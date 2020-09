Dans une nouvelle interview avec Terry « Beez » Bezer de Knotfest.com « Mosh parle avec Beez », MONSTRE chanteur Adam « Nergal » Darski a parlé de la façon dont il gère la crise des coronavirus et de ce à quoi le circuit de tournée pourrait ressembler après la pandémie. Il a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): « Je suis un optimiste, mais je suis aussi un grand réaliste. Je ne pense pas qu’il se passe quoi que ce soit avant la mi-2021. Je pense que nous sommes peut-être de retour en 2022 , ce que j’espère. Mais c’est ce que c’est maintenant. Traitez-y. Nous avons de nouvelles circonstances, nous avons un nouvel environnement. Vous pouvez donc vous asseoir et pleurnicher et pleurer comme un bébé, ou vous pouvez faites quelque chose avec la situation et putain de casser vos couilles, de casser votre créativité et de livrer quelque chose hors de ce monde. Parce que ce monde est ailleurs maintenant. On a l’impression que nous sommes sur une planète différente. Il y a tellement de limites que nous sommes , comme, « Putain de merde! Est-ce que ma vie va être à partir de maintenant? » Donc, compte tenu de cela, qui n’est pas ce à quoi nous sommes habitués, nous pouvons soit nous accommoder, soit simplement nous retirer. MONSTRE, évidemment, s’accommodera, mais selon ses propres conditions. «

Plus tôt dans le mois, MONSTRE annoncé « In Absentia Dei », un spectacle en direct immersif révolutionnaire qui sera diffusé le 5 septembre à partir d’une église secrète en Pologne. L’événement sera diffusé en 4K haute définition, avec une option d’expérience immersive, permettant aux téléspectateurs de choisir parmi huit angles de caméra différents lors de la prise de vue multi-caméras ou de regarder le « Director’s Cut ». Les billets pour cette extravagance théâtrale sont disponibles dès maintenant sur www.behemoth.live. Certaines parties de la performance peuvent offenser, donc le métrage n’est recommandé que pour les fans de 18 ans et plus.

Les invités spéciaux de l’événement seront de mystérieux avant-gardistes du black metal TRIOMPHANT IMPÉRIAL, dont l’ensemble proviendra de The Slipper Room à New York.

« In Absentia Dei » proposera également un pré-spectacle d’une heure (qui peut être visionné gratuitement sur youtube.com/behemothofficial) à partir de 19 h. CET / 18 h Royaume-Uni / 13 h EST / 10 h PST, avec le spectacle complet de deux heures commençant à 20 h. CET / 19 h Royaume-Uni / 14 h EST / 11 h PST, exclusivement sur www.behemoth.live.

Les détenteurs de billets peuvent regarder l’événement jusqu’à 72 heures après l’heure de diffusion initiale. Il y a une réduction de 20% sur le prix des billets jusqu’à minuit HEC le 28 août, et une série de produits événementiels en édition limitée sera également disponible jusqu’à 72 heures après l’événement, ou jusqu’à épuisement des stocks. Des lots de billets et de produits dérivés sont également en vente.

MONSTREle dernier EP de « Une forêt », est sorti le 29 mai via Lame en métal. La chanson titre de l’EP est une reprise de LE TRAITEMENT classique, et il présente une apparence d’invité par BRILLANT chanteur Niklas Kvarforth. le « Une forêt » EP comprend également une version live de la chanson titre ainsi que les deux chansons susmentionnées du « Je vous aimais à votre plus sombre » sessions.

MONSTRE prise en charge NŒUD COULANT lors d’une tournée des arènes en Europe en janvier et février.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).