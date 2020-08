De nouvelles preuves suggèrent que Spotify se prépare à déployer une fonction de concert en direct.

Des captures d’écran de la fonction «événement virtuel» ont récemment fait leur apparition sur les réseaux sociaux, même s’il convient de mentionner d’emblée que les responsables de Spotify n’ont pas encore confirmé ou nié l’authenticité des images. La première des images semble montrer une liste des concerts virtuels et physiques à venir filtrée par l’emplacement saisi par l’utilisateur, Stockholm. (Étant donné que le principal service de streaming musical est basé dans la capitale suédoise, on pourrait supposer que ce point donne une crédibilité supplémentaire à l’authenticité de la rumeur de diffusion en direct-concert.)

De même, dans un autre témoignage possible de la légitimité des plans de diffusion en direct de Spotify, les concerts «Recommended For You» et «Popular Near Stockholm» de ce premier screencap, y compris un concert du 1er novembre de l’artiste électronique Jon Hopkins et une série de spectacles de Miss Li, correspondent les dates réelles programmées des représentations. Et au-dessus de ces listes, en haut de l’image, se trouve un onglet «Événements virtuels à venir» branchant les télécommandes que Coldplay, BTS, Kane Brown et d’autres offriront dans le cadre du festival de musique iHeartRadio 2020 en septembre.

La deuxième image présente une page d’événement virtuel pour le festival iHeartRadio, y compris sa date appropriée et la programmation susmentionnée. Alors que les membres ultra-dédiés de l’ARMY continuent de diffuser « Dynamite » en continu, le chiffre actuel des « auditeurs mensuels » de BTS, environ 17,47 millions, dépasse celui de la capture d’écran, 16,78 millions. Cependant, Coldplay n’a pas récemment sorti de nouvelle musique et le total mensuel de ses auditeurs, 34,17 millions, est extrêmement proche de celui de la capture d’écran, 34,15 millions.

Avec la grande majorité des concerts non socialement distants encore sur la glace en raison de la pandémie COVID-19, il semble que Spotify a beaucoup à gagner à entrer dans la sphère des diffusions en direct. L’entreprise cherche depuis longtemps à renforcer ses offres (au-delà de la musique, c’est-à-dire) et à augmenter sa rentabilité.

Dans un bon signe de validation, les actions SPOT ont commencé à prendre de la valeur peu de temps après que Spotify a annoncé en mai qu’il était devenu la maison exclusive de The Joe Rogan Experience.

Les gains record de Spotify sur le marché boursier se sont poursuivis après la révélation d’autres accords de podcast, notamment des contrats avec Kim Kardashian West, WarnerMedia et Addison Rae. Et à la fin du mois dernier, avant l’arrivée de The Joe Rogan Experience le 1er septembre sur la plate-forme, Spotify a commencé à prendre en charge les podcasts vidéo.

Plus tôt cette semaine, Digital Music News a été le premier à annoncer que Spotify était devenu le «fournisseur de services audio» officiel du très populaire jeu vidéo League of Legends. De plus, la société a récemment pris des mesures pour développer une présence dans l’espace des livres audio.