On voit quelques nouvelles de DB Technologies: Nouveaux modèles dans la série DVX (moniteurs haut de gamme pour les tournées), le EST 503, un ordinateur portable avec diverses options de configuration et de nouveaux modèles de haut-parleurs actifs Opera.

DVX

DM12 TH et DM15 TH

La série DVX de moniteurs de scène et d’enceintes est la solution pour un large éventail de performances et d’installations en direct.

Composants en néodyme, le correcteur de phase au design innovant, traitement du signal avec filtres FIR, le panneau avant rotatif qui vous permet de modifier la disposition interne des composants en quelques minutes. La série DVX DM TH répond aux exigences des professionnels de la scène les plus exigeants.

Les moniteurs de scène DMTK sont moniteurs bidirectionnels actifs bi-amplifiés, équipé d’un woofer, d’un pilote de compression en néodyme et d’un amplificateur numérique 1500W RMS. Les deux moniteurs de la série atteignent des niveaux de pression acoustique considérables, ce qui les rend idéaux même pour les scènes les plus bruyantes et les situations les plus complexes. Nous avons en fait atteint 136 dB SPL sur les deux modèles. L’amplification du système est basée sur la technologie Digipro G2, conçue et réalisée entièrement en dBTechnologies.

Moniteurs de la série DM TH porter un correcteur de phase, un dispositif mécanique qui intervient dans le woofer, améliorant la dispersion des nouvelles fréquences, augmentant la réponse dynamique dans la bande utilisée pour la voix, et garantissant une parfaite intelligibilité moniteur.

Sur tous les moniteurs de la série, la trompette de la directivité constante avec un écart nominal de 90 ° x 40 ° peut être tourné. De cette manière, le moniteur peut également être utilisé en position verticale, par exemple pour une utilisation en tant que moniteur de tambour ou moniteur de scène latérale. Dans ce cas également, la dispersion est optimale.

La principale innovation dans la conception intérieure des moniteurs DVX DM TH répond aux exigences des professionnels de la scène les plus exigeants: La position des composants acoustiques peut être modifiée en quelques secondes simplement en tournant le panneau avant.

Les connecteurs sont situés des deux côtés du moniteur: les entrées sont situées d’un côté (Power Con et XLR); les liens du côté opposé. De cette manière, les opérations de câblage sont rapides et la scène est toujours nette et propre, sans fil en vue.

Le boîtier du moniteur est en bouleau multicouche, renforcé par un revêtement polyurée qui garantit une résistance et une durabilité optimales, et qui fait de la série DM TH un preuve de tournée.

[Ver en la web del fabricante]

DVX DM28

Le DVX DM28 est idéal pour la reproduction vocale. La recherche des utilisateurs pour une réponse naturelle, un équilibre dynamique, un SPL élevé dans un boîtier compact et discret se termine avec ce moniteur de scène.

Le moniteur comprend des woofers au néodyme de 8 pouces avec de grands haut-parleurs de 2,5 pouces qui transmettent le signal avec une précision impressionnante. Contrairement à d’autres équipés d’enceintes simples de 8 pouces, le DVX DM28 emballe un punchy grave et médium.

Il répond également plus rapidement aux changements de signal, transmettant chaque attaque avec précision et puissance. OUOffre une plage dynamique plus élevée, dépassant les systèmes standard de 12 pouces.

La combinaison d’un pavillon de haut-parleur asymétrique (90 ° x 60 ° 40 °) et de la précision d’un haut-parleur à compression de 1 ”réunit efficacement les hautes fréquences. L’amplificateur numérique digipro avec PFC commutable et les haut-parleurs sont réglés pour minimiser les risques de larsen, garantissant que le DVX DM28 résiste au larsen même au niveau SPL maximal.

Construit en multiplex robuste enduit de laque noire résistante, son cadre léger à profil bas s’ajuste à deux angles différents. Le contrôleur intégré comprend un égaliseur actif, un x-over avec alignement de phase et de temps et un limiteur sur la console.

[Ver en la web del fabricante]

EST 503

L’ES 503 est un système de son stéréo composé de deux écrans passifs et d’un caisson de basses de 12 pouces. Le sous-marin abrite un module d’amplification de puissance maximum de 1000 W avec sélection automatique de la puissance et une table de mixage à trois canaux avec connexion Bluetooth®. Un puissant DSP gère la couverture du système et toutes les fonctions du mélangeur. Vous pouvez vous faire une idée des grandes possibilités de cette équipe dans la vidéo:

Les composants des écrans supérieurs sont alignés mécaniquement (réseau de colonnes courbes logarithmiques) avec l’objectif de augmenter la couverture verticale du faisceau sonore. De plus, il dispose d’un «correcteur de phase à double anneau» spécial qui augmente la couverture horizontale et donne au système un son riche et cristallin.

Les boîtiers satellites ont un système de jonction coulissant de haut en haut qui assure un ajustement parfait, aucun risque de montage incorrect. Il comprend également l’interconnexion électrique entre les deux unités.

L’ES 503 est incroyablement facile à installer et comprend une aide intuitive qui guide l’utilisateur étape par étape et configure automatiquement le système en fonction du type d’application. Grâce à l’interface graphique avancée, on accède au cœur du système, permettant la mémorisation des configurations présélectionnées, l’ajustement des niveaux, l’égalisation et la création d’un mix post / post gain à des fins diverses. L’écran OLED, visible même à la lumière du jour, est monté derrière un élégant écran fumé et fournit toutes les informations nécessaires pour contrôler l’ensemble du système.

L’ES 503 est équipé d’un mélangeur à trois canaux contrôlé par un DSP intelligent. Le premier canal comprend un connecteur combiné MIC / Instrument; les deuxième et troisième canaux sont des entrées LINE avec des connecteurs combo symétriques / asymétriques. Il y a un égaliseur trois bandes qui, selon la configuration présélectionnée, fonctionne comme un égaliseur général ou de canal. Un préréglage stockable par l’utilisateur est également disponible.

La sortie XLR AUX / MIX symétrique peut être utilisée comme une simple connexion mono, pour transférer une partie du mixage stéréo vers un autre système d’enceintes (par exemple, sortie droite vers un deuxième ES503), ou créez un nouveau mix mono avec des niveaux indépendants pour les moniteurs de scène ou pour l’enregistrement. Cette sortie a un filtre coupe-bande sélectionnable en fréquence.

L’ES503 est équipé d’un streaming stéréo Bluetooth® intégré qui permet la connexion de tout appareil (comme les téléphones mobiles, les tablettes ou les lecteurs audio) via une connexion Bluetooth®. Nous pouvons les considérer comme deux entrées supplémentaires (sur un total de cinq), bien que les niveaux soient communs aux entrées ligne.

Le bass-reflex accueille un Module de haut-parleur et amplificateur de 12 pouces. En plus des connexions d’entrée, il y a deux sorties Speakon et une connexion d’alimentation VDE. Le boîtier est fait de contreplaqué de bouleau recouvert d’un revêtement noir résistant aux rayures, ce qui le rend résistant à l’usure. Deux poignées intégrées (une de chaque côté) facilitent le transport. Enfin, la grille métallique en mousse, en plus de protéger le woofer et de donner une image professionnelle et élégante, contribue à l’effet réflexe. La partie inférieure de la grille, située à droite des orifices réflexes, comporte en fait des trous de plus grand diamètre pour améliorer la circulation de l’air.

Configurations du système ES503

Groupe ES 503 Il se compose d’un subwoofer, de deux écrans, d’un pôle D25mm et d’un câble Speakon / Speakon pour connecter le sub au premier écran. Le poteau peut être séparé en deux parties pour un transport facile. Le système comprend un grand groupe d’accessoires, tels que les supports d’enceintes D25 mm, deux supports de trépied 25 mm avec étui de transport, un kit de câbles Speakon-Speakon, un chariot à roulettes, une housse pour les pare-chocs ES et le mât D25 mm, et un autre couvercle pour le subwoofer 12 ”.

[Ver en la web del fabricante]

Opera (modèles 10, 12 et 15 pouces)

Une puissance maximale et une conception acoustique unique pour offrir un son original à la fois vigoureux et immaculé, parfaitement adaptable pour la lecture audio et les applications de musique live.

Avec la nouvelle série OPERA, dBTechnologies a une fois de plus réussi à intégrer un traitement DSP de pointe, une conception à la pointe de la technologie et une facilité d’utilisation avancée dans une armoire inégalée dans sa gamme de prix.

Ces haut-parleurs offrent une puissance de crête de 1200 W et une conception acoustique unique pour offrir un son vigoureux et original, parfaitement adaptable pour la lecture audio et les applications de musique live.

La corne asymétrique d’Opera a été entièrement repensée afin d’obtenir à la fois une dispersion asymétrique verticale et une double dispersion horizontale., ce qui garantit un modèle de dispersion optimisé.

La cabine est équipée d’un puissant Amplificateur de classe D 600 W, avec un traitement DSP avancé où les filtres FIR permettent aux systèmes de fournir une réponse en fréquence cohérente, fluide et claire à partir de n’importe quelle position d’écoute.

Caractéristiques principales:

Puissance maximale 1200 W Pavillon asymétrique redessiné DSP avancé avec filtres FIR 2 canaux INPUT (mic-line / mic-instr) Sélection du canal OUTPUT (link ch1 / mix ch 1 + 2) 8 preset EQ

Très bientôt, nous aurons tous ces nouveaux produits dans notre boutique en ligne. En attendant, si vous souhaitez vérifier les prix ou d’autres fonctionnalités, vous pouvez appelez nous, utilisation la formule ou Envoyez-nous un e-mail.