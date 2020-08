Avec chacun de ses albums studio, Ariana Grande expose une composante essentielle de son artiste. Lors de ses débuts, Yours Truly, la chanteuse a montré sa capacité à fusionner des éléments rétro avec pop-R & B moderne. Au moment de Femme dangereuse, elle flirtait avec des thèmes de bad-girl dans son sujet lyrique. Entre les deux est venu, My Everything, qui s’est associé sur ses pipes de diva avec des rythmes R&B et EDM pour créer un nouveau type de déclaration pop.

Une nouvelle direction confiante

Sorti le 25 août 2014, My Everything s’ouvre sur une «Intro» principalement a cappella, alors qu’Ariana chante avec désinvolture: «Je vous donne tout ce que j’ai et rien de moins, je vous le promets» sur un piano léger et des synthétiseurs envoûtants. C’est à ce moment que les auditeurs sont immédiatement séduits par la nouvelle direction confiante de Grande.

« Intro » débute dans le premier single de My Everything, « Problem ». Sur une suite jazzy de saxophones, trompettes et contrebasses, Grande frappe chaque note qui semble impossible et revient au R&B des années 90 son qui a influencé Yours Truly, mais avec cette fois plus de mordant. Des interludes chuchotés inspirés des Ying Yang Twins de Big Sean, aux voix influencées par Amerie d’Ariana, «Problem» est la concoction parfaite d’influences de retour en arrière. Et, une fois de plus, les équipes font équipe avec un MC, dans ce cas, le rappeur en herbe Iggy Azalea, qui augmente le facteur impertinent de la chanson, la portant au n ° 2 du Billboard Hot 100.

Une force pop dominante

Ce qui fait que My Everything se démarque le plus de la discographie de Grande est la série de singles à succès qui la placent officiellement parmi les forces pop dominantes des années 2010. Le deuxième single de l’album, «Break Free», a vu Grande s’aventurer sur le territoire de l’EDM avec une production de synth-pop spatiale gracieuseté de Zedd. Sur un battement palpitant, la chanteuse devient une femme renouvelée, en disant: « C’est la partie où je dis que je n’en veux pas / Je suis plus forte qu’avant! / C’est la partie où je me libère! » La chanson est instantanément devenue un hymne gay, a été adoptée par sa base de fans LGBTQ et a transformé Grande en une véritable icône gay pour sa génération.

Pour le succès suivant, Grande s’est associée à la centrale vocale Jessie J et à sa future collaboratrice de rap fréquente Nicki Minaj. « Bang Bang », était un single pop anthémique qui célébrait l’autonomisation des femmes tout en canalisant un film des années 60 son de groupe de filles. Alors que la piste est apparue pour la première fois sur le disque de Jessie J, elle apparaîtra plus tard comme une piste bonus sur l’édition de luxe de My Everything.

À la première écoute, «One Last Time» semble être un autre downtempo coupé par un artiste qui mange des ballades au petit-déjeuner, avant qu’il ne prenne le rythme et ne se transforme en numéro dance-pop. «One Last Time» voit Grande à son plus vulnérable, poursuivant même l’infidélité comme un moyen de raviver sa relation.

Un effort collaboratif

Ce qui est également fascinant dans la discographie de Grande, c’est la façon dont elle plonge souvent sa queue de cheval dans la voie de la soul hip-hop. Bien que son style n’occupe pas les mêmes domaines qu’un Mary J. Blige, Grande ajoute sa propre profondeur au genre et fait partie intégrante de la façon dont la soul hip-hop a évolué dans les années 2010, créant un son plus uniforme qui s’adresse au public pop millénaire et Gen-Z.

Tout comme son prédécesseur de la pop Mariah Carey est devenu l’une des plus grandes champions du hip-hop, Grande a également fait équipe avec certains des plus brillants talents du hip-hop pour donner un attrait croisé à My Everything. En plus des spots invités d’Azalea et de Minaj, Big Sean réapparaît sur le clavier «Best Mistake», sur lequel Grande montre son registre inférieur avec une ligne de basse frappante à l’appui. Childish Gambino fait également une apparition sur « Break Your Heart Right Back » (qui échantillonne « Mo Money Mo Problems » de Notorious BIG, tandis que A $ AP Ferg invite sur le rebondissant « Hands On Me », un précurseur des morceaux de fête qui dominerait Dangerous Woman.

Jeter sa douce image

My Everything n’était pas seulement un pas en avant sonore, mais a vu Grande se débarrasser de l’image douce, presque féerique, établie lors de ses débuts, Yours Truly, pour une attitude plus adulte envers la vie et l’amour. Le « Love Me Harder », assisté par Weeknd, s’inspire de sa séduisante synthwave et, finalement, l’a brisé en tant qu’artiste grand public, prouvant que Grande était maintenant en position de donner des co-signes. Avec ses synthés palpitants et ses insinuations sexuelles pas si subtiles, il était clair que Grande n’était pas une nouveauté teen-pop.

Les poids lourds du hip-hop ne sont pas les seuls camées qui aident à pousser My Everything dans un territoire plus pointu. Grande avait également à sa disposition les meilleurs producteurs EDM du monde, de Zedd à David Guetta, et le producteur norvégien Cashmere Cat sur le favori des fans, «Be My Baby». Même en mettant fortement l’accent sur le R&B aux accents électroniques, My Everything n’est pas sans moments calmes, du « Just A Little Bit Of Your Heart » écrit par Harry Styles à la chanson titre et au tendre album plus proche, « My Everything. «

À la fin de l’édition de luxe de My Everything se trouve «Vous ne me connaissez pas», un parfait plus proche de l’ère de la femme dangereuse. Grande comprend qu’elle est à nouveau le «centre d’attention», alors que la production tourne et passe d’un tempo lent à un rythme sautillant. Elle exprime ses derniers sentiments en chantant: «Pensez que vous me connaissez mais il y a plus à voir, mon amour.»

