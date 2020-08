Chadwick Boseman, connu pour son rôle dans la panthère noire de Marvel, est décédé vendredi après une bataille de quatre ans contre le cancer.

L’acteur, qui a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2016 avant de passer au stade 4, est décédé à la maison avec sa femme et sa famille, selon un communiqué publié sur son compte Twitter. Il avait 43 ans.

« Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela, et vous a apporté tant de films que vous en êtes venus à aimer », dit le communiqué. «De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.»

Boseman a joué des icônes noires telles que James Brown, Thurgood Marshall et Jackie Robinson, ainsi que son rôle le plus révolutionnaire en tant que King T’Challa dans Black Panther. «C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther», indique le communiqué.

La nouvelle de la mort de Boseman a été choquée et chagrinée. Sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué de personnalités telles que le président Obama, Oprah Winfrey et Martin Luther King III, ainsi que Diddy, Mariah Carey, Cardi B, Drake, etc.

The Weeknd, qui a contribué à la bande originale de Black Panther, a été submergé par l’émotion. «C’est trop déchirant. parti trop tôt. déchirer », a-t-il écrit à côté d’une photo de l’acteur décédé.

« Je suis tellement choqué et navré à propos de Chadwick », a tweeté John Legend. «Il était une lumière si brillante, un interprète si doué. Il a apporté grâce, élégance et puissance à tout ce qu’il faisait. Il semblait toujours porter nos ancêtres avec lui. Et maintenant, il les rejoint bien trop tôt.

SZA, dont la chanson «All the Stars» a servi de thème à Black Panther, se souvient avoir rencontré Boseman. «Au diable cette merde. Wow .. merci d’avoir changé nos vies !!!… merci d’être toujours gentil. Je suis tellement honoré de vous avoir rencontré. UNE VRAIE LÉGENDE ET LUMIÈRE! priant pour les conseils de votre famille et la guérison ultime. Reposez-vous bien, roi. «

Un Diddy reconnaissant a honoré le super-héros de la vraie vie. «Mon frère, tu vas vraiment me manquer! Vous avez donné vie à tous nos héros. Nous te remercions! Repose en paix Chadwick Boseman », a-t-il écrit.

Mariah Carey a ajouté: «C’est déchirant. Merci d’avoir persévéré à travers tout cela. Vous laissez derrière vous un travail incroyable et un héritage inspirant. Reste au pouvoir. Chadwick Forever. »

Ciara a réfléchi à sa rencontre avec Boseman, l’appelant «la personne la plus gentille, la plus froide et la plus pacifique», tandis que Chris Brown a partagé une peinture murale qu’il a peinte aux côtés de Kobe Bryant en l’honneur du personnage de Black Panther de Boseman.

Toni Braxton a rappelé que Boseman lui avait dit que sa chanson préférée était «You Mean the World to Me». « Nos maquilleurs sont des amis et il avait l’habitude de téléphoner et de me demander de chanter » You Mean The World To Me « parce que c’était sa chanson préférée », a-t-elle dit, « et maintenant cette chanson sera à jamais dédiée à lui. Reste dans Power King. »

Big Sean a réfléchi sur «le travail et le sacrifice incroyables de Boseman», tandis que The Game se souvenait de la mort tragique de Kobe Bryant. « Des pertes comme celle-ci vous font vraiment remettre en question les choses dans la vie dans son ensemble », a déclaré le rappeur de Compton.

Cardi B, qui a joué sur «SNL» en 2018 lorsque Boseman a accueilli, a honoré son esprit de «vrai guerrier». «Repose en paix KING. La merde est un homme tellement triste. Prier pour sa famille. Tout ce travail et cet impact qu’il a fait en luttant contre le cancer. De la vraie merde de guerrier », a-t-elle écrit.

D’autres, dont Jennifer Lopez, Nas, 50 Cent et Chance the Rapper, ont également pleuré cette perte dévastatrice. Lisez quelques-uns des hommages les plus sincères ci-dessous.

Chadwick est venu à la Maison Blanche pour travailler avec des enfants lorsqu’il jouait à Jackie Robinson. On pouvait dire tout de suite qu’il était béni. Être jeune, doué et noir; d’utiliser ce pouvoir pour leur donner des héros à admirer; faire tout cela dans la douleur – quelle utilisation de ses années. https://t.co/KazXV1e7l7 – Barack Obama (@BarackObama) 29 août 2020

Quelle douce âme douée. Nous montrant toute cette grandeur entre les chirurgies et la chimiothérapie. Le courage, la force, la puissance nécessaires pour y parvenir. Voici à quoi ressemble la dignité. https://t.co/U3OOnJVS42 – Oprah Winfrey (@Oprah) 29 août 2020

Nous avons le cœur brisé. Vous signifiiez tellement pour beaucoup! Un super héros de la vraie vie parmi nous et vous nous manquerez profondément, Chadwick 🙏🏽 Reste au paradis âme puissante! – Alicia Keys (@aliciakeys) 29 août 2020

Je suis tellement choqué et navré à propos de Chadwick. Il était une lumière si brillante, un interprète si doué. Il a apporté grâce, élégance et puissance à tout ce qu’il faisait. Il semblait toujours porter nos ancêtres avec lui. Et maintenant, il les rejoint bien trop tôt. – John Legend (@johnlegend) 29 août 2020

C’est navrant. Merci d’avoir persévéré à travers tout cela. Vous laissez derrière vous un travail incroyable et un héritage inspirant. Reste au pouvoir. Chadwick Forever. https://t.co/grXopcMLCq – Mariah Carey (@MariahCarey) 29 août 2020

Nos maquilleurs sont des amis et il avait l’habitude de téléphoner et de me demander de chanter « You Mean The World To Me » parce que c’était sa chanson préférée et maintenant cette chanson lui sera à jamais dédiée. Reposez-vous dans Power King. https://t.co/SnSn1UdhUB – Toni Braxton (@tonibraxton) 29 août 2020

RIP Chadwick, merci pour tout ce que vous nous avez donné… Vous avez toujours été aussi solide et avez montré tant d’amour à chaque fois que nous nous croisions. Zut – G-Eazy (@G_Eazy) 29 août 2020