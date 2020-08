Le label Captured Tracks a annoncé une nouvelle compilation intitulée Strum & Thrum: The American Jangle Underground 1983 – 1987. La collection de 28 titres sortira le 24 octobre sur «Day Drop» du Record Store Day. Elle sera publiée par Captured Tracks le 24 octobre. 13 novembre. Strum & Thrum est le volume inaugural de la nouvelle série de compilation Excavations de Captured Tracks. Il raconte les racines du rock indé mélodique du début au milieu des années 1980. Écoutez «Trusted Woods» de Reverbs de la compilation ci-dessous et faites défiler vers le bas pour regarder une bande-annonce de la sortie.

Strum & Thrum comprend de la musique des Strand, Salem 66, Vandykes, les Ferrets et autres. Le communiqué comprend également un livret avec une histoire orale de la scène indépendante des années 80, une introduction par Mike Sniper, responsable du label Captured Tracks, des images d’archives, etc. Strum & Thrum sera disponible sur vinyle, CD et numérique

« Strum & Thrum semble être le bon choix pour la première compilation de réédition de Captured Tracks », a déclaré Mike Sniper dans un communiqué de presse. Il a continué:

Je suis heureux que la première compilation que j’ai jamais produite contienne des disques encore abordables – quiconque apprécie cette composition peut plonger plus profondément dans cette scène sans avoir à contracter de prêt. Les gens disent parfois que la musique de guitare est morte. Strum & Thrum est certainement contre cette notion. L’écouter et lire l’histoire orale met en lumière une scène largement oubliée pleine de grands groupes avec de très bonnes chansons. Je suis heureux de pouvoir aider à partager cette histoire et à obtenir aux groupes la reconnaissance qu’ils méritent depuis le début.

Le fondateur de Record Store Day, Michael Kurtz, a ajouté: