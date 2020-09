À cette époque de l’année Il semble que les fans de musique soient complètement résignés que les concerts et les festivals ne seront pas une réalité en 2020, du moins tels que nous les connaissions. Cependant, les présentations en ligne en sauvent beaucoup dans ces moments étranges auxquels nous devons faire faceEh bien, rien de tel que de la musique pour égayer notre journée et nous encourager à avancer.

Nous commençons le mois de septembre et comme vous vous en souviendrez, à Mexico et dans une partie de l’État du Mexique, des spectacles peuvent déjà être organisés dans différents forums, mais … la capacité de chacun des forums doit être de 25%Comme on dit, Dieu donne et Dieu retire. Donc, alors que la pandémie n’est pas entièrement contrôlée – Et il n’y a aucune certitude de sécurité pour les participants -, le mieux sera de continuer à regarder des émissions chez nous.

Depuis que la détention a commencé, nos amis d’A Todo Volumen continuent d’élaborer le programme des concerts en ligne. Et rien de tel que de commencer le mois national csur un bon combo de spectacles avec un peu de tout, de varier chaque jour grâce à des actes tels que Sofi Tukker –Un des rares à jouer tous les jours– ou Rock dans votre langue, qui sortira ces chansons que nous aimons tant.

Bien que nous ayons également des propositions très intéressantes, comme l’auteur-compositeur-interprète suédois Jonna Lee, qui mixera ses deux projets les plus réussis, iamamiwhoami et ionnalee en un seul concert. Pour tous ceux qui ont envie de headbanger à la maison, le groupe de death metal noirci polonais, Monstre jettera de bons riffs percutants et même la jeune promesse de l’indie rock anglais, Declan McKenna donnera un spectacle virtuel. Mais nous ferions mieux de vous laisser l’agenda complet ci-dessous.

Prenez bonne note des dates des concerts du 2 au 5 septembre

Elis Paprika – 2 septembre – Spotify – 15h00

Sofi Tukker – Tous les jours – Facebook – 12h00

ionnalee et iamamiwhoami – 2 septembre – YouTube – 12h00

Declan McKenna – 4 septembre – Site Internet – 15h00

Behemoth – 5 septembre – YouTube – 12h00

Rock en tu Idioma Eléctrico – 5 septembre – eTicket Live – 21h00