Bun B ne restera plus silencieux.

Le rappeur de Houston s’exprime après que Megan The Stallion a révélé que Tory Lanez était celui qui l’aurait abattue le mois dernier. Lors d’un récent Instagram Live, Bun B ne s’est pas retenu en s’en prenant à Tory pour avoir ciblé une femme noire.

«F ** k Tory Lanez! Je m’en fiche si ça devient viral ou rien de tout ça », dit-il. «Je viens de Houston et si quelqu’un avait fait quelque chose à Megan dans cette ville, nous aurions roulé.»

Il a ensuite défendu Megan, qui a perdu ses parents et sa grand-mère. «Toutes les personnes qui l’aimaient et se souciaient d’elle sans condition, qui veillaient sur elle et l’auraient protégée, ne sont pas là. En tant que JO à Houston, je me tiens debout. Tory Lanez a fait de la merde, point final.

Il a dit qu’il connaissait Tory et son manager, mais ne tolérait pas son comportement. Il l’a même encouragé à suivre une cure de désintoxication. «F ** k tout ça. Si l’homme sous drogue, fais-lui une putain de cure de désintoxication. Si l’homme a des problèmes de santé mentale, demandez-lui une thérapie. Mais tu ne vas pas t’asseoir ici et tirer sur cette fille. Et on ne dit rien. Ce n’est pas vraiment une merde. Ce n’est pas. »

Bun B a ajouté: «Chaque fois qu’un homme blesse une femme, c’est une obsession. Ce n’est pas de l’amour, c’est une obsession. Et il n’avait aucune raison de tirer sur cette fille.

Il a même demandé l’expulsion de Tory des États-Unis vers son Canada natal. «Il n’est pas de New York, lui du Canada, alors au moins ils vont lui déporter le cul. Il doit rentrer au Canada.

Bun B a également contesté la façon dont les médias traditionnels ont couvert l’histoire, affirmant qu’il y aurait eu plus de couverture si la victime était une femme blanche célèbre. «Mais personne n’en parle parce que c’est une femme noire. Si Benji, le jumeau de Good Charlotte, avait mis la main sur Cameron Diaz ou quelqu’un… Mettez la main sur Alyssa Milano et voyez ce qui se passe, mettez la main sur Lady Gaga et voyez à quelle vitesse ils vous verrouillent le cul.

Megan n’a pas dit aux flics que Tory l’a abattue la première fois parce qu’elle essayait de le protéger, ce que Bun B dit que beaucoup de femmes noires ont fait.

«Les femmes noires savent que les hommes noirs ont tort et elles défendent toujours les hommes noirs. Pourquoi? Parce qu’ils savent ce que les Blancs font aux hommes noirs. C’est pourquoi les femmes noires hésitent tellement à parler contre les hommes noirs. Parce que les femmes noires savent comment le système juridique traiterait les hommes noirs. »

Il a poursuivi: « Elle ne voulait pas qu’il perde sa carrière parce qu’il est si difficile pour les hommes noirs d’obtenir ce genre d’emploi, de gagner ce genre d’argent en Amérique. »

Bun B n’est pas le seul à s’exprimer pour la défense de Megan. T.I. a également critiqué Tory pour son implication présumée dans la fusillade et l’a exhorté à se manifester.