Si vous accumulez des flux Spotify, il est indispensable de savoir à peu près combien d’autres artistes gagnent par pièce. Les informations suivantes – provenant des données de redevances Spotify partagées directement avec Digital Music News – vous aideront à vérifier que votre rémunération est relativement juste.

Combien Spotify paie-t-il par flux?

Spotify paie à la plupart des artistes entre 0,003 USD et 0,005 USD (un tiers d’un centime à un demi-centime) pour chaque flux. Cependant, le débit par flux précis peut varier en fonction de la région et du type de compte d’un utilisateur (premium ou financé par la publicité). Lisez ci-dessous pour savoir comment les paiements Spotify sont calculés et pourquoi les chiffres suggèrent que les redevances Spotify pourraient avoir une tendance à la baisse.

Le taux de redevance par flux de Spotify est en constante évolution.

S’il serait pratique de vous donner un taux de redevance Spotify unique et définitif, la triste réalité est qu’aucun tel chiffre n’existe. Comme vous le verrez tout au long de l’article, de nombreux artistes ont déclaré avoir reçu des rémunérations différentes d’une année à l’autre (nous expliquerons pourquoi c’est ci-dessous).

Pour compliquer davantage les choses, la grande majorité des musiciens choisissent de ne pas partager leurs détails de revenus Spotify. (Si vous souhaitez partager et aider d’autres musiciens, veuillez envoyer vos détails de redevances à [email protected].)

Plusieurs facteurs clés affectent votre taux de redevance Spotify.

Comme mentionné, votre paiement Spotify par flux dépend de deux facteurs principaux. Premièrement, chaque région du monde – ainsi que de nombreux pays individuels – a une moyenne de redevance unique déterminée par les taux d’abonnement et les niveaux de publicité. Par exemple, les flux en provenance des États-Unis paient plus que les flux en provenance d’Inde, car les tarifs d’abonnement et les niveaux de publicité sont comparativement plus élevés aux États-Unis.

Certains artistes ont adapté leurs stratégies promotionnelles en réponse à ce point, notamment en recherchant des flux de redevances plus élevés et, inversement, en utilisant Spotify pour se commercialiser dans des régions moins concurrentielles pour leur style de musique.

Deuxièmement, si la majorité de vos fans sont des titulaires de comptes premium, vous pouvez vous attendre à un paiement plus élevé, car il y a simplement plus d’argent à transmettre à Spotify. Historiquement, la plate-forme basée à Stockholm a généré un montant considérablement plus élevé de revenus provenant des frais d’abonnement que des annonceurs, les revenus premium du T2 2020 dépassant de plus de 13 fois les revenus financés par la publicité.

La clé pour répondre à votre question brûlante – combien Spotify paie-t-il par flux? – consiste à examiner directement les déclarations de redevances.

En 2016, nous avons publié la plus grande feuille de calcul de redevances Spotify que nous ayons reçue à ce jour. Gagnant rapidement du terrain dans le créneau EDM, un groupe australien a gagné 4 955,90 $ sur 1 023 501 flux entre octobre et février, la somme reflétant également les estimations pour mars, avril et mai. La moyenne par flux (souvent référencée) pour ces jeux pourrait vous surprendre: 0,004891 $ – soit près d’un demi-cent.

Le fondateur et PDG d’Audiam, Jeff Price, a choisi un chiffre similaire – 0,00492 $ par flux – dans sa propre analyse des redevances Spotify.

Cela dit, vous serez probablement intéressé de connaître les tendances à long terme possibles des redevances. Certaines sources indiquent que les paiements par artiste par flux de Spotify pourraient chuter fortement et que la baisse a peut-être commencé en 2013 ou avant, ce qui pourrait très bien affecter vos futurs revenus Spotify.

En décembre 2019, par exemple, vous avez peut-être lu notre rapport sur le violoncelliste Zoe Keating recevant un chèque de 753 $ de Spotify, en compensation de 206011 flux. En arrondissant, la somme représente un taux de redevance par flux de 0,0037 USD – en baisse par rapport au taux de redevance Spotify 2018 de Keating d’environ 0,0054 USD. Audiam a également suggéré que les redevances Spotify avaient diminué malgré l’augmentation du nombre d’abonnés et des revenus.

Les données de paiement Spotify d’autres artistes ont montré que le taux de redevance par diffusion pourrait encore baisser plus rapidement.

En mai de cette année, vous avez peut-être vu la description choquante de la violoniste classique Tasmin Little de ses revenus Spotify. La musicienne basée à Londres a déclaré qu’elle n’avait gagné que 12,34 £ (environ 15,67 $) pour cinq à six millions de streams. Même en calculant le chiffre de cinq millions, vous constaterez que le taux de redevance est considérablement inférieur aux paiements mentionnés ci-dessus.

La compensation Spotify de six mois de Little souligne deux points qui sont probablement très clairs pour vous, étant donné les exemples ci-dessus: les redevances par flux varient en fonction d’une multitude de détails (principalement si les jeux proviennent de comptes premium ou financés par la publicité, ainsi que des fans. ‘régions), et les taux de redevances semblent avoir une tendance à la baisse.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus utilisé par Spotify pour calculer les redevances, assurez-vous de consulter notre ventilation détaillée. Nous avons également couvert l’exposition et les revenus possibles associés aux listes de lecture Spotify importantes, ainsi que la manière dont vous pouvez marquer des emplacements susceptibles de changer votre carrière. Et pour un aperçu plus large des taux de redevance par diffusion des services de streaming musical, consultez notre guide complet.