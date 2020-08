Qu’est-ce que Billie Eilish n’a pas fait dans sa courte carrière? Au cours des trois dernières années, la jeune artiste et son frère et producteur FINNEAS ont réussi à remplir les stades, à vendre des millions d’exemplaires de leurs albums et singles, et ont discrètement remporté 5 Grammys lors de la livraison de l’année dernière. Mais quelque chose manquait à sa liste de souhaits, revenant à petit pour un ensemble sur Tiny Desk Concerts, la série NPR.

Depuis le début de la pandémie, comme des millions de studios à travers le monde, le bureau de Bob Boilen s’est déplacé dans les espaces personnels de tous ses invités. Mais étrangement, Billie Eilish et FINNEAS nous surprennent avec un set identique à celui auquel nous sommes habitués… Se pourrait-il qu’ils soient entrés dans les bureaux de NPR Music sans que personne ne les voie?

Malheureusement non, ça aurait été une belle histoire. L’artiste de l’année 2019 a révélé que les belles étagères ornées de disques vinyles et d’autres choses aléatoires n’étaient qu’un fond en carton incroyablement pratique et précis.

« Mais c’est toujours réel, ce n’est tout simplement pas réel en personne »dit le jeune homme de 18 ans avec un sourire. Et la vérité est qu’il a raison. Carton ou pas, cela nous a ramenés à cette époque où nous ne connaissions pas le mot coronavirus et quand nous avons eu la chance de la voir pour la première fois au Mexique à Corona Capital 2019.

Mettre le paysage de côté, tout le reste était très réel et authentique. L’ensemble de deux chansons était court mais puissant. Très petit bureau et style Billie Eilish. L’ensemble a commencé avec le dernier single d’Eilish, « my future »., qui chantait doucement et émotionnellement derrière le piano pendant que FINNEAS caressait sa guitare et accompagnait des chœurs.

Pour finir, Billie Eilish a présenté «tout ce que je voulais», son hit de l’année dernière. Ici, les rôles ont changé et FINNEAS s’est retrouvé derrière les touches alors qu’ils livraient un duo maigre et poignant.

Entre les chansons, Eilish a profité de l’occasion pour réfléchir avec désinvolture à la réalité qui empêchait que ce soit une performance normale de Tiny Desk. «La quarantaine a été étrange», dit-il. « Je sais qu’ils ressentent tous la même chose, nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais je pense que l’avenir est quelque chose dans lequel il y a beaucoup d’espoir. » Découvrez ses débuts sur Tiny Desk ici et ressentez l’espoir dont Billie parle:

