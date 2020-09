Le duo canadien en plein essor Crown Lands a publié une nouvelle vidéo pour Sun Dance, et la présente en exclusivité avec Classic Rock. La piste est tirée du premier album éponyme du groupe, sorti le 13 août.

La vidéo de Sun Dance trouve les Canucks hirsute dans une sorte de conservatoire rempli de plantes, où ils évoquent avec succès le fantôme de Led Zeppelin III alors que la chanson se déroule doucement – guitare acoustique de Kevin Comeau, rythmes de tabla bouillonnants, chamanique, Robert Plant-esque voix du chanteur Cody Bowles – avant que tout ne se passe un peu Led Zep IV quelque part au nord de la barre des quatre minutes, avec des tambours qui battent et un riff tonitruant approprié.

Crown Lands peut s’appuyer sur le son de Led Zeppelin – bien qu’ils se soient décrits en plaisantant comme une combinaison de Rush et The White Stripes – mais ils font plus avec le modèle que d’habiller de vieux riffs de blues avec des « ooh babys » aléatoires .

«Les gens vont vous écouter, alors vous pouvez tout aussi bien dire quelque chose qui compte», dit Comeau. «Je ne joue pas du rock’nroll pour parler de rock’n’roll, je joue pour parler de choses qui comptent pour moi. Je n’ai plus besoin de «Hey Mamas» dans ma vie. «

Exemple concret: Sun Dance suit les traces de End Of The Road, un hommage à plus de 70 femmes – de nombreuses autochtones – qui ont disparu sur un tronçon de 450 milles de la route 16 de Yellowhead en Colombie-Britannique. Pressez mon citron, ce n’est pas le cas.

Crown Lands a été enregistré à Nashville avec Dave Cobb, qu’ils ont rencontré par l’intermédiaire de Rival Sons.

«Dave nous a poussés à nous écouter et à vraiment faire confiance à notre instinct initial avec une chanson», explique Bowles. «Les deux premières fois où nous jouions une chanson, il se disait« OK, nous sommes bons »- si vous le battez trop sur la tête, vous perdez l’esprit et la sensation est totalement partie. Il nous a donc permis de nous écouter et d’identifier cet esprit, et je pense que nous prendrons vraiment cela avec nous pour aller de l’avant. »

«Nous avons un lien vraiment spécial», ajoute Comeau. «À peu près comme des frères, mais plus. Cody est comme mon partenaire de vie, en gros. Je pense que cette connexion transparaît dans nos performances. Il y a quelque chose de spécial dans le fait que nous nous réunissions tous les deux et passons à dix, les ondes sonores qui frappent les gens.

« Je suis un assez petit mec, un gars à la voix douce, alors quand je branche mon équipement, je veux devenir un mur de son tout seul pour que la voix de Cody monte en flèche. Quand nous écoutons à nouveau nos performances maintenant, le son que j’entendais dans ma tête sort maintenant des haut-parleurs. Nous devons donc continuer à nous pousser encore plus loin. «

Terres de la Couronne est sorti maintenant.