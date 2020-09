Ce septembre marque le 50e anniversaire du décès de Jimi Hendrix et 40 ans depuis le décès de John Bonham. Pour célébrer les artistes légendaires et influents, auteur / journaliste respecté Greg Prato a assemblé deux nouveaux livres, « Avatar de la guitare électrique: le génie de Jimi Hendrix » et « Bonzo: 30 batteurs de rock se souviennent du légendaire John Bonham ». Chaque livre est au prix de 19,99 $ pour le livre de poche et 9,99 $ pour le Allumer version. Les deux sont disponibles à partir de Amazon.

Il est largement admis que Jimi Hendrix était l’un des plus grands guitaristes de rock de tous les temps … et très probablement, LE plus grand. Tout ce que vous avez à faire est de comparer le son de la guitare rock avant Jimi fait irruption sur la scène à la fin des années 60, et à quoi ça ressemblait après. Et en plus de nouveaux sons et approches novateurs, son influence va au-delà de la seule communauté de la guitare – il est rapidement devenu l’enfant de l’affiche littéral du mouvement rock psychédélique, en raison de sa mode unique, des paroles de chansons et d’une performance désormais emblématique à Woodstock. Mais malheureusement, JimiL’histoire du rock reste également l’une des plus tragiques du rock – mourir à l’âge de 27 ans le 18 septembre 1970 (au moment même où il jouait certains des plus grands concerts de sa carrière et entrait dans une nouvelle phase musicale). Pour marquer 50 ans depuis son décès, « Avatar de la guitare électrique: le génie de Jimi Hendrix » a été assemblé – composé d’entretiens avec des guitaristes renommés (y compris Kirk Hammett, Alex Lifeson, Steve Vai, John Petrucci et Kim Thayil, entre autres), discutant de ce qui a rendu Jimi si spécial, et finalement, une légende.

Peu de batteurs de rock restent aussi universellement appréciés que LED ZEPPELINde John Bonham. Écoutez tout ZEPPELIN album, et vous entendrez une vitrine virtuelle sur les percussions rock expert – sans jamais gêner les autres membres du groupe et leurs contributions, chanteur Robert Plant, guitariste jimmy Page et bassiste John Paul Jones. Mais malheureusement, l’un des plus grands noms du rock de tous les temps est mort tragiquement jeune – il n’avait que 32 ans – entraînant la fin de l’un des groupes les plus célèbres du rock. Pour marquer 40 ans depuis son décès, « Bonzo: 30 batteurs de rock se souviennent du légendaire John Bonham » a été assemblé – composé d’entretiens avec certains des meilleurs batteurs de rock (y compris Kenny Aronoff, Mike Portnoy, John Dolmayan, Brian Tichy et Steve Gorman, entre autres), discutant de ce qui Bonham un batteur si spécial et inoubliable.

Prato est un écrivain et journaliste de New York, dont l’écriture est apparue via des médias tels que Songfacts, Guitare vintage magazine, et BraveWords. Il est également l’auteur de plusieurs livres populaires, dont « Enlevez-le: baiser vraiment démasqué », « Touché par la magie: l’histoire de Tommy Bolin » et « A Rockin ‘Rollin’ Man: Bon Scott se souvient », parmi beaucoup d’autres. Et vous l’avez peut-être même entendu lors de l’une de ses nombreuses apparitions à la radio ou à la télévision, qui comprennent des interviews sur « Le spectacle de clôture de Howard Stern », « Eddie Trunk Live » et « Commentaires avec Nik Carter et Lori Majewski ». « Avatar de la guitare électrique » et « Bonzo » sont ses 31e et 32e livres au total.

