Lors d’une apparition sur le 19e épisode de « L’expérience de l’ours en peluche en métal » podcast, ancien AGNEAU DE DIEU le batteur Chris Adler a expliqué comment il passait son temps d’arrêt pour coronavirus. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Dans mon cas, ça fait moins de temps que jamais avec mon instrument. Je fais du bénévolat environ cinq heures par jour avec un endroit appelé Habitat pour l’humanité [nonprofit organization that helps families build and improve places to call home], aider les gens ici. Et vraiment, ça a enlevé du temps à trois enfants que j’ai en train de courir ici [at home] et nourrir deux animaux.

« Quand AGNEAU DE DIEU et je me suis séparé, c’était dur, mais c’était un peu comme ça… Quoi que tu fasses, l’herbe est toujours plus verte ailleurs », a-t-il poursuivi.« Alors tout le temps, une fois que ce groupe est devenu son truc et la balle roulait sur la colline, je me suis toujours demandé, comme si ce ne serait pas agréable d’être à la maison et de faire un barbecue avec mes amis? Et je perds contact avec tous ces gens. Et ma femme et mes enfants me manquent, et tout ce genre de choses.

« C’est arrivé étrangement au même moment, mais quand cette quarantaine s’est produite, tout le monde s’est dit: » Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Je suis assis dans la maison. » Et c’est comme: «C’est exactement ce que je voulais faire». Cela fait maintenant plus de quelques mois, et j’ai hâte de faire quelque chose et d’être là-bas et de voyager. Je ne pense pas que je me débarrasserai jamais de ce virus. L’herbe est verte des deux côtés pour moi. «

Adler a également abordé le statut de PREMIER NÉ, son nouveau groupe avec l’ancien MEGADETH et SOCIÉTÉ BLACK LABEL bassiste James LoMenzo.

« Tout d’un coup, il y a beaucoup d’intérêt à cause de[lesdébuts[thedebutPREMIER NÉ]EP, en nous sortant et faisant quelque chose. Et pour deux d’entre nous, c’est une toute nouvelle aventure dans la vie. Bien, Girish [[Pradhan, voix]a un groupe en Inde, et il a très bien réussi avec ça, et donc il voyage en Inde, mais je ne pense pas qu’il soit jamais sorti du pays. Myrone [guitar], Je ne pense pas qu’il ait jamais été en tournée de sa vie. C’est donc un changement de situation, en quelque sorte, pour nous tous. Et cela devient quelque chose avec lequel nous pourrions peut-être sortir et nous amuser. «

Il a ajouté: « Mon temps d’arrêt est complet – très, très complet. »

PREMIER NÉLe premier EP éponyme du célèbre batteur marque le premier album dédié du batteur depuis son départ de MEGADETH et AGNEAU DE DIEU.

le PREMIER NÉ EP éponyme comprend cinq chansons et deux vidéos lyriques. Le PE représente plusieurs années d’introspection dévouée et d’efforts raffinés à l’idée d’un message lourd et positif.

Le premier EP de PREMIER NÉ est maintenant disponible à Camp de bande et sur tous les services de streaming.

Chris reçu un Grammy pour jouer de la batterie MEGADETHrecord de 2016 «Dystopie». Chris également tourné avec MEGADETH à l’appui du disque tout en jonglant et en combinant occasionnellement des dates de tournée avec AGNEAU DE DIEU.

Chris a collaboré et contribué à des enregistrements avec PROTÉTER LE HÉROS, TESTAMENT, PONT THAIKKUDAM, Michael Angelo Batio et Ron Jarzombek.

En 2018, Chris a créé une société de gestion d’artistes Gestion Kintsugi.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).