NŒUD COULANT et PIERRE SOUR chanteur Corey Taylor a dévoilé son dernier single, «HWY 666». Il est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming et accompagné d’une vidéo lyrique officielle.

En soulevant la poussière, les guitares acoustiques bruissantes introduisent «HWY 666» à mesure que le tempo augmente au galop pour tourner sur un centime vers la distorsion de la route. La chanson brouille les frontières entre le country hors-la-loi, le punk et le hard rock, avec une narration cinématographique et un crochet en flèche.

«HWY 666» est le troisième single de Taylorpremier album solo de, « CMFT », qui sortira le 2 octobre via Records de Roadrunner. Taylor a enregistré l’effort avec son groupe composé de Jason Christopher à la basse, Dustin Schoenhofer à la batterie, et Trône de Zach et Christian Martucci (PIERRE SOUR) à la guitare. Le LP a été achevé à Kevin Churkode Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston, qui a déjà travaillé avec ANTHRAX, PANTHÈRE EN ACIER et PIERRE SOUR, entre autres.

«J’adore ce que j’ai fait dans le passé, j’aime les projets auxquels je suis attaché, mais honnêtement, c’est probablement l’album le plus agréable que j’ai fait depuis le premier NŒUD COULANT album, » Corey dit Kerrang! magazine. «Il y avait un tel sentiment de« nous le faisons ensemble ». Je n’avais rien ressenti comme ça depuis très longtemps, mec. Les gens se séparent, les relations deviennent difficiles… les gens cessent de s’aimer parfois, dans certains groupes, tu sais? Mais avec ça, c’était totalement différent, parce que nous étions tous les amis avant ça, nous avons juste joué ensemble, puis nous avons formé un groupe autour de cette amitié, et tout cela l’a vraiment galvanisée.

« Cela m’a définitivement fait apprécier de refaire de la musique, disons-le comme ça », at-il ajouté.

Les deux premiers singles de l’album, « CMFT doit être arrêté » et « Yeux noirs bleus », sont sortis en juillet et sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.

« J’en parlais à ma femme l’autre jour – je me suis dit ‘Putain! Il n’y a personne derrière moi pour me cacher!’ » Corey Raconté Kerrang! « Il est facile de prendre des risques quand on bénéficie d’un nom bien établi – et par là, je veux dire les groupes dans lesquels je suis depuis 20 ans. Mais j’ai aussi l’impression d’avoir mérité le droit de mettre quelque chose là-bas et lancez les gens pour une boucle – pas seulement avec les choses que j’ai faites avec les deux groupes, mais avec les spots que j’ai fait avec plusieurs groupes: tout le monde de CE SOIR VIVANT à Zakk Wylde à Tech N9ne. Je veux dire, je me suis vraiment répandu, d’une manière cool. Je ne me suis jamais enfermé dans un coin du genre; Je ne me suis jamais permis d’être peint dans un coin. Et je pense qu’à cause de cela, l’esprit des gens est beaucoup plus ouvert quand ils apprennent que je publie quelque chose. Ils vont entrer dedans avec cet état d’esprit de: ‘D’accord, je ne sais pas ce que je suis sur le point d’entendre. Cela devrait être intéressant. Je pense qu’en faisant cela, cela donne vraiment le ton à votre carrière. «

NŒUD COULANT a récemment annulé toutes ses dates de tournée été 2020 annoncées précédemment, y compris le « Tournée de Knotfest », Knotfest Royaume-Uni et Knotfest en mer, en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le globe.

