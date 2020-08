Une nouvelle vidéo de six minutes de Don Dokken discuter DOKKENl’album à venir appelé « Les chansons perdues: 1978-1981 » peut être vu ci-dessous. Dans ce deuxième épisode, Don parle de déménager en Allemagne, de jouer avec Eddie Van Halen et plus. Le LP sortira le 28 août via Musique de Silver Lining.

Ce n’était pas toujours des ventes multi-platine et des concerts dans les stades DOKKEN. Il y a eu une première phase et il y a eu des débuts, et ce sont ces premiers pas audacieux vers la célébrité qui sont célébrés de manière exhaustive sur « Les chansons perdues: 1978-1981 » LP.

Présentant des manchettes spectaculaires par un artiste américain renommé Tokyo Hiro (MOTÖRHEAD, MOTLEY CRUE), « Les chansons perdues: 1978-1981 » montrer le crépitement et l’artisanat d’un jeune affamé Don Dokken alors qu’il entreprenait un voyage qui commençait en Californie du Sud et en Allemagne du Nord. C’est un trek qui témoigne de l’effort et de la persévérance Don Dokken a montré au cours de ces quelques années entre 1978 et 1981, à partir du moment où il a passé du temps dans un magasin de guitare appelé Drake’s Music, propriété de Drake Levin à Manhattan Beach, en Californie.

Une bonne sélection du trésor sur « Les chansons perdues: 1978-1981 » sont de ces premiers jours européens. « Crime » porte un riff enduit de fuzz de voyou – pense tôt VAN HALEN en denims brodés très gras, tandis que « Jour après jour » ont montré que Don pourrait écrire une ballade radiophonique.

L’écriture et la création de « Les chansons perdues: 1978-1981 » sont un autre hommage aux premiers jours de lutte en Allemagne et à Los Angeles, Don reviendrait à L.A. pour un sort après ces brefs concerts européens, et il a travaillé avec Juan Croucier sur le matériel, y compris peut-être la vision la plus vraie de DOKKENest alors-futur « Délit de fuite », qui incroyablement n’a pas abouti à l’éventuelle « Briser les chaînes » Libération. Du crochet SoCal cuit au soleil « Entrez dans la lumière » au son furieux, naissant et tardif du Sunset Strip « De retour dans les rues », « Les chansons perdues: 1978-1981 » spectacles Don à ses débuts sans entraves, ses qualités se forgèrent sans aucun doute dans la nature même des aventures entreprises dans l’écriture, l’enregistrement et la décision que l’Europe était le lieu où continuer à se faire les dents.

« Les chansons perdues: 1979-1981 » non seulement partage cette magie avec les fans, cela leur donne le premier album final, vital et indéniablement absent (jusqu’à présent) du DOKKEN collection.

Il y a un an, Dokken a parlé au WSOU station de radio sur le « Les chansons perdues » collection, en disant que c’était une sortie « amusante » qui inclurait « des chansons enregistrées dans les années 70 quand j’étais un petit chiot au début de la vingtaine. Et j’ai 12 chansons que je n’ai pas sorties », a-t-il expliqué. « Alors nous allons les remasteriser et tout ça, et je pourrais sortir cet album et l’appeler quelque chose comme ‘Dokken: les premiers jours’ ou ‘Dokken: Les bandes perdues’, ou quelque chose comme ça. Parce que c’était juste un accident. Je nettoyais mon casier et j’ai trouvé un tas de bandes maîtresses de 77 à 79. Et j’ai dit: « Qu’est-ce que c’est que ça? » Et il s’avère que c’était toutes ces démos que j’ai faites au début des années 70, avant que nous ayons un contrat d’enregistrement… C’est un disque plutôt amusant. Ma voix semble beaucoup plus jeune. Je l’écoute et je dis: «Dieu, j’ai l’air d’avoir de l’hélium dans ma voix. J’avais 23 ans. Je sonne comme Mickey la souris. «

Les musiciens qui apparaissent sur « Les chansons perdues: 1978-1981 »:

Don Dokken – chant, guitare

Jon Levin – guitare

BJ Zampa – tambours

Juan Croucier – basse

Greg Leon – guitare

Gary Holland – tambours

Mick Brown – tambours

George Lynch -guitare

Rustee Allen – basse

Bill Lordan – tambours

Greg Pecka – tambours

« Les chansons perdues: 1978-1981 » liste des pistes:

01. Entrez dans la lumière

02. Nous allons mal

03. Jour après jour

04. Arcs en ciel

05. Crime

06. Pas de réponse

07. De retour dans les rues

08. Délit de fuite

09. Coeur brisé

dix. Menteur

11. Prisonnier

Longtemps DOKKEN guitariste Jon Levin a récemment confirmé que le groupe travaillait sur du matériel pour le suivi de 2012 « OS cassés » album.

DOKKENLe nouveau LP de sera publié via Musique de Silver Lining, le label appartenant à Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival.

DOKKENgamme classique de – Dokken, le batteur « Sauvage » Mick Brown, guitariste George Lynch et bassiste Jeff Pilson – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek était la première fois en 21 ans que les quatre musiciens avaient pris la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert sur la tournée des retrouvailles du groupe, « Retour à l’Est en direct (2016) », a été mis à disposition en 2018.

Depuis la fin des dates des retrouvailles japonaises, DOKKEN a continué à jouer avec la formation actuelle du groupe – qui comprend également le bassiste Chris McCarvill et batteur BJ Zampa (CHAMBRE DES LORDS).