En 1981, Reine et David Bowie Ils ont donné au monde l’une des chansons les plus reconnues de l’histoire. Le combo britannique lancé cette année-là “Sous pression”, morceau qui a sans aucun doute survécu au passage du temps et reçoit aujourd’hui une nouvelle version dans la voix de Karen O.

Le chanteur de Ouai ouai ouai, en compagnie du compositeur texan Willie Nelsonvient de sortir une version acoustique de ce classique des années 80. Outre eux, d’autres artistes aiment Nick Zinner ils ont également participé à la production de la chanson. Écoutez-le ci-dessous!

La nouvelle version de “Under Pressure”

Quand nous entendons le nom de la chanson –“Sous pression”– ce jeu de basse classique vient immédiatement à l’esprit. Ces notes simples mais collantes sont là pour rester dans l’esprit des mélomanes comme elle Karen O, qui avec d’autres musiciens a réinterprété ce single d’une manière particulière.

La nouvelle version du classique Bowie et reine dans la voix du chanteur new-yorkais se caractérise par le douce texture acoustique sur laquelle il se développe. Tellement de Willie Nelson comme Karen Ils interprètent à tour de rôle les différentes parties vocales des chanteurs anglais. Et si, le chef de YYY a tiré au sort les sons caractéristiques que Freddy Mercury fait entre les versets.

Karen O et la production du thème

Bien sûr, une œuvre de cette qualité devait inclure d’autres grands musiciens. De cette manière, Nick Zinner a été inclus en tant que guitariste avec d’autres musiciens tels que Johnny Hanson et Imaad Wasif., même qui a également participé à la composition des sections de cordes.

Pendant ce temps, le responsable de la production de la piste était Dave Sitek, dont vous vous souviendrez peut-être pour son travail de multi-instrumentiste pour TV à la radio et producteur de David Byrne, poulains, ouais ouais ouais parmi d’autres grands groupes.

Dans un communiqué officiel recueilli par Consequence of Sound, Karen O a révélé que l’approche avec Willie Nelson C’est arrivé quand je cherchais le soutien de ce dernier signe une pétition au Congrès des États-Unis. Elle voulait le soutien du musicien country pour l’initiative Sauvegardez nos étapes. En plus d’accepter de signer le procès-verbal, Nelson a également accepté une collaboration.

La chanteuse a également expliqué qu’il n’était pas facile de choisir le thème du featuring, mais elle s’est fixée sur le thème de Queen with Bowie -de l’album du groupe Hot Space– parce que cela servirait à donner un bon message aux gens dans ces moments où nous sommes «sous pression».