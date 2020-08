Cardi B a répondu aux Hodgetwins sur Twitter après l’avoir appelée offensivement pour avoir interviewé Joe Biden.

La paire YouTube a affirmé que la politique « n’est pas son truc » et qu’elle devrait s’en tenir au rap et au strip-tease parce que c’est ce pour quoi elle « est douée ».

Cependant, Cardi a riposté à la déclaration et a répondu sur Twitter. Bien qu’elle ait ensuite supprimé le tweet, les Hodgetwins l’ont à nouveau appelée.

Voici tout le drame expliqué!

Qui sont les Hodgetwins?

Les Hodgetwins, composés de Keith et Kevin Hodge, sont des YouTubers populaires avec plus d’un million d’abonnés sur chacune de leurs trois chaînes YouTube – TheHodgetwins, TwinMuscle et ConservativeTwins.

Ils sont surtout connus comme des gourous du fitness sur YouTube, mais ils se sont également diversifiés pour créer des vidéos sur le divertissement, les affaires courantes et les potins sur les célébrités.

Le couple de Virginie a travaillé dans le Corps des Marines avant de démarrer leur chaîne en 2008.

Les Hodgetwins ont fait une vidéo sur Cardi B

Le 19 août, les Hodgetwins ont mis en ligne une vidéo sur leur chaîne ConservativeTwins intitulée: « Cardi B a interviewé Joe Biden. »

Dans cette vidéo, ils ont appelé Cardi B pour avoir interviewé le candidat à la présidentielle et déclaré: «La politique n’est pas vraiment votre truc».

Ils ont dit:

«Je pense que vous devriez simplement vous taire et rapper. Rap et strip. C’est votre truc. C’est ce dans quoi vous êtes doué. Vous êtes doué. Vous devriez vous en tenir à vous déshabiller et vous déshabiller pour les hommes. Et rapper, tenez-vous-en à ça. Vous devriez vous en tenir à la sexualisation des femmes.

Ils continuent ensuite à dire que Biden devrait avoir des «intellectuels» l’interviewer, pas Cardi B.

Cardi a répondu sur Twitter

Cardi B a ensuite répondu à la vidéo des Hodgetwins, mais a ensuite supprimé le tweet. Les Hodgetwins ont ensuite mis en ligne une deuxième vidéo sur leur chaîne YouTube intitulée: « Cardi B répond aux Hodgetwins. »

Les deux hommes s’excusent brièvement d’avoir été si durs envers Cardi, puis ont lu son tweet supprimé, dans lequel elle a essayé, sans succès, d’appeler ce qu’ils avaient dit.

Elle a tweeté:

«La politique est en fait mon truc, tu veux savoir pourquoi? Parce que je paie plus d’impôts que vous deux, f * ckers combinés. Peut-être que s’il y avait eu un président qui avait rendu l’enseignement universitaire gratuit, je n’aurais pas dû me déshabiller quand je l’ai fait, puisque vous voulez évoquer mon passé. «

Cependant, les Hodgetwins se sont ensuite opposés à ce qu’elle avait dit et l’ont appelée à nouveau. Ils ont affirmé que ce n’est pas parce qu’elle paie plus d’impôts qu’elle en sait plus sur la politique, mais simplement qu’elle gagne plus d’argent.

