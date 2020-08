Deux cent mille fans sont venus rendre hommage à Sam Cooke lors d’un service commémoratif à Chicago après sa mort, abattu à l’âge de 33 ans par un directeur de nuit effrayé dans un motel bon marché après qu’une dispute sur une fille soit devenue incontrôlable. La mort de l’artiste a choqué les mondes du gospel, du rhythm’n’blues et de la pop.

Les chanteurs de soul Lou Rawls et Bobby «Blue» Bland ont chanté à ses funérailles à Los Angeles. Chanteur de gospel Bessie Griffin devait aussi chanter mais était trop affligée pour jouer; Ray Charles est intervenue à sa place et a chanté un « Angels Keep Watching Over Me », apparemment époustouflant. Il était approprié que les artistes soul et gospel honorent le décès de Cooke, car il était la première – et la plus grande – star du gospel à se lancer dans la musique profane. Si une seule personne pouvait être créditée pour avoir défini la musique soul, alors ce serait Cooke.

«Sam Cooke était le meilleur chanteur qui ait jamais vécu»

Les événements exacts de sa mort ont été contestés depuis, mais une chose qui unit tous ceux qui ont été touchés par la musique de Cooke est une certaine connaissance que le sien était un talent unique. Comme l’a dit le producteur d’Atlantic Records, Jerry Wexler: «Sam Cooke était le meilleur chanteur qui ait jamais vécu, sans concours. Quand je l’écoute, je ne peux toujours pas croire ce qu’il a fait. »

Né à Clarksdale, Mississippi, en 1931, le jeune Sam Cook (sans «e») a grandi à Chicago, après que son père soit devenu ministre dans l’Église du Christ Sainteté. Avant d’atteindre un double chiffre, Sam chantait déjà dans un groupe de gospel – The Singing Children. Adolescent, il rejoint le groupe de gospel de Highway QC, avec lequel il apparaîtra sur la facture de soutien de tous les grands noms de gospel qui passaient par Chicago. C’est en chantant avec les QC qu’il a attiré l’attention de JW Alexander, chanteur et gérant de The Pilgrim Travellers, qui, aux côtés de The Soul Stirrers et The Five Blind Boys Of Alabama, était l’un des «trois grands» de la monde compétitif du chant de quatuor gospel.

La musique gospel est née

Aussi appelé Southern gospel, en raison de la région largement prédominante des États-Unis où il était populaire, la première chose à comprendre à propos du style de quatuor gospel est que les groupes n’étaient pas des quatuors. Le nom vient des harmonies à quatre voix qu’ils utilisaient – ténor, lead, baryton et basse. Les origines du style se perdent dans la nuit des temps, mais il a probablement commencé à évoluer à la fin du 19e siècle. Certes, dans les premières décennies du 20e siècle, le chant du quatuor gospel était un gros problème.

The Stamps Quartet a eu un succès avec « Give The World A Smile » en 1927, et des groupes tels que The Five Blind Boys of Alabama, qui est sorti de l’Alabama Institute For The Negro Blind à Talladega, et The Dixie Hummingbirds de Greenville, South Carolina, étaient populaires avant même que la Seconde Guerre mondiale n’éclate. Au cours des prochaines décennies, des groupes tels que The Zion Harmonizers, de la Nouvelle-Orléans, le Golden Gate Quartet, originaire de Norfolk, en Virginie, et Fairfield Four de Nashville, ont cimenté le style, voyageant dans le sud en bus, soulevant les toits des églises et des auditoriums. tout au long du circuit chitlin ‘dans des batailles gospel qui ont dressé un groupe contre un autre dans un spectacle de surenchère qui a laissé le public en lambeaux.

La musique gospel a pris de nombreux éléments de la prédication et les a amenés sur scène. Comme l’explique Peter Doggett dans Electric Shock: 125 Years of Pop Music, «Inhérent à la tradition du black gospel est l’échange de lignes entre le prédicateur et la congrégation, l’appel et la réponse, une structure régimentée qui est la ressemblance vivante de la spontanéité. De nombreux artistes avaient également commencé à incorporer des éléments du blues et du jazz dans la musique gospel – bien que ce soit une violation flagrante du territoire religieux vers «la musique du diable». Georgia Tom est passée de la musique profane telle que «It’s Tight Like That» au gospel après la mort de sa femme en couches, en réponse à laquelle il a écrit le classique du gospel «Precious Lord, Take My Hand» sous son vrai nom de Thomas A Dorsey. Ayant, comme Greil Marcus le dit dans Mystery Train, son exploration révolutionnaire du son de l’Amérique en 1975, «scandalisé les pieux familles noires dans tout le Sud avec ses paroles suggestives … il est devenu le ‘père du gospel moderne’ en combinant les modes blues et jazz avec thèmes sanctifiés. S’inspirant du spirituel «Nous marcherons dans la vallée en paix», Dorsey composa «Peace In The Valley» alors qu’il montait à bord d’un train en 1939, pensant à la guerre qui venait de commencer en Europe, mesurant ses craintes face à la vallée soudainement réconfortante il s’est retrouvé de passage.

Un changement va venir: Sam Cooke et les Soul Stirrers

L’un des groupes de quatuors du jubilé les plus influents et les plus populaires était The Soul Stirrers. Originaires de Trinity, au Texas, leur utilisation innovante de deux chanteurs principaux leur a permis de proposer une interaction qui pourrait entraîner leur public dans une frénésie plus grande que la plupart de leurs rivaux, reflétant l’extase de l’église baptiste. De retour avec les autoroutes QC, Sam Cooke avait fait une impression durable sur JW Alexander – à tel point que lorsque le chanteur principal des Soul Stirrers, Rebert Harris, a décidé que la morale lâche qui accompagnait la vie sur la route était un fardeau trop lourd pour sa conscience, Sam a été recruté comme son remplaçant. Il n’avait que 20 ans.

Harris étaient de grandes chaussures à remplir. Comme le note l’historien du gospel Tony Heilbut dans The Gospel Sound, Harris avait redéfini le chant en quatuor: «Par les paroles, il a introduit la technique du ad-libbing… Mélodiquement, il a introduit la répétition en arrière-plan du chant des mots clés. Quant au rythme, «j’ai été le premier à chanter le temps différé. Je chanterais la moitié du temps que le groupe chanterait, pas tout à fait hors de l’angle, mais assez pour créer des syncopes irrésistibles. » Au début, Cooke a eu du mal à s’intégrer. «Sam a commencé comme un mauvais imitateur de Harris», se souvient son collègue Soul Stirrer Jesse Farley. Mais bientôt Cooke a trouvé sa propre voix – et quelle voix ce serait. Contrôlé, sans histrionics, Cooke a chanté avec une facilité qui faisait que l’auditeur s’accrochait à chaque mot.

Profondément émouvante, mais douce en velours, la voix de Cooke était parfaitement adaptée aux chansons narratives qu’il écrivait. Il a toujours soutenu que le truc de l’écriture de chansons était une mélodie simple que même les enfants pouvaient chanter. «Touch The Hem Of His Garment» est un exemple parfait de la façon dont la combinaison de l’écriture et du chant de Cooke ferait une musique alléchante. Il a écrit la chanson sur le chemin d’une session d’enregistrement avec The Soul Stirrers, feuilletant simplement la Bible jusqu’à ce qu’il trouve une histoire qu’il aimait, une qui était familière à son public. Présentant déjà son yodel (« whoa-oho-oh-oh-oh »), « Touch The Hem Of His Garment » était l’un de ses enregistrements gospel de Cooke avant de se tourner vers la musique dite du « diable » en 1957, le première grande star du gospel à devenir laïque.

La musique gospel devient soul

Comme l’explique Peter Guralnick dans Sweet Soul Music, la décision de Cooke a secoué le monde du gospel à ses racines mêmes: «Pour apprécier l’ampleur de l’événement, il faut imaginer Elvis Presley abdiquant son trône, ou les Beatles trouvant Jésus à la hauteur de leur popularité. Car si le monde du gospel était considérablement plus petit que celui de la pop ou du rythme et du blues, ses loyautés étaient d’autant plus féroces, et le spectacle du chanteur idolâtré de l’un des groupes les plus populaires du gospel se convertissant, quoique provisoirement et innocemment, au la musique du diable a suffi à envoyer des ondes de choc à travers les mondes du gospel et de la pop. Un single, « » Loveable « , est sorti sous le pseudonyme pas trop difficile à craquer de Dale Cook. Il a été suivi à l’automne 1957 de «You Send Me», sous le nom de Sam, et a atteint la première place des charts rythm’n’blues et pop. D’autres succès ont suivi – «Only Sixteen», «Cupid», «Chain Gang», «Bring It On Home To Me», «Shake», et plus encore; il a décroché 29 meilleurs succès sur le seul tableau pop.

Homme d’affaires coriace, Cooke a été parmi les premiers artistes afro-américains à prendre le contrôle de son travail, en lançant sa propre maison de disques et d’édition. Il a vécu la vie d’une superstar, mais la tragédie n’était jamais loin. Sa première femme est décédée dans un accident de voiture et son fils Vincent s’est noyé chez lui dans la piscine familiale.

Après avoir été renvoyé d’un motel réservé aux Blancs à Shreveport, en Louisiane, et avoir entendu Bob Dylan«Blowin’ In The Wind », Cooke a écrit ce que beaucoup considèrent comme son plus grand travail,« A Change Is Gonna Come ». «Je pense que mon père sera fier», a-t-il déclaré à Alexander après avoir écrit la chanson, qui combinait sa passion croissante pour le soutien du mouvement des droits civiques avec les questions soulevées par son origine religieuse. Il y chante: «Je ne sais pas ce qu’il y a là-haut, au-delà du ciel», et que «ça fait longtemps, très longtemps à venir / Mais je sais qu’un changement va arriver / Oh oui, ça arrivera.» Il a joué la chanson à son protégé Bobby Womack, qui a dit qu’elle sonnait mortellement. Cooke a convenu: «Mec, c’est un peu comme ça que ça me ressemble. C’est pourquoi je ne le jouerai jamais en public. » Et il ne l’a jamais fait. Cooke est mort de ce coup de feu deux semaines avant la sortie de la chanson.

Plus que tout autre chanteur de l’histoire, Sam Cooke a influencé tout un genre. Pratiquement tous les chanteurs soul à succès des années 60 ont suivi ses traces; «A Change Is Gonna Come» est devenu un hymne pour le mouvement des droits civiques et a été couvert par les admirateurs de Cooke. Lorsque la vieille amie de Cooke, Aretha Franklin, l’a enregistrée, elle a ajouté sa propre introduction: «Il y a un vieil ami que j’ai entendu dire quelque chose qui a touché mon cœur, et cela a commencé de cette façon…» avant de se lancer dans une performance extraordinaire.

« Je veux que les gens ressentent mon âme »

Et pourtant, Cooke n’a pas été le premier chanteur à appliquer ses succès avec la musique gospel pour créer des succès croisés dans ce que l’on appelait initialement les charts «race». L’un des pionniers les plus importants a été Ray Charles, qui a chanté si gentiment aux funérailles de Cooke. Charles avait commencé à copier Nat King Cole, mais a bientôt trouvé sa propre voix. Et c’est en pénétrant au plus profond de lui-même qu’il découvrit ce qu’il pouvait offrir au monde. Comme il l’expliquait au début des années 50, «j’essaie de faire ressortir mon âme pour que les gens comprennent ce que je suis. Je veux que les gens ressentent mon âme.

«Soul» était un terme qui avait été de plus en plus souvent évoqué comme un élément clé de la musique du Sud, revendiqué par les deux côtés de la division religieuse. Peter Doggett explique: «Pour Aretha Franklin, la fille d’un prédicateur,« l’âme »était la façon dont son père chantait et déclamait depuis la chaire. Pour Thomas Dorsey, «soul» était un adjectif qui devait être réservé à une forme de musique: le chant gospel afro-américain. L’âme était pour le Christ, le cœur pour la politique et la romance, donc la marque laïque devrait être connue sous le nom de «musique du cœur». »

Pour Ray Charles, l’idée de la musique soul était simplement d’être fidèle à ce qui se trouve au plus profond de lui. Dans son autobiographie, il a expliqué sa démarche. «Je suis devenu moi-même. J’ai ouvert les vannes, je me suis laissé faire des choses que je n’avais pas faites auparavant, j’ai créé des sons qui, les gens m’ont dit par la suite, n’avaient jamais été créés auparavant … J’ai commencé à prendre des lignes de gospel et à les transformer en chansons régulières. » Cette stratégie parfois flagrante (il a changé « This Little Light Of Mine » en « This Little Girl Of Mine, » par exemple) pourrait aliéner même ses propres musiciens, car un chanteur d’accompagnement aurait refusé de chanter un tel blasphème et est sorti. Pour Charles, il avait trouvé une formule qui, bien que révolutionnaire pour beaucoup, lui paraissait évidente. Comme il l’écrivait dans son autobiographie: «Je chantais des spirituals depuis l’âge de trois ans et j’entendais le blues depuis aussi longtemps. Alors quoi de plus naturel que de les combiner? »

Messages de chansons

Si Charles pouvait retracer son inspiration jusqu’à l’âge de trois ans, Solomon Burke pourrait battre cela confortablement. Burke dit que sa grand-mère l’avait vu venir dans un rêve quelque 12 ans avant sa naissance. L’impact de son rêve a été tel qu’elle a fondé une église en prévision de sa venue – le temple de Salomon: la maison de Dieu pour tous. Burke a commencé à prêcher à l’âge de sept ans. En l’espace de quelques années, il s’était bâti une réputation de «Wonder Boy Preacher» et, à 12 ans, avait pris son ministère à la radio et sur la route. Alors qu’un jeune homme avait espéré emmener son groupe, The Gospel Cavaliers, se produire dans un concours de talents local, mais quand ils ne se sont pas présentés, il a chanté en solo, faisant une telle impression qu’il a été présenté au propriétaire d’Apollo Records à New York. , qui a sorti son premier disque en 1955. Cependant, Burke n’avait aucune envie de s’en tenir à la musique gospel (bien qu’il ait conservé son ministère, sans parler d’une ligne de touche comme embaumeur, jusqu’à sa mort en 2010). Il a ensuite signé pour Atlantic, ayant d’énormes succès croisés avec « Cry To Me » et le « Everybody Needs Somebody To Love » infusé de gospel.

Et pourtant, les choses pourraient aller dans l’autre sens tout aussi facilement. Mahalia Jackson, dont la carrière avait été supervisée par Dorsey, a constaté qu’elle avait perdu son public noir en devenant une star internationale. Un autre acte évangélique qui a refusé de traverser était Signatures Stax Les Staple Singers, bien qu’ils incorporent des chansons pop dans leur numéro, et chantent des chansons à message plutôt que de s’en tenir strictement à des thèmes chrétiens.

Comme Sam Cooke, Mavis Staples a grandi en chantant du gospel à Chicago. Les deux chanteurs vivaient proches l’un de l’autre, en fait, et Mavis a rappelé que, aux côtés de nombreux autres futurs chanteurs de soul, Cooke avait l’habitude de visiter la maison des Staples. «J’ai grandi à Chicago. Nous vivions dans la 33e rue et tout le monde vivait dans les années 30. Sam Cooke, Curtis Mayfield, Jerry Butler…

«Quand j’avais environ neuf ans, j’ai commencé à chanter avec ma famille. Pops nous a appelés les enfants dans le salon… et il a commencé à nous donner des voix pour chanter que lui et ses sœurs et frères chantaient quand ils étaient au Mississippi. Naturellement, les chansons qu’ils chantaient étaient spirituelles. «Notre toute première chanson que Pops nous a enseignée était‘ Will The Circle Be Unbroken ’.» Les Staple Singers ont commencé à chanter dans les églises et se sont vite retrouvés en demande. À la fin des années 50, ils étaient devenus des artistes du disque populaires, la voix profonde de Mavis étonnait les auditeurs de radio. «Le disc-jockey passait à la radio et disait que c’était la petite Mavis, 13 ans. Les gens disaient: « Non, ce n’est pas une petite fille, ça doit être un homme ou une grosse femme, pas une petite fille. » «

L’autre argument de vente unique du groupe familial était le jeu de guitare de Pops Staples. Ayant grandi en entendant Charley Patton et Loup hurlant jouant à Dockery Farm dans le Mississippi, il a essayé de copier leurs styles. «Pendant des années, nous chantions du gospel et nous ne savions pas que Pops jouait du blues sur sa guitare», a révélé Mavis. Cette influence blues a trouvé son chemin dans le chant de sa fille. La légende du country Bonnie Rait a décrit la voix de Mavis en disant: « Il y avait juste quelque chose de si sensuel à ce sujet sans être salace, et c’est ce qui vous a vraiment beaucoup ému, car normalement vous penseriez que graveleux, vous savez, roadhouse, gentil de la voix altérée est associée au type de sexualité de la musique blues. Bien qu’ils s’en tiennent aux thèmes religieux, les Staple Singers ont néanmoins franchi des limites qui, dans la ceinture biblique du Sud profond, ne devraient pas être franchies.

De l’autel à la scène… et inversement

Comme Staples, Aretha Franklin avait beaucoup en commun avec Sam Cooke. Comme lui, son père était un prédicateur et un très populaire en plus. CL Franklin était connu comme l’homme avec The Million Dollar Voice, et sa popularité signifiait que leur maison était souvent pleine de visages célèbres, y compris de Cooke. Aretha s’est entichée de Sam, le rejoignant sur la route et, malgré ses antécédents gospel, a choisi de le suivre en devenant chanteuse pop – avec la bénédiction de son père. CL a géré le début de carrière de sa fille, qui a connu un certain succès. Mais ce n’est qu’en 1967 qu’elle a véritablement percé. Après avoir signé avec Atlantic Records, elle s’est rendue en Alabama pour travailler avec la légendaire section rythmique Muscle Shoals des studios FAME. Les succès ont coulé – «Je n’ai jamais aimé un homme (La façon dont je t’aime)», «Respect», «(Tu me fais sentir comme une) femme naturelle», «Chain Of Fools», «Je dis une petite prière»… L’influence gospel lui a permis de livrer une musique entraînante, personnelle et joyeuse avec une puissance et une force qui ont enfoncé les chansons à la maison.

L’influence de Cooke était omniprésente au milieu des années 60. La musique soul était devenue une grosse affaire et ses plus grandes stars honoraient leur idole. À Memphis, Otis Redding rencontrait un énorme succès chez Stax Records (qui avait eux-mêmes une filiale de gospel appelée Chalice), et, lorsqu’il a épaté la foule rock au Monterey Pop Festival 1967, il a ouvert avec «Shake» de Cooke. Cette apparition aiderait à amener la musique soul à un public blanc aux États-Unis, où la musique était traditionnellement séparée («rythm’n’blues» était un terme inventé par Jerry Wexler, alors qu’il travaillait pour le magazine Billboard, comme alternative au précédent Tableau «musique de course»).

Aux côtés d’Otis Redding, des chanteurs de soul, dont Joe Tex, Don Covay, Ben E King et Arthur Conley, étaient fiers de suivre les traces de Cooke. Mais l’influence de la musique gospel ne se limitait pas aux artistes noirs. En tant que jeune garçon, Elvis Presley s’asseyait à l’extérieur de l’église noire de sa ville natale de Tupelo, Mississipi, et écoutait les sons puissants qui émanaient de l’intérieur. Il rêvait d’être un chanteur de gospel et continuerait à chanter le gospel en privé et en public toute sa vie. Il a marqué un numéro un britannique en 1965 avec une version émouvante de « Crying In The Chapel » des Orioles, tandis que l’une de ses chansons préférées était « Peace In The Valley » de Tomas Dorsey, qu’il a chanté tout au long de sa carrière. Quand il était célèbre dans le soi-disant Million Dollar Quartet aux côtés de Johnny Cash, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis, la musique gospel a constitué une grande partie de leur production. Cash et Lewis ont enregistré des albums de gospel, tout comme d’autres rock’n’rollers, dont Petit Richard (qui a abandonné le rock’n’roll à la mi-tournée en 1957 pour se consacrer à la mission du Seigneur).

Et l’influence de Sam Cooke a toujours imprégné le monde de la musique. Son ami proche et partenaire de chant Bobby Womack, qui allait lui-même profiter d’une carrière de plusieurs décennies, connaissait le succès avec son groupe familial, The Valentinos. Leur tube de 1964 «It’s All Over Now» a été repris par Les pierres qui roulent, donnant au groupe son premier succès au Royaume-Uni. Même le premier album de Bob Dylan incluait un élément gospel, dans le traditionnel «In My Time Of Dying» (parfois connu sous le nom de «Jesus Make Up My Dying Bed»). L’influence gospel dans l’œuvre ultérieure de Dylan a été mise en évidence par un album de 1969 des The Brothers And Sisters, basé à Los Angeles, Dylan’s Gospel, dans lequel un certain nombre de ses chansons, telles que «I Shall Be Released», ont reçu un puissant gospel. en train de lire. (Dylan lui-même ferait une série d’albums chrétiens une décennie plus tard.)

Plus de six décennies se sont écoulées depuis que Cooke est devenu laïque, mais l’influence de la musique gospel qu’il aimait demeure. Des artistes actuels tels que The Sounds Of Blackness, Take 6 et Kirk Franklin ont connu un énorme succès avec leur interprétation du genre – Franklin à lui seul compte 12 Grammy Awards, tandis que l’album 2016 de Take 6, Believe, a été salué comme l’un de leurs meilleurs à ce jour. Kanye West, l’un des plus grands noms du monde de la musique, a décrit son album de 2016 Life Of Pablo comme un album de gospel – et, en effet, Kirk Franklin apparaît sur le morceau d’ouverture, «Ultralight Beam», puis a continué à faire du gospel pur. record, Jésus est roi.

Ce qui a commencé comme un risque pour Cooke, de quitter le monde de l’Évangile, a créé quelque chose qui a longtemps survécu à sa courte vie et qui reste vital aujourd’hui. Ces paroles prophétiques du chef-d’œuvre de Cooke semblent s’être réalisées pour sa musique, sinon pour lui:

Il y a eu des moments où je pensais que je ne pourrais pas durer longtemps

Mais maintenant je pense que je suis capable de continuer

Ça a été long, long à venir

Mais je sais qu’un changement va arriver, oh oui ça arrivera

