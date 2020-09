Le 15 octobre 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham apparaissent pour la première fois sous le nom de Led Zeppelin. Le concert était à l’Université de Surrey. Leur set a commencé avec 12 mesures de Train Kept A Rollin ’.

Ils se sont écrasés à travers Communication Breakdown et I Can’t Quit You Baby avant de se lancer dans un mélange de blues qui a commencé avec Howlin ‘Wolf’s Killing Floor, puis est tombé sur un vieux morceau appelé Fought My Way Out Of Darkness sur lequel Plant a chanté les mots, » mon citron jusqu’à ce que le jus coule sur ma jambe »- des mots tirés d’un air de Robert Johnson intitulé Travellin ‘Riverside Blues.

Au milieu de tout cela, Jimmy Page est entré par effraction dans une version de That’s All Right d’Elvis Presley, et Plant a ajouté la ligne vocale de Milt Jackson’s Bag’s Groove.

L’ensemble s’est terminé par une interprétation de 11 minutes de Dazed And Confused, une chanson folk popularisée par Jake Holmes et interprétée pour la première fois par Page in the Yardbirds sous le titre I’m Confused.

Trois jours plus tard, le groupe a joué au Marquee à Londres, présenté comme les New Yardbirds, leur nom d’origine. «Les bons poètes volent», a écrit TS Eliot – et donc bien sûr les bons musiciens. Et comme Eliot a continué, « le bon poète soude son vol en quelque chose d’unique ».

Dès leur tout premier concert, Led Zeppelin a pris ce qu’ils voulaient du canon de musique existant. Et pourtant, ils ont remboursé la dette en transformant ce qu’ils ont pris en quelque chose de plus que la somme de ses parties, quelque chose de durable. Les chansons de blues qu’ils ont jouées et enregistrées dans leurs premières années sont devenues la base de tout un genre de musique; en les réutilisant et en les faisant tourner dans des directions nouvelles et inouïes, Zeppelin étendait une tradition qui avait commencé avec le blues et la musique folk elle-même.

Jimmy Page a dit un jour: «J’ai souvent pensé que de la même manière que les Stones essayaient d’être les fils de Chuck Berry, nous essayions d’être les fils de Howlin’ Wolf ».

Il n’était pas le seul jeune musicien de Londres à avoir la tête pleine de disques d’autres personnes. Eric Clapton avait été encadré par John Mayall pour son concert dans les Bluesbreakers et il a pris ce qu’il avait appris dans Cream, le premier super-groupe. Jeff Beck venait de faire un disque intitulé Truth qui faisait référence à George Gershwin et Willie Dixon.

Jimi Hendrix avait électrifié Londres avec ses tentatives de combiner ce qu’il appelait «terre» (blues et jazz) avec «espace» (psychédélisme). Le groupe de blues de la Terre allait bientôt transformer quelques accords de Mars de Gustav Holst en une chanson appelée Black Sabbath. Jethro Tull d’Ian Anderson a fusionné le folk acoustique avec des riffs de blues.

La scène londonienne était fébrile et organique. Les gens faisaient des albums qu’ils pensaient pouvoir durer six mois, pas quatre décennies. Les maisons de disques et les éditeurs de musique n’avaient aucune idée des revenus que ces groupes pourraient générer.

«C’était comme le Far West», a déclaré un dirigeant. «Personne n’avait la moindre idée de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, et encore moins l’année prochaine».

Howlin ’Wolf, une figure très admirée par cette nouvelle vague, était lui-même un homme énorme, mesurant 6’6 pouces et pesant près de 300 livres. Il a apporté une partie de cette puissante physicalité dans sa musique. Albert King a repris sa chanson Killing Floor avant que Jimi Hendrix ne s’en empare. Hendrix l’a pris dans un sens, et Led Zeppelin en a pris un autre, le jouant en live plusieurs fois avant de l’utiliser comme base pour The Lemon Song sur Led Zeppelin II.

Les paroles de Robert Johnson que Robert Plant a utilisées à l’Université de Surrey figureraient également sur l’enregistrement. Cela reste un exemple parfait de la façon dont la musique rock se nourrirait d’abord d’elle-même, puis se développerait.

Le premier album de Led Zeppelin a été enregistré en 36 heures de studio au coût de 1 750 £, un prix qui comprenait la pochette. Il est sorti le 12 janvier 1969. C’est un disque devenu si familier qu’il est désormais impossible d’imaginer l’impact brut de son arrivée.

C’est un enregistrement historique, et pourtant la réaction à sa sortie était équivoque. La critique du disque par Rolling Stone a commencé une rupture entre le magazine et le groupe qui a duré plusieurs années. Écrit par John Mendelsohn, il a affirmé que Led Zeppelin avait volé certaines de leurs idées, citant spécifiquement Black Mountain Side comme une retouche non crédité de Black Water Side de Bert Jansch, et Your Time Is Gonna Come comme un ascenseur de Traffic’s Dear Mr Fantasy. Le groupe avait également enregistré sa version de I Can’t Quit You Baby de Willie Dixon, une chanson également reprise par les Bluesbreakers de John Mayall sur leur album de 1967 Crusade, et You Shook Me, qui a été écrite par Willie Dixon et JB Lenoir.

Led Zeppelin J’ai terminé avec une chanson intitulée How Many More Times, un vieux morceau que Robert Plant avait parfois utilisé dans son groupe précédent Band of Joy, incorporant des paroles et des riffs d’Albert King’s The Hunter.

Certaines de ces chansons feraient l’objet d’un examen minutieux. Page a admis avec joie qu’il était un grand fan de Bert Jansch et qu’il avait utilisé certains des accords et techniques de cueillette des doigts du guitariste. Et pourtant, la chanson elle-même était basée sur un vieux numéro folk composé par Anne Bredon dans les années 1950.

Cependant, c’est You Shook Me, la chanson de Dixon-Lenoir, qui a suscité le plus de controverse. Jeff Beck avait repris la chanson quelques mois avant Zeppelin, et l’avait sorti sur son album Truth. Il les a accusés d’avoir volé son idée. Page a soutenu, avec une certaine substance, qu’il s’agissait simplement d’une coïncidence. Tous deux avaient joué la chanson dans les Yardbirds.

La dispute allait provoquer une rupture entre Beck et Page qui dura un certain temps, une ironie étant donné que Page avait contribué à Beck’s Bolero, l’un des airs les plus appréciés de l’album Truth. Willie Dixon avait un plus grand argument selon lequel il avait été lésé, car il n’avait pas reçu de crédit d’écriture sur l’album, une situation à laquelle il avait remédié devant les tribunaux.

Led Zeppelin II, qui est sorti moins d’un an après la formation de Zeppelin (ils ont également tourné quatre fois au cours de ces 12 mois), a présenté plus de chansons qui avaient des liens avec des airs plus anciens. Le disque s’est ouvert avec Whole Lotta Love, l’un des moments marquants du rock et qui avait une dette envers Woman You Need Love de Willie Dixon. La chanson de Dixon avait déjà été reprise par Muddy Waters, et la version de Zeppelin était lyriquement et musicalement plus similaire à la version de Waters.

Une autre des compositions de Dixon, Bring It On Back, a été le point de référence pour Bring It On Home, tandis que la reprise de Sonny Boy Williamson de la chanson originale de Dixon a été très délibérément utilisée par Zeppelin comme intro et comme outro. Encore une fois, Dixon n’a pas été crédité. Arc Music, la branche d’édition de Chess Records, a poursuivi et gagné, et pourtant Dixon n’a pas reçu de paiement jusqu’à ce qu’il ait poursuivi Arc quelques années plus tard.

Pressages ultérieurs de Led Zeppelin II crédit Dixon. Il y a eu des remakes et des retouches sur Led Zeppelin III aussi. Gallows Pole, par exemple, était une nouvelle version du Gallis Pole de Leadbelly. Fait révélateur, la chanson de Leadbelly était elle-même une version d’une vieille chanson folklorique The Prickle Holly Bush. En empruntant au passé, Zeppelin faisait partie d’une longue et glorieuse tradition de joueurs de folk et de blues – pas de pirates des temps modernes.

Avec Led Zeppelin IV, sorti en 1971, Zeppelin est devenu le plus grand groupe du monde. Leur musique avait évolué, en deux ans, du blues électrique à quelque chose de considéré comme plus profond, plus large, plus ésotérique et stimulant.

Ils étaient un groupe qui pouvait enregistrer Rock And Roll et Stairway To Heaven, Misty Mountain Hop et The Battle Of Evermore. Ils allaient loin au-delà de toute influence qu’ils avaient jamais reconnue ou même envisagée.

Lorsque The Levee Breaks, la chanson de clôture de l’album, a été inauguré par l’un des sons les plus célèbres du rock’n’roll, la batterie de John Bonham enregistrée dans une cage d’escalier en écho dans un manoir du Hampshire appelé Headley Grange. Ce son de batterie a déchiré la chanson loin de ses origines en tant que composition de Kansas Joe et Memphis Minnie de 1929, et dans la même tradition, la batterie de Bonham allait devenir l’un des bruits les plus échantillonnés et copiés de l’histoire du rock.

La musique ultérieure du groupe les a éloignés de leurs racines. Au moment où ils ont sorti Physical Graffiti, ils étaient eux-mêmes devenus l’élément modelant du hard rock. Seules deux chansons du double-album faisaient directement référence à ces premières influences: Custard Pie était un raid partiel sur Shake ‘Em On Down de Bukka White, tandis que In My Time Of Dying était une vieille chanson spirituelle qui avait été relancée par Bob Dylan pour son premier album éponyme.

Et le dernier disque de Led Zeppelin, Presence, comprenait Nobody’s Fault But Mine, une chanson enregistrée pour la première fois par Blind Willie Johnson dans les années 1920. Après les poursuites contre Willie Dixon, il est parfois devenu à la mode de tirer sur Page et Plant. Mais ces jibes ont été médiatisés par le développement de l’industrie de la musique contemporaine. Des conventions d’édition et de plagiat s’étaient établies, et elles n’étaient appliquées que rétrospectivement à des groupes comme Led Zeppelin et Cream.

Il est devenu facile de les dépeindre comme des exploiteurs des artistes qui les avaient influencés, plutôt que comme ce qu’ils étaient: des jeunes hommes saisis par l’élan de leur époque, des jeunes hommes ravis de prolonger une tradition qu’ils aimaient et vénéraient à la fois.

Ce que ces arguments ignoraient également, c’était l’influence considérable que Led Zeppelin étendait vers l’extérieur. En prenant des éléments de la musique qui les ont formés et en les remodelant, ils sont à leur tour devenus le modèle de milliers d’autres groupes et chansons.

La batterie de John Bonham est peut-être le son le plus échantillonné de la musique. Le riff de Jimmy Page pour le Cachemire a été redessiné d’innombrables fois. De plus, la technique vocale de Robert Plant offrait quelque chose à tous les chanteurs, de Rob Halford à Jeff Buckley.

Il doit maintenant y avoir plus de groupes de reprises de Led Zeppelin que tout autre groupe de rock post-60s peut se vanter – sans parler d’une foule d’imitateurs pâles. Le vrai groupe – parfois à leur grand dam – a été crédité de toute l’invention du genre hard rock / heavy metal lui-même.

Cela aurait peut-être entamé leur réputation parmi les musicologues les plus sobres, mais le frisson pur et abandonné d’écouter la musique de Led Zeppelin continuera de les placer dans une position en dessous des Beatles et des Rolling Stones en termes d’influences formatives. Quoi qu’ils aient pris, ils l’ont remboursé de nombreuses fois.