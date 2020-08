Les concerts étant annulés dans un avenir prévisible, les musiciens ont dû s’adapter pour trouver un moyen d’apporter de la musique live à leurs fans, et Minecraft est devenu une destination populaire pour le public. En quarantaine, des groupes comme 100 gecs et le football américain ont créé des expériences virtuelles pour que leurs fans écoutent leur musique et interagissent les uns avec les autres. Maintenant, le duo électronique anglais Disclosure a pris la forme à un nouveau niveau avec leur expérience immersive Energy Minecraft.

En quarantaine, Guy et Howard Lawrence, les deux frères qui composent Disclosure, ont diffusé en direct des performances de la cuisine de Guy, animé des tutoriels sur Twitch et collaboré avec la société de production Cercle pour enregistrer Un DJ set sur le flanc d’une falaise aux lacs de Plitvice en Croatie. C’est tout pour dire qu’ils ont été plus que occupés. Maintenant, avec leur album ENERGY qui sortira le 28 août, ils ont développé un expérience musicale immersive aux côtés du collectif de design Blockworks et Island Records que les fans peuvent rejoindre ce vendredi.

« alt = » « />

«Découvrez un mile carré de collines, de ruisseaux tumultueux et de cavernes sombres, tous réunis dans une mosaïque époustouflante pour reproduire la couverture terrestre d’ENERGY», promet le communiqué de presse.

Le serveur comprendra trois clubs underground inspirés de lieux réels, une réplique de la cuisine de Guy et une chasse au trésor à creuser des caisses avec 13 disques cachés avec des versions 8 bits des plus grands succès du groupe.

Le serveur sera disponible pour rejoindre et télécharger pendant une semaine, au cours de laquelle il évoluera également en tandem vers les thèmes de la restauration environnementale de l’album. La musique du groupe sera une bande originale de l’expérience, bien sûr, avec des chansons d’ENERGY et des succès précédents. ENERGY comprend également des collaborations avec Channel Tres, Kehlani, Mick Jenkins, Kelis, Aminé et UK upstart slowthai.

Une décennie après leur premier single, Guy et Howard Lawrence trouvent encore de nouvelles façons de remplir leurs délicieuses pistes de danse avec de nouvelles énergies euphoriques

ENERGY sort le 28 août et peut être précommandé ici. Consultez la liste des morceaux ci-dessous.

ÉNERGIE

Surveillez votre pas (Kelis)

Lavande (Channel Tres)

Mon high (Aminé & slowthai)

Qui savait? (Mick Jenkins)

(Douha) Mali Mali (Fatoumata Diawara)

Fractale (Intermède)

Ce n’est pas (Blick Bassy)

ÉNERGIE (Eric Thomas)

Penser à vous (Interlude)

Anniversaire (Kehlani & Syd)

Rêverie (commune)