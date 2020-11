Ce 21 et 22 novembre aura lieu la onzième édition de Corona Capital, l’un des festivals de musique les plus importants de notre pays et qui depuis plus d’une décennie a été chargé de rassembler les talents émergents et consolidés les plus importants de la scène musicale mondiale.

Malheureusement Le coronavirus a fait oublier cette année la grande expérience de se rendre dans une capitale Corona, celui qui – comme vous le savez bien – va au-delà de l’écoute de la musique, comme d’autres aspects tels que la nourriture, l’ambiance, les amis et même la marchandise officielle que nous avons acquis pendant le week-end pour avoir un souvenir de cette édition du festival.

Corona Capital lance un poncho édition spéciale 2020 fabriqué par des artisans de Tlaxcala

La Couronne de la capitale sait que pour de nombreux fans de l’os du Colorado, il sera important de se souvenir de cette année comme l’édition du festival qui ne pourrait jamais être ‘merci’ à COVID-19. C’est pourquoi il a décidé de lancer Un poncho commémoratif pour la non-édition de ce 2ème.

Pour la troisième année consécutive la Couronne de la capitale s’est associée aux membres de la communauté Chiautempan, Tlaxcala –une région du pays connue depuis de nombreuses années pour son grand héritage textile – et il l’a fait pour apporter le poncho officiel du festival. Un vêtement qui aussi aidera les habitants de la zone à activer leur économie après les ravages que la pandémie a laissés.

Un vêtement avec des éléments qui représentent ce que l’année 2020 a été

Le poncho Corona Capital 2020 s’inspire des arts des affiches 2018 et 2019, années au cours desquelles nous avons vu des artistes comme Lorde, The Chemical Brothers, Robbie Williams, Interpol, Keane, The Strokes, etc. Dans cette création artisanale la couleur noire prédomine pour représenter l’année dans laquelle nous vivons et le “ black-out ” que le Festival a connu face à la pandémie de coronavirus.

Un autre des détails les plus remarquables de cette pièce, qui a une poche intérieure et 2 boutons sur le dessus pour que vous puissiez vous envelopper confortablement, il a l’année écrite comme XOXO. Un symbole en anglais qui signifie “Huges et bisous” (bisous et câlins), dont on avait sans doute plus que jamais besoin en 2020.

Vous pouvez maintenant commander votre poncho commémoratif Corona Capital 2020

Le poncho officiel de Corona Capital 2020 est maintenant disponible en pré-achat exclusif via la boutique Ticketmaster (retrouvez-le en cliquant ici) du 19 au 30 novembre. Le vêtement en question Il a un coût de 1450 pesos (déjà avec les frais de port inclus).

Et en parlant de, Les commandes de ce vêtement commenceront à être expédiées à partir du 15 décembre 2020. Après cette date, la livraison des ponchos prendra de 3 à 10 jours selon l’emplacement, bien que si vous êtes intéressé par l’acquisition de ce poncho commémoratif, il vaut mieux ne pas trop y penser, alors il n’y aura que mille pièces disponibles. Qui en voudra un? 😌