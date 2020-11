La cérémonie d’intronisation approche Rock & Roll Hall of Fame cette année et la promotion de l’événement va avec tout. Depeche Mode, The Notorious BIG, Whitney Houston, The Doobie Brother, T.Rex et Nine Inch Nails sont la classe des artistes 2020 qui recevront une reconnaissance pour rejoindre ce prestigieux musée.

Justement, le groupe dirigé par Trent Reznor a déjà commencé à recevoir des hommages avant ladite cérémonie. St Vincent et Dave Grohl vient de révéler leur collaboration avec laquelle ils couvraient “Porcin”, l’une des chansons emblématiques du deuxième album du groupe de musique industrielle.

Saint Vincent et Dave Grohl se retrouvent pour une reprise de NIN

Veiller à La collaboration de St Vincent avec Dave Grohl pour honorer des artistes emblématiques des années 90 n’est pas nouveau en réalité. De retour dans le lointain 2014, le compositeur et le leader de Foo Fighters a interprété “Lithium” avec les autres membres restants de Nirvana, ceci dans le cadre de la cérémonie d’intronisation de l’emblématique groupe grunge au Rock & Roll Hall of Fame.

Eh bien, il semble que ce combo gagnant aime la formule de se réunir pour participer à toute question liée à ladite cérémonie. Maintenant, Annie Erin Clark -Véritable nom du compositeur- et le célèbre batteur se sont réunis pour reprendre “Porcin”, l’une des chansons les plus mémorables de l’album La spirale descendante (1994) à partir de Ongles de neuf pouces.

Pour cette nouvelle piste, jeLe chanteur a invité Dave à enregistrer la batterie. La piste se distingue par sa production plus biologique dans laquelle les effets d’écho sont l’une de ses principales caractéristiques, bien sûr en plus de La voix d’Annie et les percussions puissantes de Grohl. Dans une déclaration recueillie par Consequence of Sound, St Vincent a révélé que la chanson est l’un de ses favoris de tous les temps NIN et même le classer comme une sorte de reggae avec des touches sombres.

“Restes une de mes chansons préférées de Nails à ce jour… Quand j’ai démonté cette chanson pour la reprendre, il m’a fallu beaucoup de temps pour vraiment comprendre l’immensité du beat. C’est un reggae industriel sombre, musculeux, mais jamais aussi déformé que vous l’imaginez… Ils ont rendu quelque chose de compliqué facile et ont pris de grandes décisions audacieuses. ”

Hall of Fame et Amazon lancent une série de couvertures

La couverture de St Vincent et Dave Grohl à Nine Inch Nails Ce n’est pas le seul qui est lancé à l’occasion de la prochaine cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame. Amazon a préparé une série de couvertures pour promouvoir l’événement. En exclusivité, l’entreprise dispose sur sa plateforme d’une version de “Quel imbécile croit” de Les frères Doobie faite par Immobilier, un des “Profitez du silence” de Mode Depeche Réalisé par Paupières et l’un des “Danseur cosmique” de T. Rex entre les mains de Les Kills, entre autres.

La nouvelle cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame le prochain aura lieu Samedi 7 novembre à 19h00 Heure du Mexique (20 h HE) et sera diffusé sur HBO Max. Certains des invités de luxe seront lui-même Dave Grohl, Iggy Pop, Puff Diddy, Adam Levine, Chris Martin, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron et St Vincent. Dans ce lien, vous pouvez en savoir plus sur la transmission de l’événement.