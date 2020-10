La pandémie semble n’avoir pas de fin et donc, ni la quarantaine. Oui, nous sommes déjà désespérés de retourner à la vie quotidienne, d’aller nous promener et plus encore, mais nous ne pouvons pas encore. Vous devez donc continuer à chercher des moyens de faire face à la situation et une bonne option est de regarder des documentaires.

Si vous êtes un mélomane jusqu’à l’os et vous aimez cultiver votre esprit avec l’histoire des plus grands artistes de la musique, tu es chanceux. Précisément aujourd’hui les avancées des documentaires de Les Bee Gees et Frank Zappa qui arrivera au cours des derniers mois de l’année.

“ Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé ”

Les Bee Gees, l’un des groupes les plus renommés des années 60 et de l’industrie de la musique en général, aura son propre documentaire qui sera produit et distribué par HBO. Dans cette séquence, nous plongerons dans la vie de les frères Barry, Maurice et Robin Gibb, qui tout au long de leur carrière ont placé plus de 20 coups sûrs en haut des classements musicaux.

Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé est réalisé par Frank Marshall, un cinéaste qui a notamment interviewé Barry et sauvé d’anciens clips d’archives – inédits, bien sûr – avec les déclarations des jumeaux décédés Maurice et Robin. En outre, le documentaire présentera des commentaires et des apparitions d’artistes tels que Eric Clapton, Noel Gallagher (Oasis), Nick Jonas, Chris Martin (Coldplay), Justin Timberlake et Mark Ronson, entre autres.

Ici, nous vous montrons la bande-annonce afin que vous puissiez voir un peu de ce qui viendra dans ce matériel prêt à être publié le 12 décembre prochain via HBO Max.

Documentaire ‘Zappa’

27 ans après sa mort, Frank Zappa reste l’une des figures les plus importantes de l’histoire de la musique. Pour ce nouvel exercice cinématographique, le réalisateur Alex Winter a eu accès à la fiducie familiale Zappa avec lesquelles il a pu collecter des images d’archives exclusives et des vidéos du compositeur italo-américain.

“C’est un numéro que nous jouons toujours quand les gens nous demandent de jouer plus, car nous savons qu’après avoir joué à ça, il ne leur serait pas possible de vouloir nous écouter à nouveau” est la phrase qui ouvre la bande-annonce que nous vous laissons ci-dessous. Nous voyons également diverses séquences de Frank se produisant dans les années 60 troublées aux côtés de Les mères de l’invention et dans sa scène solo.

La veuve du musicien, Gail Zappa, semblera donner des interviews exclusives ainsi que des musiciens de la stature de Steve Vai, Ian Underwood, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White, entre autres qui ont collaboré avec lui. Mangonlia Films lancera Zappa le 27 novembre via son site Web.

