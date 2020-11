2020 et aussi étrange que cela puisse paraître, C’est l’année où nous avons le plus écouté de la musique. Tout cela grâce au fait que tous les concerts et festivals en direct ont dû être reportés jusqu’à ce que la situation soit sûre; c’est pourquoi beaucoup d’artistes profitent du temps de l’enfermement pour composer des chansons spectaculaires et créer des choses spéciales, comme dans le cas de Denise Gutiérrez.

Comme vous vous en souvenez, plus tôt cette année le chanteur a lancé aux côtés de Hello Seahorse! son quatrième album studio, Stimulating Disco. Avec ce matériel d’enregistrement, ils sont revenus par la porte d’entrée, donnant un grand spectacle sur la Plaza Condesa du CDMX (ICI vous pouvez voir comment ce concert a été mis) et si cela ne suffisait pas, grâce à l’album a reçu une nomination aux Grammys latins 2020 pour le meilleur album de musique alternative.

Denise Gutiérrez nous surprend avec une version de “Sol Redondo”

Cependant, ce n’est pas la seule chose que Denise Gutiérrez nous réserveEh bien, maintenant il crée une version très spéciale de l’une des plus belles chansons de notre pays, “Soleil rond”. C’est une chanson que le chanteur mexicain a lancée à l’origine, Shell Michel, qui a écrit des livres, des chansons, des pièces de théâtre et a voyagé à travers le Mexique, sauvant la musique indigène, mais dont la carrière est encore inconnue de nombreuses personnes.

Mais cette fois, Denise n’est pas seule, car dans les voix elle l’accompagne Fernanda Ulibarri. Elle est l’une des artistes les plus talentueuses que nous ayons aujourd’hui, qui en plus d’être interprète, productrice de musique, compositrice et réalisatrice, a son propre projet solo et est le leader du groupe The Mexican Standoff. Comme si cela ne suffisait pas Ils ont Muses Harp Ensemble, quatre femmes mexicaines qui se sont réunies pour former le premier quatuor de harpes du pays.

À quoi ressemble cette chanson?

En parlant spécifiquement de la chanson, c’est une vraie merveille ce qu’ils nous ont présenté. Pour commencer, ils ont respecté l’essence du thème Concha Michel; oui, en y apposant son cachet, parce que les voix de Denise Gutiérrez et Fernanda se combinent à la perfection, résultant en un excellent mélange. Et bien sûr que les harpes jouent un rôle important, parce qu’ils lui donnent une touche presque céleste que beaucoup apprécieront.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, d’arrêter ce que vous faites et écoutez ci-dessous Denise Gutiérrez et Fernanda Ulibarri accompagnées de Musas Ensamble de Arpas dans cette nouvelle version de «Sol Redondo»: