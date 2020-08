Si Surexposé avait été en partie façonné pour consolider l’énorme succès de «Moves Like Jagger», Le prochain album studio de Maroon 5 – leur cinquième, simplement intitulé V – avait un brief assez différent. Avec la confiance du groupe à un nouveau sommet, c’était le moment de réintroduire des éléments du son qui avait fait Marron 5 succès en premier lieu.

Bien que toujours ouvert à la collaboration et suivant la direction pop qui avait donné un tel succès (Sia et Gwen Stefani figurerait sur le disque), V marquait en quelque sorte un retour à une ambiance plus rock, comme le guitariste James Valentine tenait à le préciser lorsqu’il s’est entretenu avec MTV fin 2013. «Il est certainement devenu peut-être un peu plus sombre dans son son, peut-être revenons un peu plus à ce que nous avons fait lors de nos débuts », a-t-il déclaré.

Ce qui a émergé n’était peut-être pas aussi prononcé que cela, mais V était imprégné d’une expérimentation renouvelée. Un autre mouvement vers une dynamique antérieure a été le retour bienvenu du guitariste rythmique Jesse Carmichael, qui s’était absenté ces deux dernières années pour se concentrer sur son propre matériel. Les résultats marqueraient un changement important pour le groupe, qui, une décennie après sa première percée, était maintenant un vétéran de l’industrie. Des classements solides dans les graphiques étaient devenus la norme pour Maroon 5 et, après sa sortie, le 29 août 2014, V a émergé avec confiance au sommet des charts Billboard.

Les sessions d’enregistrement de l’album avaient pris un peu plus de temps que d’habitude, s’étalant sur un an alors que les membres du groupe jonglaient entre engagements promotionnels, dates de tournée et autres travaux. La campagne V avait commencé en juin, avec la sortie de « Maps ». Avec sa vidéo frappante et controversée, la chanson a enveloppé une mélodie pop insistante dans un récit résolument austère qui jouait sur les thèmes plus adultes apparus lors des débuts du groupe, Chansons sur Jane. «Maps» a fait un n ° 6 respectable aux États-Unis et un n ° 2 impressionnant au Royaume-Uni.

«Animals», sorti en même temps que son album parent, a fait encore mieux, se classant n ° 3 aux États-Unis et faisant de bonnes affaires à l’échelle mondiale. Écrite avec les hitmakers de pop Benny Blanco et Shellback, la composition d’Adam Levine était une autre chanson solide qui portait avec elle un autre traitement vidéo controversé. En partie installé dans un abattoir, le clip promotionnel «Animals» a été dérangé par le visionnage et, grâce à ses images saisissantes, a reçu une interdiction de jour sur certaines stations. Mais le bruit ne pouvait pas ralentir longtemps une chanson aussi forte.

«Sugar», choisi comme troisième single de V, a en fait surpassé ses deux prédécesseurs. Cette co-écriture de Mike Posner a trouvé Maroon 5 à son plus mélodique, avec un traitement vidéo super intelligent qui a vu le groupe faire des apparitions surprises lors d’une série de mariages. Prétendument inspirée du film Wedding Crashers, la promo est devenue l’une des vidéos les plus regardées sur YouTube, avec des milliards de vues et plus. Sa charmante simplicité correspondait parfaitement à l’ambiance du numéro pop optimiste et a contribué à la puissance de la chanson jusqu’au n ° 2 aux États-Unis, avec une longue course dans le Top 10. Une nomination aux Grammys qui a suivi a contribué à transformer d’autres copies de l’album en la nouvelle année et au-delà.

À une époque dominée par les modes et les actes en solo, ce niveau de succès soutenu était presque inconnu d’un groupe. La nouvelle année verrait également le groupe se lancer dans leur tournée Maroon V (alias # M5OnTheRoad), un autre grand triomphe marqué par la détermination de Maroon 5 à créer du matériel mature et accessible qui non seulement sonnait fantastique à la radio, mais qui fonctionnait également en direct.

Après avoir sorti trois morceaux d’albums aux performances exceptionnelles en tant que singles, publier une toute nouvelle chanson était un choix courageux et surprenant – notamment parce que «Cet été» était également accompagné d’un slogan hostile à la famille (son titre complet: «This Summer’s Gonna Hurt Like A MotherF__ker »). Plus tard ajouté à la réédition de V, l’utilisation intensive de synthés par la chanson offrait un contraste saisissant avec l’ambiance plus légère de «Sugar», démontrant davantage la polyvalence du groupe. « It Was Also You », choisi comme single promotionnel doux en 2014, avait joué sur les sensibilités de danse instinctives du groupe, tandis que « Leaving California » était une ballade midtempo teintée de MOR qui aurait facilement pu être un coup de cœur pour une diva de haut niveau comme Céline Dion ou Mariah Carey. Peut-être étonnamment, la collaboration dramatique avec Gwen Stefani, « My Heart Is Open », n’a pas été largement promue, mais, également remarquable pour être une co-écriture avec Sia, la chanson est l’un des triomphes de V.

Un autre numéro de danse nerveux, « Feelings », a conclu la chronologie des singles de V. Sorti plus d’un an après les débuts de l’album, il figurait dans la liste «Bubbling Under» du Billboard Hot 100, prouvant que l’album avait une longévité bien au-delà du lancement initial.

Avec sa photographie de couverture distinctive, prise par le photographe sud-coréen Lee Jung, V est peut-être le record le plus rond et le plus confiant de Maroon 5. Laissant la question de savoir comment améliorer le méga-hit «Moves Like Jagger» derrière, le groupe a creusé profondément dans sa propre mythologie, mélangeant ce cocktail familier et puissant de sons contemporains et de mélodies tranchantes, soutenu par un pedigree rock crédible qui a ajouté ballast à la ruée vers le sucre. À la fin de la campagne pour V, Maroon 5 attendait avec impatience sa première compilation des plus grands succès – Singles – consolidant sa position d’hybride dance-pop-rock le plus réussi de la décennie.

Cinq albums dans, Maroon 5 semblait résolument concentré sur la livraison de ce qui fonctionnait pour eux. Peu d’acteurs sont arrivés aussi loin dans leur carrière sans un faux pas ou deux, mais il était vraiment difficile de les identifier dans le CV de Maroon 5. V est l’album qui définit le mieux ce qui rend le groupe spécial. Les mélodies confiantes et la production soignée et contemporaine ont compensé la détermination du groupe à flirter avec des images controversées et leur réticence à jouer à l’évidence. Avec « Sugar », ils ont prouvé qu’ils pouvaient tirer un tube enrobé de bonbons du sac avec une facilité consommée, mais ils n’allaient pas toujours proposer cela comme premier plat. Ils voulaient que nous ayons d’abord un peu d’appétit …

