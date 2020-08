(Rechute)

01. L’escalier octogonal

02. La cavalerie

03. Caméraman

04. Chaîne d’information 6

05. Cage de tête

06. Sound Walker

DESTRUCTEUR DE PORCS nous rejoint avec un EP bref mais belliqueux, après le long métrage de 2018 « Cage de tête ». Avec « L’escalier octogonal », le légendaire groupe américain de grindcore divise 25 minutes de grind effréné et troublant en six chansons. Les puristes de la mouture qui ont déploré « Cage de tête »Les styles beaucoup plus diversifiés se voient offrir suffisamment de mouture féroce pour les faire se mordre la langue jusqu’à ce qu’ils saignent. « L’escalier octogonal » est en effet un pic à glace pour les tympans, mais il reflète également le groupe nuancé et incroyablement dynamique dans lequel ils sont devenus.

La profondeur du son a considérablement augmenté depuis que le trio unique s’est développé pour inclure Blake Harrison (électronique) – qui fait partie du groupe depuis près de 15 ans à ce stade – et bassiste Travis Stone, qui a remplacé son bassiste initial John Jarvis. Le son n’est pas seulement manifestement et de manière souhaitable plus épais, la capacité d’écriture de chansons a augmenté de manière exponentielle, et DESTRUCTEUR DE PORCS en tire le meilleur parti. « L’escalier octogonal » est essentiellement un clin d’œil et un clin d’œil aux jours primitifs de «Explosions dans le quartier 6» et « Prowler dans la cour » ainsi qu’un pont vers un avenir plus éclectique vers lequel ils se sont développés ces dernières années.

La première moitié de la version est un affichage de DESTRUCTEUR DE PORCS par le biais d’une mouture à changement de tempo qui est aussi subtile qu’une bagarre dans un bar. La chanson titre est une chanson abusive suivie de « La cavalerie », une piste encore plus agressive. « Cameraman », pendant ce temps, exploite le sens du groove hochement de tête que le guitariste Scott Hull a commencé à vraiment se concentrer sur 2007 « Membre fantôme ». La chanson rappelle également l’appréciation de longue date du groupe pour le thrash classique.

La seconde moitié de l’EP est une collection de pistes de bruit côté B. C’est là que certaines têtes de broyage peuvent se déconnecter, mais pour ceux qui ont apprécié DESTRUCTEUR DE PORCSAu cours du développement, les chansons bizarres offrent suffisamment de viande à mâcher, méritant plusieurs séances d’écoute. «News Channel 6» est au mieux un intermède, ne servant que peu de valeur à la sortie, mais « Cage de tête » et certainement les 11 minutes « Sound Walker » sont des bruits industriels hypnotiques qui captivent presque instantanément.

« L’escalier octogonal » semble être une sortie provisoire conçue pour aider les fans à passer d’un album à l’autre. Quoi qu’il en soit, c’est un solide éclat de grincement et de bruit qui déchire les différents styles qui DESTRUCTEUR DE PORCS a fini par englober au fil des ans. Les critiques vocaux continueront probablement la dénigrement en ligne attendue, mais que ce soit DESTRUCTEUR DE PORCS est sa tasse de thé, on dirait bien qu’ils écrivent et interprètent avec conviction et passion.

