetLife du New Jersey et le stade King Abdullah Sports City d’Arabie saoudite.

