Si quelque chose nous a sauvés dans cette étrange 2020, c’est la musique. Et bien que nous n’ayons pas de concerts ou de festivals en direct, l’industrie a été tirée au sort création de nouvelles chansons pendant tous ces mois d’emprisonnement en raison de la pandémie, bien que pour être honnête il y a des chansons qui nous excitent plus que d’autres, et parmi elles nous avons “Aries”, la collaboration du bon Peter Hook et du talentueux Georgia avec Gorillaz.

Comme vous vous en souviendrez, ce thème a servi de troisième épisode de Song Machine, la série musicale que le groupe d’animation a créée en début d’année et qui a fini par devenir un album à part entière. Beaucoup ont aimé cette chanson pour différentes raisons, certains ont adoré le clip où nous voyons 2-D, Murdoc, Noodle et Russel dans différents véhicules, pMais ceux qui ont plongé avec la musique l’ont adoré car la basse de Hook sonne dans toute sa splendeur.

Peter Hook joue “Aries” avec The Light

Et comme vous pouvez l’imaginer, le coronavirus n’a pas laissé Gorillaz et Peter Hook jouer cette chanson en direct et en couleur. Cependant, cela n’a pas empêché Damon Albarn de la jouer lorsqu’il est apparu comme l’un des invités musicaux de l’émission de Jimmy Kimmel, mais maintenant le légendaire bassiste de Joy Division et New Order n’a pas manqué l’occasion de jouer cette chanson dans son propre style.

Il s’avère que Hook a rencontré la lumière à distance, le groupe qui l’accompagne dans toutes ses présentations à travers le monde. Et au lieu d’interpréter l’une des chansons qui l’ont propulsé à la gloire en tant que membre de deux des plus grands groupes du Royaume-Uni, a décidé de reprendre la chanson avec laquelle il a collaboré avec Albarn, avec lui bien sûr la basse et le chant, ce qui lui donne une touche beaucoup plus dansante.

Voir sur YouTube

Damon Albarn parle de Joy Division

L’admiration de Damon Albarn pour le travail de Peter Hook va au-delà de cette collaboration. Il s’avère que l’esprit musical de Gorillaz était l’un des invités spéciaux de Transmissions: l’histoire définitive de Joy Division & New Order, un podcast qui a raconté l’histoire de ces deux groupes et qui a présenté la participation d’invités spéciaux tels que Bono, Johnny Marr, Liam Gallagher et Jonny Greenwood.

Parmi ces invités figurait Albarn, qui a partagé ses impressions sur Ian Curtis et sa société, indiquant très clairement qu’il était un vrai fan. Selon NME, le leader de Blur a déclaré à propos du son du groupe de Manchester: «C’est la somme des parties ainsi que de l’atmosphère qu’elles créent, vous savez? Cela ne devrait pas fonctionner, mais cela fonctionne. “

«Il n’y a rien de tel, personne d’autre ne ressemble à Joy Division. Ils ont créé leur propre son et je pense que c’est vrai pour n’importe quel groupe décent. C’est la particularité des groupes. Le fait est qu’ils ont joué ces disques en direct ensemble. On dirait donc que parfois le rythme n’est pas tout à fait là et tout le monde essaie de bien jouer, car ce n’est pas facile de jouer comme ça. C’est ce à quoi tout bon musicien devrait aspirer », a-t-il déclaré. Damon Albarn.