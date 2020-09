Cette année, il semble que de nombreux artistes l’ont choisi pour lancer les projets qu’ils avaient sauvés pendant des années et que grâce à la quarantaine – et surtout parce que les tournées se sont arrêtées – ils ont pu finir. Depuis que le coronavirus béni nous a obligés à nous enfermer à la maison, beaucoup de musiciens créent de la musique fraîchement sortie du four et l’un ou l’autre encourage à se jeter seul comme le bon gars Corey Taylor.

Comme vous vous en souvenez peut-être, fin juillet, le chanteur et chanteur de Slipknot et Stone Sour a annoncé qu’après avoir joué avec les deux groupes et donné soudainement une tonne de concerts tout seul au fil des ans, En 2020, son premier album solo sortira enfin, qui s’appellera CMFT. C’est quelque chose qui cuisine depuis longtemps, Mais il semble que le moment étrange dans lequel nous vivons soit idéal pour franchir ce grand pas.

Corey Taylor fera enfin ses débuts en tant qu’artiste solo

Ce matériel d’enregistrement a la participation d’un bon nombre d’invités connus, car le groupe qui a accompagné Corey Taylor dans l’enregistrement est composé der les guitaristes Christian Martucci (son partenaire dans Stone Sour) et Trône de Zach, le bassiste Jason Christopher et le batteur Dustin Robert. Comme si cela ne suffisait pas, l’album a été produit par Jay Ruston, qui a précédemment travaillé sur les projets de Corey et avec Anthrax.

Et bien sûr, le chanteur ne pouvait pas nous laisser les mains vides, car en plus de donner cette incroyable nouvelle, l’a accompagnée en créant deux chansons: « CMFT doit être arrêté » et « Black Eyes Blues », qui partage plusieurs choses, comme des riffs percutants et des refrains qui collent immédiatement à votre tête, mais quand on commence à analyser en profondeur, ils sont très différents les uns des autres, montrant que Taylor ne veut pas être classé dans un seul genre.

Et maintenant il nous montre une chanson très intéressante

Mais maintenant et en tant que nouvel aperçu de cet album, Corey Taylor a sorti un autre single, « HWY 666 », qui, comme cela nous est déjà devenu clair avec les chansons précédentes, cherche à expérimenter et à combiner des sons qui sonnent très différemment au début. Et on le dit parce que dans cette chanson il mélange un peu de country avec du hard rock, résultant en une combinaison explosive et dans une certaine mesure épique qui époustouflera beaucoup de monde.

Comme si cela ne suffisait pas, le chanteur Il a également publié une vidéo lyrique pour cette chanson, qui était géré par le studio d’animation Toon53. Dans il apparaît Corey dans un roman graphique très sanglant où on le voit combattre une série de monstres, même avec le diable lui-mêmeBien qu’au final les choses ne se passent pas comme prévu et qu’il se retrouve entre les mains de la mort, plop!

CMFT, son premier album solo arrivera aux plateformes numériques et en format physique le 2 octobre prochain, Mais en attendant que ce jour arrive, écoutez «HWY 666» ci-dessous.. Et attention, car Il y a quelques jours, nous avons eu la chance de parler avec Corey Taylor de cet album et de ses projets pour le futur., alors restez à l’écoute car nous partagerons cette interview avec vous bientôt. 😎

