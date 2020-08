Un juge a nié la décision d’Apple de révoquer les comptes de développeur d’Epic Games, mais Fortnite est toujours interdit.

Apple a menacé de couper les comptes des développeurs d’Epic Games le 17 août, donnant à la société jusqu’au 28 août. La suppression d’Epic Games aurait un impact sur des centaines de développeurs tiers car Epic possède Unreal Engine. Epic Games a déclaré qu’Apple «attaquait toute l’activité d’Epic dans des domaines indépendants» après avoir annoncé le déménagement.

Il s’avère qu’un juge est d’accord avec cette évaluation, mais Fortnite est toujours interdit. La juge Yvonne Gonzelez Rogers a déclaré dans la décision, « en ce qui concerne la motion d’Epic Games concernant ses jeux, y compris Fortnite, Epic Games n’a pas encore démontré de préjudice irréparable » et « la situation actuelle semble être de son propre fait. »

La décision est de mauvais augure pour Spotify. La société s’est régulièrement plainte de la «taxe» d’Apple sur les abonnements lancés par des applications, tout en exigeant des recours antitrust. Maintenant, Spotify et d’autres personnes demandant réparation devront peut-être attendre des années pour obtenir une résolution – du moins dans ce cas type.

Apple a remercié le tribunal d’avoir reconnu «que le problème d’Epic est entièrement auto-infligé et qu’il est en leur pouvoir de le résoudre», a déclaré un porte-parole d’Apple. «Notre toute première priorité est de faire en sorte que les utilisateurs de l’App Store bénéficient d’une excellente expérience dans un environnement sûr et fiable, y compris les utilisateurs d’iPhone qui jouent à Fortnite. Nous convenons avec le juge Rogers que la manière raisonnable de procéder est qu’Epic se conforme aux directives de l’App Store et continue à fonctionner pendant le déroulement de l’affaire. »

Epic Games a refusé de commenter la décision. Malgré cela, le tribunal affirme qu’Epic a montré que la révocation de ses outils de développement causerait un préjudice irréparable. «Le différend des parties est facilement maîtrisé par les allégations antitrust concernant l’App Store. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin », déclare le tribunal. «Apple a choisi d’agir sévèrement et, ce faisant, a eu un impact sur des tiers et sur un écosystème de développeurs tiers.»

Essentiellement, le juge soutient qu’Apple ne peut pas révoquer l’accès aux outils de développement d’Epic sur la débâcle de Fortnite. Fortnite restera banni de l’App Store car il enfreint directement les politiques. Mais les autres jeux tiers développés avec Unreal Engine n’ont pas à craindre de perdre le support.

«Epic Games et Apple sont libres de plaider l’un contre l’autre, mais leur différend ne doit pas faire de ravages chez les spectateurs. Certes, pendant la période d’une ordonnance de non-communication temporaire, le statu quo à cet égard devrait être maintenu », soutient le tribunal. Le procès d’Epic Games contre Apple est directement lié à son action antitrust contre la «taxe Apple».

Epic Games a mis à jour Fortnite avec une nouvelle option de traitement des paiements sur iOS qui a contourné Apple. Il a fait la même chose sur Android. Apple et Google ont réagi rapidement en supprimant Fortnite, qui a lancé ces poursuites. Attendez-vous à ce que cette affaire se poursuive pendant des années, avec des parties extrêmement intéressées comme Spotify.

Une audience complète est maintenant prévue pour le lundi 28 septembre.