Les plateformes de streaming sont devenues, au cours de cette contingence compliquée, dans une alternative importante pour faire face à la quarantaine. De la même manière, la musique a servi de nombreuses personnes comme thérapie pour soulager les moments forts de ce moment pandémique. Netflix Il a une idée de ce qui précède et a été chargé de réunir ces deux aspects du divertissement.

Désormais, les mélomanes qui aiment aussi organiser des marathons sur ledit service de streaming peuvent se rapprocher de l’histoire de leurs idoles musicales. Si vous faites partie de ces personnes qui aiment résumer la vie et l’œuvre de personnalités importantes de la musique, Netflix met à votre disposition le recueil suivant de documentaires sur certains icônes de la scène musicale hispanophone.

‘Les Tigres du Nord dans la prison de Folsom’

Peu importe le genre musical ou les années qui passent, Los Tigres del Norte sont et resteront dans les mémoires comme l’un des groupes les plus importants du Mexique. Son héritage transcende et dépasse les barrières géographiques à la recherche de ces Hispaniques qui ils aspirent à un petit morceau de leurs racines.

Le légendaire groupe nordique il est ainsi arrivé à la prison de Folsom, un lieu qui a servi de scène à d’autres musiciens emblématiques tels que Johnny Cash. Justement, le documentaire qu’ils ont enregistré ensemble Netflix dans cette prison, il a servi à commémorer le 50e anniversaire du concert que l’idole du country-blues donné en 1968. Les Tigres du Nord c’est ainsi qu’ils ont chanté leurs tubes et inclus une reprise de «Folsom Prision Blues» de Cash lui-même.

«Vai Anitta»

Larissa de Macedo Machado, mieux connu dans l’industrie de la musique sous le nom d’Anitta, est aujourd’hui l’un des artistes avec la plus grande projection au Brésil. A une époque où les rythmes et les mélodies émanant d’Amérique latine dominent les charts de popularité internationale, le carioca a peu à peu ouvert un espace avec des albums tels que Coup! Des bisous et continuera de le faire en 2021 avec le matériel Fille de Rio.

Cette histoire d’une carrière prodigieuse qui a commencé à 18 ans et son ascension fulgurante est capturée à Vai Anitta. La série documentaire de Netflix montre le processus que le talentueux chanteur a traversé depuis ses modestes débuts jusqu’à catapulte comme une star internationale et collaborateur de luminaires tels que Cardi B, Iggy Azalea ou Major Lazer.

«Chavela»

La musique traditionnelle mexicaine ne pouvait être comprise sans mentionner le nom de l’Éternel Chavela Vargas. Né au Costa Rica mais plus mexicain que quiconque, l’interprète a conquis le cœur de notre pays pour ses mélodies déchirantes et sa personnalité rebelle impétueuse, un aspect qui est sans aucun doute mis en évidence dans sa phrase emblématique “Les Mexicains sont nés là où nous voulons gagner”.

La notice biographique du chanteur, qui a brisé le stéréotype du musicien mexicain de style ranchero à son apogée, peut être vu dans Chavela, film que vous trouverez dans Netflix et qui découvre les moments de lumière et les démons d’un artiste qui la musique mexicaine redéfinie pour toujours.

«Nasha Natasha»

Les voix musicales de l’Amérique latine ils font du bruit dans tous les coins du monde sans exception. De l’Uruguay à la planète, Natasha Oreiro est devenue l’une des personnalités hispanophones qui emmènent notre langue dans des territoires aussi lointains que Russie.

Dans ce pays, l’interprète s’est constitué une bonne base de fans qu’il a décidé de visiter pour la première fois de sa carrière vers la fin de 2014. Dans les coulisses et toutes les expériences qu’Oreiro a accumulées lors de cette tournée russe réussie sont disponibles sur Nasha Natasha (Our Natasha), un documentaire Netflix avec lequel il est clair que Les latino-américains sont prêts à être entendus partout.

‘Parcheesi: Le documentaire’

À la fin des années 70, l’Espagne a été témoin de la fièvre causée par Parcheesi, le groupe d’enfants qui a dominé la scène musicale avec leurs paroles entraînantes et leurs films drôles dans les années suivantes. L’industrie de la musique hispanophone ne pouvait pas croire à un tel phénomène, mettant en vedette des mineurs, Je pourrais me connecter avec tant de gens.

Des millions de disques vendus, des tournées exténuantes, sept longs métrages et plusieurs membres défilant dans la programmation du groupe ils composent une histoire riche de 13 ans de trajectoire que vous pourrez connaître en profondeur dans Parchis: Le Documentaire, un long métrage que vous pouvez regarder sur Netflix où les membres du groupe et les personnes qui sont restées autour d’eux offrent un témoignage de tout ce qui s’est passé jusqu’à la dissolution du projet en 1992 et le passage de l’enfance à une nouvelle étape.

Netflix prépare ‘Rompan Todo: L’histoire du rock en Amérique latine’

Le rock en Amérique latine a subi une vaste évolution pleine de moments difficiles, de censure et éventuellement à l’abri du public et des médias. Au fil des décennies, nous avons vu d’innombrables les groupes cimentent les racines d’un genre, d’autres embrassent la gloire et une poignée à la limite de la décadence, tous en faveur de donner identité musicale à un secteur du public à la recherche d’idoles musicales à travers le langage.

La genèse du rock dans cette partie du continent américain, ainsi que sa vie contemporaine, seront l’élément substantiel de Tout casser: l’histoire du rock en Amérique latine, un documentaire Netflix réalisé par Picky Talarico et produit par le maestro Gustavo Santaolalla (Bajofondo) qui offrira un dossier complet et passionnant des artistes qui ont défini identité de genre de la frontière nord du Mexique au cône sud du continent.

Préparez-vous pour une expérience pleine de guitares, de rébellion, de musique et d’incroyables déclarations d’artistes de différentes époques telles que Café Tacuba, Soda Stereo, Aterciopelados et Mon Laferte, entre autres qui ont fait défiler leurs mélodies au fil des ans. Restez à l’écoute des réseaux Netflix car ils révéleront très bientôt la date de sortie de ce matériel que tu ne peux pas manquer.