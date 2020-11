2020 semble être une époque où de nombreux artistes, en plus de profiter du temps de l’enfermement pour composer de nouvelles chansons et les sortir, mais cela sert aussi à donner un nouvel air à ces chansons avec lesquelles ils ont réussi à aller très loin. Et l’exemple parfait de ce dernier est Elsa et Elmar que même si vous n’y croyez pas et même si vous ne pouvez pas jouer en live, clôture cette année étrange du bon pied.

La chanteuse colombienne n’est pas restée les bras croisés dans cette quarantaine, car même s’il a sorti il ​​y a un an l’un des albums les plus importants de toute sa carrière, Tu es diamant, juste au moment où cette situation de séjour à la maison ne faisait que commencer, il sortait un EP tout juste sorti du four, quatre fois 10, un ensemble de six chansons où l’artiste de Bucaramanga exprime pleinement les pensées et les idées que vous apporte ce que nous vivons.

Elsa et Elmar collabore avec Carla Morrison

Mais il y a quelques jours Elsa et Elmar ont signé avec Sony Music Mexico, franchissant une autre étape dans sa courte mais fructueuse carrière et planifiant ce qui sera son troisième album studio. Et la meilleure façon de le célébrer bientôt était de créer quelque chose de très spécial, c’est pourquoi a décidé de réinventer l’une des chansons les plus puissantes de sa discographie, “Ojos Noche”, et pour cela, elle a appelé l’un de ses meilleurs amis de l’industrie, Carla Morrison.

Cette nouvelle version devait être travaillée à distance, car Carla est à Paris et Elsa est en CDMX. Cependant, ce qui est intéressant – en parlant spécifiquement de la musique – est que lors de l’enregistrement, ils avaient deux ingénieurs de haut niveau, Dave Kutch Oui Mikaelin ‘Blue’ BlueSpruce, qui a travaillé avec Dua Lipa, The Weeknd, Alicia Keys, Mariah Carey, Solange et bien d’autres. Il y a ici une qualité sonore pure.

Comment cette chanson sonne-t-elle?

Et en parlant maintenant de la chanson, qui est ce qui intéresse tout le monde, Elsa et Elmar et Carla Morrison forment un duo spectaculaire, comme les deux combinent leurs voix puissantes pour charge encore plus de sensations avec cette chanson déchirante. C’est donc un avertissement pour tous ceux qui ont le cœur brisé, car dès la première phrase qu’ils entendent, c’est très probable et nous comprenons qu’ils vont pleurer.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également publié un clip vidéo dirigé par le studio. Amis dansant. En lui, ils nous disent un voyage qui va de la première étape de l’amour à l’obscurité de la déception, le tout avec des textures qui donnent vie à l’histoire de la composition réalisée par Elsa après un moment très spécial vécu dans sa ville natale. Émotion et une proposition visuelle très intéressante est ce que vous trouverez avec ce clip.

Mais c’était déjà bon de parler, laissez Elsa et Elmar et Carla Morrison guérir leur mal d’amour en écoutant la nouvelle version de “Ojos Noche” ensuite:

