Cardi B ne sera pas réduit au silence.

À la suite du discours de Melania Trump à la Convention nationale républicaine de mardi soir, le rappeur s’est engagé dans une querelle sur les réseaux sociaux avec un politicien républicain à propos de la Première Dame. L’ancienne candidate républicaine au Congrès DeAnna Lorraine a déclenché le drame lorsqu’elle a tweeté: «L’Amérique a besoin de beaucoup plus de femmes comme Melania Trump et beaucoup moins comme Cardi B.»

«N’avait-elle pas l’habitude de vendre ce Wap?» Cardi a applaudi, faisant référence à son hit « WAP » avec Megan Thee Stallion.

Son commentaire semblait faire référence à des rumeurs selon lesquelles la Première Dame était également une escorte lorsqu’elle travaillait comme mannequin et posait pour des séances de photos nues. Selon PEOPLE, Melania a nié les accusations et a même poursuivi le Daily Mail, qui a dû présenter des excuses et lui verser un règlement de 2,9 millions de dollars.

Cardi a également tweeté une photo nue de la Première Dame de son temps en tant que mannequin, en écrivant: « Cette photo me donne des vibrations de » yea you fu ** dans l’esprit d’une chatte de cul mouillé « … dis-moi. »

Lorraine a répondu dans un tweet ultérieur en accusant Cardi de droguer et de voler des hommes alors qu’elle était strip-teaseuse et de «corrompre notre jeunesse» avec des «chansons sur ses organes génitaux». Elle a également évoqué l’infidélité de son mari Offset.

«Elle a dit à la jeunesse américaine que c’était normal de rester avec un homme tricheur», a écrit Lorraine. «… Et Joe Biden et Kamala Harris font campagne avec elle!»

Cardi B: – drogué et volé des hommes pendant qu’elle était «strip-teaseuse». -produit des chansons sur ses organes génitaux, corrompant notre jeunesse. – son mari l’a trompée et elle a dit aux jeunes américains que c’était normal de rester avec un homme qui triche. … Et Joe Biden & Kamala Harris font campagne avec elle! – DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@ DeAnna4Congress) 26 août 2020

Cardi a critiqué ouvertement le président Trump et son administration. Après que Bernie Sanders ait quitté la course présidentielle en avril, elle a apporté son soutien au candidat démocrate Joe Biden et l’a récemment interviewé pour ELLE.