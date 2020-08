Les MTV Video Music Awards 2020 auront lieu ce soir (30 août) à Brooklyn, New York. La diffusion et la diffusion en direct de la cérémonie principale devraient commencer à 20 heures. Est (17 h Pacifique) sur MTV et MTV.com, ainsi que les applications mobiles MTV pour iOS / Android. (Les réseaux ViacomCBS tels que BET, Comedy Central et VH1 diffuseront également l’émission simultanément.) Initialement prévu pour avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, les VMA de cette année présenteront des spectacles à distance de toute la ville de New York. Vous pouvez également assister à l’avant-spectacle, qui comprendra également des performances d’artistes, des interviews, etc., avant la cérémonie principale.

Suivez toute la couverture de Pitchfork des MTV Video Music Awards 2020.

Comment regarder le pré-spectacle des VMA

Le pré-spectacle des MTV VMA commence à 18h30. Est (15 h 30, Pacifique) et comprendra 90 minutes de performances et d’entrevues avec des célébrités. L’ensemble de la cérémonie est gratuit en streaming sur MTV.com. Parmi les artistes prévus pour se produire, il y a Chloe x Halle, Machine Gun Kelly (avec Travis Barker et Blackbear), Jack Harlow, Lewis Capaldi et Tate McRae. Nessa Diab et Jamila Mustafa de MTV devraient animer l’avant-spectacle; les correspondants spéciaux comprennent Kevan Kenney et Travis Mills.

Comment regarder la cérémonie principale des VMA

La principale cérémonie des MTV Video Music Awards 2020 débutera à 20 heures. Est (17 h Pacifique). Vous pouvez regarder l’émission sur MTV, MTV.com, l’application mobile MTV ou sur diverses autres chaînes ViacomCBS via la diffusion simultanée (BET, Comedy Central, VH1, etc.). Keke Palmer sera l’hôte de la cérémonie de cette année. Les présentateurs de la cérémonie principale sont Bebe Rexha, Drew Barrymore, Bella Hadid et Jaden Smith. Parmi les artistes qui se produiront lors de la diffusion figurent The Weeknd, Lady Gaga et Ariana Grande, BTS, Miley Cyrus et Doja Cat. Consultez la liste complète des nominés ici.