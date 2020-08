Ce n’est pas seulement la voix émotive et le style de chant unique de Sam Cooke qui ont fait de lui une force si puissante dans la musique populaire. C’était aussi le fait qu’il chantait des problèmes quotidiens auxquels ses fans pouvaient s’identifier. Quand il nous a dit qu’il était seul dans « Another Saturday Night », tout le monde a écouté, y compris un Londonien de 15 ans, bientôt connu sous le nom de Chat Stevens.

L’original de Cooke de sa propre composition était un arrangement étonnamment joyeux pour l’histoire d’un gars qui était nouveau en ville et qui manquait de compagnie féminine. «C’est dur pour un gars quand il ne sait pas comment s’y retrouver», a-t-il déploré. Le fait qu’il venait d’être payé ne semblait pas l’aider. «Si je pouvais les rencontrer, je pourrais les avoir», a-t-il poursuivi, «mais je ne les ai pas encore rencontrés, c’est pourquoi je suis dans la forme dans laquelle je suis.»

La chanson a touché une corde sensible auprès des fans de pop et de soul, se classant n ° 1 du classement R&B et n ° 10 de la pop. Il a également atteint la 23e place au Royaume-Uni, bien que ce soit un classement inférieur au top dix des trois précédents succès de Sam là-bas, « Chain Gang », « Cupid » et « Twistin ‘The Night Away. »

«Un autre samedi soir» attira bientôt des versions de couverture, y compris une interprétation intéressante de 1964 par le totem rock’n’roll Gene Vincent et son groupe du jour, les Shouts. Écoutez la façon dont il change certaines paroles et donne à la chanson une sensation plutôt différente, dans un enregistrement qui dure précisément 1’39 »:

En 1970, l’artisan vocal Lou Rawls a inclus une lecture subtilement funky de l’air sur Bring It On Home et Other Sam Cooke Hits. L’album était un ensemble complet de chansons d’abord coupées par le vieil ami et collaborateur de Rawls. Quatre ans plus tard, alors que Cat Stevens continuait de séduire un public énorme avec son travail de chanteur-compositeur supérieur sur une série d’albums et de singles à succès, l’Anglais a décidé de mettre son empreinte sur la chanson.

Ce qui était inhabituel, c’est que la version de Stevens sur « Another Saturday Night » était un single sans album, même avec son Buddha and the Chocolate Box LP bénéficiant d’immenses succès et offrant ses propres succès. «Oh Very Young» figurait parmi les dix premiers 45 du plateau aux États-Unis, et «Ready» irait dans le top 30. Mais entre les deux, il y avait la couverture de Sam Cooke, qui a grimpé au n ° 6 en Amérique, sa plus haute position là-bas. , également réalisé avec l’hymne «Morning Has Broken» en 1972.

Il était donc ironique que les deux plus grands succès américains de l’un des compositeurs les plus accomplis de l’époque soient accompagnés de chansons qu’il n’a pas écrites. L’hommage de Cat’s Cooke est entré dans le classement britannique le 24 août 1974 et est passé au 19e rang, au 10e en Nouvelle-Zélande et au no 1 au Canada.

