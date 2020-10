Halloween, au-delà d’être une célébration divertissante de l’horreur, C’est aussi un défilé qui nous montre la créativité que les gens peuvent avoir. De cette façon, de nombreuses personnes montrent le meilleur de leur talent en tant qu’artistes visuels lorsqu’ils s’habillent, quelque chose comme ce que font de nombreux graphistes lorsque, par exemple, faire une couverture d’album.

Dans ce sens, la musique et Halloween sont deux concepts qui vont de pair, même embrassent la sensation que provoque la terreur. Pour cette raison, et quelques jours après la mise en place des célébrations de costumes, nous voulons vous montrer quelques-uns des des pochettes d’albums qui vous donneraient sûrement des cauchemars.

‘Black Sabbath’ – Black Sabbath

Black Sabbath est incontestablement le groupe qui a jeté les bases des amoureux de la hard rock, heavy metal et stoner rock. Le thème sombre de ses paroles et les chansons puissantes de l’album, bien sûr, sont un ingrédient important dans le développement de l’histoire du rock. Mais en s’éloignant un peu du domaine musical, il faut se souvenir la couverture sombre qui orne cet album de 1970.

La photographie principale montre le modèle Louisa Livingston photographiée par l’artiste Keith McMillan sur terre près de la Tamise en Angleterre. Bien sûr, le contenu de la musique de Black Sabbath appelait à un art qui sortait de l’ordinaire à l’époque. Pouvez-vous imaginer rencontrer ce personnage vêtu de noir au bord d’une rivière? Ce serait le signe idéal que quelque chose d’effrayant va vous arriver. Pour commencer à courir.

Marilyn Manson – ‘Holy Wood (à l’ombre de la vallée de la mort)’

On ne peut pas parler d’horreur dans la musique sans mentionner Marilyn Manson. En fait, notre “ Antichrist Superstar ” pourrait bien faire l’objet d’une liste dédiée rien qu’à lui et la pochette de cet album le dépasserait sans aucun doute.

L’image représente un Manson crucifié avec sa mâchoire brutalement détruite et son regard perdu. L’album est sorti en 2000 et avec sa pochette, Manson avait l’intention de faire une déclaration sur la façon dont les médias et le public cherchaient à censurer sa musique., car à plusieurs reprises des groupes conservateurs l’ont accusé d’avoir incité Massacre de Columbine High School en 1999, affirmant que les deux jeunes hommes qui ont commis l’attaque étaient fans du chanteur. Cet art est particulièrement inquiétant et sí, a été censuré dans de nombreux disquaires.

King Diamond – «Donnez-moi votre âme… s’il vous plaît»

Diamant roi est un autre des maîtres et seigneurs du métal qui nous fait headbanger avec chaque disque qu’il sort et «Donnez-moi votre âme… s’il vous plaît» 2007 n’a pas fait exception. Avec un titre déjà terrifiant, les Danois ont décidé que la pochette de cet album devait être tout aussi extrême que la musique qu’il a jouée.

Et c’est que cette pièce graphique n’a pas été choisie uniquement parce que. Cet album concept raconte l’histoire de deux frères qui attendent dans l’au-delà et qu’il faut aller droit en enfer. C’est pourquoi la petite fille sanglante dans l’image principale monter sur terre et chercher une âme pour supplanter celle de son frère pour que ce dernier puisse aller au ciel. Rencontrez une petite fille comme celle-ci au milieu de la nuit cela tuerait n’importe qui de peur.

Korn – ‘La vie est pêche’

Poursuivant avec les enfants terrifiants, nous regardons maintenant le deuxième album de Korn, qui est sorti en 1996 lointain. Life is Peachy est venu cimenter la carrière de Jonathan Davis et compagnie avec un album qui n’a pas déçu ses fans et qui les a catapultés comme une réalité dans la scène nu-metal.

Cependant, la couverture en dit beaucoup plus qu’il n’y paraît. Dans cette couverture, on voit un enfant se préparer devant un miroir, mais tout n’est pas aussi lisse qu’il y paraît. Derrière lui, une plus grande silhouette ombragée la regarde en arrière dans le reflet. Se pourrait-il que cet enfant cache réellement un être sinistre derrière ce visage innocent?

Annihilator – ‘Alice en enfer’

Un peu de thrash metal est parfois utile et Annihilator fait partie de ces groupes qui peuvent toujours alimenter ce style musical. Et pas seulement en matière de musique. Avec son album Alice en enfer 1989, ce groupe a réalisé conceptualiser les cauchemars de chacun à travers un barrage de riffs lourds et précis.

La couverture n’est que l’introduction visuelle de l’histoire d’une jeune femme avec une peur irrationnelle de la figure apparemment imaginaire d’un homme en manteau noir. Elle ne peut pas combattre ce cauchemar et révèle bientôt son côté le plus terrifiant, que vous pouvez entendre dans la chanson “Allison Hell”.

Cypress Hill – ‘Dimanche noir’

On passe désormais du rock au hip-hop avec l’un des groupes les plus emblématiques des années 90. Colline de cyprès a commencé à élever le rap latino-américain aux États-Unis avec ce joyau qui comprend des chansons telles que “Insane in the Brain” et “Hits From the Bong”.

Cependant, la première chose qui a frappé tout le monde après sa sortie sur le marché C’était la couverture particulière dans laquelle vous voyez un cimetière au pied d’une colline, avec les images de divers os et tombes partout. Cette image ferait certainement un portrait parfait pour Halloween. Souhaitez-vous vous promener dans ce panthéon?

Paul Jones – ‘Aime-moi, aime mes amis’

Le deuxième album du chanteur anglais Paul Jones – sorti en 1967- c’était tellement bon musicalement, malgré la couverture inquiétante qui l’ornait. Et soyons honnêtes: tout ce qui fait peur dans la vie n’a pas à voir avec des démons ou des êtres d’un autre plan spirituel.

UNE clown avec une expression hostile, un chien, un cochon, un primate et un lapin anthropomorphe et une personne au visage étrange Ils entourent le chanteur, qui a l’air calme. Nous voulons savoir comment il a eu le courage de ne pas désespérer d’avoir ces étranges amis. Aimeriez-vous ses amis, comme le dit le titre de l’album?

Bruce Dickinson -‘Accident de naissance ‘

Les fidèles disciples de Iron Maiden vous saurez ce bijou de heavy metal que le bon Bruce Dickinson sort en solo vers 1997. Oui, nous savons qu’une reprise du groupe britannique devrait figurer sur cette liste, mais aucune de leurs œuvres d’art – aussi incroyables soient-elles – n’est aussi sanglante que celle-ci.

En fait, ce petit bouffon souriant et dangereux qui sort des tripes d’un homme, est le frère cadet de l’animal de compagnie de Maiden. Derek Riggs, créateur du squelette Eddie qui orne les disques du groupe, a tiré au sort cet art pour l’album de Dickinson et l’a nommé Edinson.

Slayer – ‘Illusion du Christ’

L’un des Big Four du thrash metal devait figurer sur cette liste, et bien sûr il fallait que ce soit Slayer. Soyons honnêtes: Anthrax, Megadeth et Metallica Ce sont de grands groupes, mais aucun d’entre eux n’est aussi extrême que le combo que je menais Tom Araya.

Bien que le groupe se soit retiré de l’univers du métal, ils ont toujours votre musique et vos pièces graphiques resteront, qui touchent au sacrilège et aux fibres les plus sensibles des croyances catholiques-chrétiennes. Ici, nous voyons un Le Christ gravement mutilé, avec un cache-œil et marchant dans ce qui semble être une mer de sang remplie de corps. Cette couverture, créée par l’artiste Larry Carroll, a bien sûr été censurée à plusieurs reprises.

Châteaux de cristal – ‘Châteaux de cristal II’

Châteaux de cristal n’échoue pas lorsqu’il s’agit de sortir de la musique. Sa mise en scène choquante, en plus de ses rythmes pleins de rage et de fureur, a choqué la scène musicale canadienne et puis choquer le monde entier, objectif atteint avec l’album Châteaux de cristal II (2010).

Et ce n’était pas seulement un album bruyant et excitant; aussi dérangeant. Parce que? Il suffit de regarder la pochette de l’album pour se désengager instantanément. Une fille au regard totalement sombre avec plusieurs pierres tombales derrière elle est une image qui ferait peur à n’importe qui. L’image, bien sûr, a des connotations différentes, mais voir un petite fille pâle qui marche entre les tombes est assez effrayante et déchirante.