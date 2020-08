(Musique Trisol)

01. Maîtres de la Terre (feat. Aki Cederberg)

02. Tyriat Sig Tyrias

03. Ächtung, bébé! (avec Alan Averill de PRIMORDIAL)

04. Making Enemies in the New Age (avec Joseph D. Rowland de PALLBEARER)

05. The Angry Cup (feat. Adam « Nergal » Darski de BEHEMOTH / MOI ET CET HOMME)

06. Le Twain

07. Kali Yuga über alles

08. Le poids de la lumière

09. The Lay of Iria (feat. JJ de HARIKIRI FOR THE SKY)

10. Sur la plaine d’Albion

11. Palmyra (feat. Laure Le Prunenec de RÏCÏNN)

12. Obsidienne

13. Un sommet à soi

Même le passage le moins profond dans les eaux néo-folkloriques garantira une rencontre avec ROME. JEROME REUTERLa tenue idiosyncratique de la marque produit des disques profondément atmosphériques et souvent surprenants depuis 2006. Mais, « Le Sillon Solitaire » promet d’être le premier goût du groupe pour de nombreux fans de métal, en partie grâce à la récente apparition de Reuter sur MOI ET CET HOMMEle deuxième album de cet album et, plus pertinemment, les camées de cet album NERGAL, Alan Averill (PRIMORDIAL), Joseph D. Rowland (PALLBEARER) et d’autres. Franchement, même si ROME n’ont jamais montré de parenté claire avec le métal sur le plan musical, le catalogue du groupe déborde du genre d’intensité sombre et menaçante que beaucoup d’entre nous exigent de la musique plus extrême. Pendant ce temps, comme des groupes comme WARDRUNA et HEILUNG devenir de sérieux prétendants commerciaux, il ne faut pas un génie pour comprendre ROME pourrait facilement résonner avec les têtes métalliques de la même manière. Dans cet esprit, « Le Sillon Solitaire » est un excellent point d’entrée.

Avec un son construit à partir de tambours tribaux entraînants, de drones synthétisés, d’instruments acoustiques de divers types et Reuterle baryton sonore, ROMELes chansons de sont des exercices de crescendos à construction lente et de répétition hypnotique. C’est une formule sans fin saisissante qui semble avoir pris des dimensions supplémentaires ces derniers temps. Ouvreur « Maîtres de la Terre » ressemble à une mise à niveau raffinée des précédentes sorties ROME, mais c’est «Tyriat Sig Tyrias» et le titre lapidaire «Ächtung, bébé! (avec un tour émouvant de Alan Averill) qui révèlent combien ReuterLa composition de chansons a mûri et a évolué au fil des ans. Une production magnifiquement simple – dense avec une réverbération, mais pétillante de clarté – aide également beaucoup. Parmi les titres restants, les points forts évidents sont un single récent et tendu « Kali Yuga über alles »; « Le laïc d’Iria » (avec JJ de l’équipage culte post-metal HARAKIRI POUR LE CIEL), un mélange désarmant de poésie et d’ambiance gourmande qui exerce une grande influence émotionnelle; et « Obsidienne », un joyau de rock folk succinct et épineux.

Un point culminant de carrière évident et une manière fantastique d’infiltrer de nouveaux territoires, « Le Sillon Solitaire » est le son d’un héros de culte se dirigeant vers la lumière; toujours sans compromis, mais de plus en plus impressionnant et peut-être irrésistible.

