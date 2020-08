Groupe de rock alternatif BOUGIE a publié une toute nouvelle chanson intitulée « Laissez-moi descendre facilement » via Divertissement sur la chaussée. Ceci est le premier aperçu de nouveau matériel depuis BOUGIEl’album de 2016 acclamé par la critique « Disparaître dans les aéroports », qui a livré le single en tête des charts, « Vexatoire », et a trouvé le groupe en tournée pendant plus de deux ans pour soutenir la sortie.

Chanteur Kevin Martin réfléchit au message de la chanson en disant: « Nous sommes tous des pécheurs. N’est-ce pas un saint parmi nous, et vous ne pouvez qu’espérer que le moment venu, ce ne sera pas une lutte, que vous aurez peut-être la chance d’être pardonné pour vos péchés et permis d’entrer aux portes du ciel parce que vous êtes conscient – c’est… si c’est ce en quoi vous croyez. «

Le morceau a été écrit par Peter Cornell – frère de feu JARDIN SONORE et AUDIOSLAVE chanteur / compositeur Chris Cornell – et BOUGIE chanteur Kevin Martin comme une collaboration spéciale entre les deux.

« Peter Cornell et j’avais discuté de faire quelque chose ensemble et il m’a envoyé la chanson, » Kevin dit. « J’ai vraiment adoré écrire celui-ci avec Peter. Il est incroyablement talentueux et a une capacité innée à produire quelque chose qui est facile à chanter… J’ai vraiment adoré ce processus avec lui. Je pense que c’est une chanson incroyable. Nous l’avons mis en place en tant que groupe complet en pré-production assez rapidement parce qu’il était si bien structuré, ce qui à son tour m’a permis / inspiré d’écrire les paroles. «

« Laissez-moi descendre facilement » sera présenté sur BOUGIELe nouvel album complet (et actuellement sans titre) récemment terminé.

« La priorité du groupe en ce moment est la santé et la sécurité de nos familles, amis et fans à travers le monde, » Kevin dit, « nous reportons donc la sortie du nouvel album à 2021, date à laquelle le groupe pourra tourner pour le soutenir ».

« Laissez-moi descendre facilement » est disponible en streaming et en téléchargement sur tous les points de vente numériques ici.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).