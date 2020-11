La saison d’Halloween est terminée et il est temps de passer à la puce de Noël. Il est temps de ranger les costumes et préparer des cadeaux pour le mois de décembre, quelque chose qui apparemment Lana Del Rey fera avec ses followers pour ceux qui ont une surprise en magasin.

Au chanteur, comme beaucoup d’artistes, Le calendrier de lancement a été compliqué cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Du roi avait prévu de sortir son septième album studio il y a quelques mois, mais devait courir jusqu’à 2021. Cependant, Il semble qu’il y aura toujours son matériel avant la fin de 2020.

Lana Del Rey prépare le matériel pour décembre

Malgré les inconvénients que la pandémie a causés au lancement de ce que serait son nouvel album, Lana Del Rey semble prête à partager du matériel au cours du mois de décembre. Cela a été révélé par la chanteuse dans un récent Instagram Live qu’elle a publié sur son compte personnel.

Le compositeur de “Blue Jeans” hier a fréquenté une succursale du restaurant Denny et, comme la plupart du monde, attendaient toujours des mises à jour concernant le décompte des voix des élections présidentielles aux États-Unis. Depuis ce restaurant, il en profite pour faire une vidéo en direct dans laquelle il commente le processus électoral et fait une annonce occasionnelle. concernant leurs prochaines sorties.

Depuis votre disque Chimie sur le Country Club sera retardé un peu plus longtemps que prévu, Lana prévoit de satisfaire l’enthousiasme de ses fans avec une sortie spéciale pour Noël. “En attendant, je vais vous donner un enregistrement numérique des classiques et standards américains pour Noël.”Dit Del Rey.

Bien sûr, ce matériel n’a pas de date précise pour sortir car Lana a seulement indiqué, pour le moment, que ledit enregistrement arrivera en décembre avant Noël. D’après ce qu’elle mentionne elle-même à la fin du clip, certaines de ces chansons seront des reprises de la chanteuse américaine Patsy Cline et une avec l’auteur-compositeur country Nikki Lane.

Plus de surprises de Lana

Dans cette même vidéo, Lana Del Rey a indiqué les raisons pour lesquelles Chemestry Over the Country Club, son septième album studio sera retardé. L’album devait initialement sortir en septembre 2020, mais la situation avec le coronavirus a compliqué l’enregistrement et le lancement ultérieur.

La chanteuse avait prévu de sortir l’album début janvier 2021 après avoir estimé que l’impression du vinyle prendrait environ 11 semaines. Cependant, dans la nouvelle mise à jour, a révélé que son nouvel album sortira jusqu’au printemps, vers le début du mois de mars, lorsque les usines de disques ouvriront le 5 de ce mois.. Avec tout ça, la chanteuse a déjà sorti la première coupe promotionnelle “Laisse-moi t’aimer comme une femme.”

Les mois suivants seront cruciaux pour Lanita et ses fans. En plus de ces projets, le compositeur de “Tristesse d’été” Il a également partagé une vidéo sur Instagram hier dans laquelle il apparaît en train de chanter la chanson “Je ne marcherai jamais seul”, chanson apparue à l’origine dans la comédie musicale Carrousel [1945etqueleclubdefootballLiverpoool FC adopté pour ses chants. L’équipe a un documentaire sur le pas de la porte et sCe sera la version de Lana qui semble la mettre en musique.