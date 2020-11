Miley Cyrus Il entre tout le temps dans l’ambiance rétro. L’ancienne star de Disney profite de cette année pour se lancer quelques versions intéressantes de lui sur de vieux classiques du rock et, la vérité, il n’a rien fait de mal. Là-bas, il a déjà publié une reprise de Blondie, un de plus Les canneberges et la tendance se poursuit avec Steve Nicks.

Il y a quelques mois, Miley a sorti la chanson “Ciel de minuit” avec tout et sa vidéo officielle. Et sûrement beaucoup ont réalisé que la piste occupe un échantillon singulier de Stevie Nicks “Edge of Seventeen”. Eh bien, Cyrus a décidé d’augmenter les enjeux et a recruté la chanteuse elle-même Fleetwood Mac sur un remix intéressant de sa propre chanson.

Miley Cyrus et son approche avec Stevie Nicks

Il n’y a rien de nouveau Miley Cyrus exprime son goût pour le travail de Fleetwood Mac et tout ce qui a à voir avec ses membres. Pendant Visite de Bangerz 2014, le chanteur a joué la chanson “Glissement de terrain” et depuis, il l’a chanté dans divers concerts.

Avec ces informations d’identification, Miley a décidé il y a quelques mois d’exprimer son admiration particulière par le chanteur de Fleetwood Mac, Stevie entaille. Seulement cette fois ce n’était plus une reprise d’une chanson de groupe, mais un classique de la scène solo du célèbre Stevie.

Ainsi, Miley a eu recours à un échantillon du classique “Bord de dix-sept”, chanson initialement sortie en 1981 dans le cadre du premier album solo de Nicks Bella Donna. Cyrus a même détaillé dans une interview avec Jimmy Fallon – recueillie par Variety – qu’elle avait expressément demandé au membre de Fleetwood Mac si elle lui permettait d’utiliser sa chanson comme point de départ pour composer “Midnight Sky”.

“J’ai une autre mélodie si tu ne veux pas que je te rende hommage, à ta grandeur et à combien tu m’as inspiré” Miley a dit à Stevie dans sa demande. Nicks ne s’est pas retenu et a accepté de dire que “Vous pouvez me demander à tout moment”.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: VÉRIFIEZ LA COUVERTURE QUE MILEY CYRUS A FAIT AU «ZOMBIE» DES CANNEBERGES

Les chanteurs font équipe pour le remix “Edge of Midnight”

Il parait, L’admiration de Miley pour Stevie il ne s’est pas limité à un échantillonnage pour son premier single de son prochain album. Maintenant, Cyrus a directement recruté son idole pour enregistrer les voix de “Edge of Midnight”, un remix qui combine le meilleur de la chanson originale de 1981 avec la chanson sortie il y a quelques mois.

Dans un post Instagram, Miley Cyrus a de nouveau exprimé tous les sentiments qu’elle avait de collaborer avec une figure comme Stevie. «Il a toujours été mon idole et une inspiration. C’est un honneur de l’appeler maintenant mon amie et collaboratrice “, il lit sur votre compte. Sans aucun doute, c’est une collaboration qui, dans l’une d’elles, pourrait nous apporter plus de surprises. Le prochain 27 novembre Le nouvel album de Miley Cyrus, Plastic Hearts, est sorti et nous verrons quelles autres choses cela comprend. Pour l’instant, nous vous laissons ici le nouveau remix des chanteurs.

Voir sur YouTube