Les élections présidentielles américaines auront lieu demain, le 3 novembre. Donald Trump cherchera à être réélu en tant que candidat républicain tout en luttant avec Candidat démocrate Joe Biden. Compte tenu de cela, l’industrie de la musique est restée participative avant le jour des élections, étant Lady Gaga, l’une des artistes qui vient de prendre parti dans le discours.

Dans les réseaux sociaux, le compositeur de chansons comme “Bad Romance” et “Poker Face” a une discussion avec l’actuel président américain et son équipe de communication. Tout cela dérive du soutien que l’actrice a également exprimé pour Biden, participant même à une de ses campagnes en Pennsylvanie.

Lady Gaga soutient Biden

Lady Gaga participera aujourd’hui (2 novembre) lors d’un événement de campagne en faveur de Joe Biden. L’événement aura lieu en Pennsylvanie, l’un des États clés à gagner pour les candidats à la présidentielle. Le candidat et son coéquipier, Kamala Harris, restera dans cet état à la veille de l’élection avec l’artiste.

Sur son compte Twitter, la chanteuse s’est montrée très active ces derniers jours en invitant les gens de cet État à voter pour le Parti démocrate. “Je parlerai juste après 7 HE et jouerai juste avant que l’incroyable Joe Biden ne livre à 8 h 30 HE. J’ai beaucoup de choses à dire … Je t’aime Pennsylvanie “Gaga a tweeté ces dernières heures aux côtés des hashtags #vote et # BidenHarris2020.

Donald Trump attaque Gaga et Biden

Après l’acte de soutien de Lady Gaga vers Joe Biden, président Donald Trump et son équipe de communication Ils ont parlé sur les réseaux sociaux – avec tout et une déclaration officielle – de la collaboration de l’artiste avec le démocrate. Quelle est la raison? Trump et l’entreprise mentionnent que Biden et Gaga sont en faveur de la fin de l’industrie de la “ fracturation ”.

Dans un tweet, Trump a critiqué l’acte de campagne de son adversaire. «Je viens de découvrir que le Biden endormi fait campagne en Pennsylvanie avec Lady Gaga, fier membre de ‘Artists Against Fracking’. C’est une preuve supplémentaire qu’il interdira la fracturation hydraulique et montera en flèche les prix de l’énergie », a déclaré Trump.

Le “ fracking ” ou fracturation hydraulique est un procédé d’extraction d’hydrocarbures consistant en le forage d’un puits vertical et le forage horizontal qui, selon Not Fracking Mexico, grâce à sa forte demande, peut avoir des impacts environnementaux dangereux comme la pollution de l’eau.

Tim Murtaugh, Directeur des communications de Trump, s’est également prononcé dans ses réseaux contre la campagne Biden et le compositeur. “Nada expose le dédain de Biden pour les travailleuses et les femmes oubliées de l’Autorité palestinienne comment faire campagne avec la militante anti-fracturation Lady Gaga. Cet effort désespéré pour générer de l’enthousiasme est en fait un bâton tranchant aux yeux de 600 000 Pennsylvaniens qui travaillent dans l’industrie de la fracturation hydraulique.“, Lit un tweet de Murtaugh.

Le chanteur répond à Murtaugh et Trump

Lady Gaga, bien sûr, a décidé de ne pas rester sans réponse avant la déclaration publiée par Trump et son équipe. Dans cet échange de messages entre eux, le créateur de «Born This Way» a directement retweeté le message de Murtaugh.

Dans le post du chanteur, il y a une capture d’écran avec la déclaration officielle de Tim, mais décorée avec des autocollants en guise de moquerie. «Hé, Tim. Salut, Donald. Je suis très heureux de vivre gratuitement dans leur esprit “Gaga a écrit dans son tweet. Cela a déclenché que, immédiatement, le nom de l’artiste est devenu une tendance dans les réseaux. Trump a sans aucun doute été mal à l’aise avec la présence de Lady Gaga avec Biden. Cela aura-t-il un réel impact sur les élections en Pennsylvanie? Nous devrons être attentifs.